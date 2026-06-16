Nemzeti Sportrádió

Az ETO FC izlandi ellenfelet kapott a BL-selejtezőben

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.16. 16:17
null
Fotó: Kovács Péter
Címkék
selejtező Bajnokok Ligája ETO FC
Az ETO FC az izlandi Víkingur Reykjavík ellen kezdi meg a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtezőket, derült ki a keddi sorsoláson.

Az már a sorsolás előtti szűkítés előtt eldőlt, hogy az ETO FC első ellenfele a KF Drita (koszovói), az FK Borac (boszniai), a Víkingur Reykjavík (izlandi), a Kairat Almati (kazah), az Universitatea Craiova (román), a KÍ Klaksvík (feröeri) és az FC Petrocub (moldovai) közül kerül ki.

A sorsoláson aztán eldőlt, hogy a győriek ellenfele a Víkingur Reykjavík lett, az első mérkőzést idegenben kezdi a magyar bajnok.

A Bajnokok Ligájában a selejtezősorozat 1. fordulójának első mérkőzéseit július 7–8-án rendezik meg, a visszavágókat július 14–15-én.

Érdekesség, hogy a két csapat 1983-ban is találkozott egymással az akkor még BEK-nek hívott sorozatban, a győriek otthon 2–1-re, idegenben 2–0-ra nyertek, az idén elhunyt egykori csapatkapitány, a balhátvéd Magyar Lajos mindkét meccsen eredményes volt. A következő fordulóban a szovjet színekben induló Dinamo Minszk ellen kettős vereséggel (3–6, 1–3) esett ki a Rába ETO.

BAJNOKOK LIGÁJA
Selejtező, 1. forduló
Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC (magyar)
Sabah (azeri)–TNS (walesi)
Floriana (máltai)–Shamrock Rovers (ír)
Flora Tallinn (észt)–Iberia Tbiliszi (grúz)
Lincoln (gibraltári)–Inter Escaldes (andorrai)
Tre Fiori (San Marinó-i)–Larne (északír)
Ararat-Armenia (örmény)–FC Riga (lett)
Vardar (északmacedón)–KuPS Kuopio (finn)
Kauno Zalgiris (litván)–Drita (koszovói)
Vityebszk (fehérorosz)–U. Craiova (román)
Petrocub (moldovai)–Egnatia (albán)
Borac (boszniai)–Levszki Szófia (bolgár)
Kairat Almati (kazah)–Szutjeszka (montenegrói)
KÍ Klaksvík (feröeri)–Atert Bissen (luxemburgi)

 

selejtező Bajnokok Ligája ETO FC
Legfrissebb hírek

BL, El: megvannak az ETO FC és az FTC lehetséges ellenfelei

Bajnokok Ligája
8 órája

Nyéki Balázs: Nagyon fontossá tettük magunknak a bronzérmet

Vízilabda
Tegnap, 13:59

Megrekedtek a tárgyalások a Nürnberggel Tóth Rajmund ügyében

Labdarúgó NB I
2026.06.12. 13:51

Spanyolországban folytatja az ETO FC támadója – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.06.12. 10:25

ETO: Dunaszerdahelyről érkezhet a sportigazgató; Ancelottival is dolgozott együtt a leendő erőnléti edző – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.06.12. 10:13

A Maccabi Tel-Aviv bejelentette az ETO-tól távozó Vanharen szerződtetését

Labdarúgó NB I
2026.06.10. 11:26

Távozik az ETO FC sportigazgatója is – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.06.09. 19:58

Az ETO-tól is távozik a 24 éves csatár

Labdarúgó NB I
2026.06.09. 14:19
Ezek is érdekelhetik