Az ETO FC izlandi ellenfelet kapott a BL-selejtezőben

Az már a sorsolás előtti szűkítés előtt eldőlt, hogy az ETO FC első ellenfele a KF Drita (koszovói), az FK Borac (boszniai), a Víkingur Reykjavík (izlandi), a Kairat Almati (kazah), az Universitatea Craiova (román), a KÍ Klaksvík (feröeri) és az FC Petrocub (moldovai) közül kerül ki.

A sorsoláson aztán eldőlt, hogy a győriek ellenfele a Víkingur Reykjavík lett, az első mérkőzést idegenben kezdi a magyar bajnok.

A Bajnokok Ligájában a selejtezősorozat 1. fordulójának első mérkőzéseit július 7–8-án rendezik meg, a visszavágókat július 14–15-én.

Érdekesség, hogy a két csapat 1983-ban is találkozott egymással az akkor még BEK-nek hívott sorozatban, a győriek otthon 2–1-re, idegenben 2–0-ra nyertek, az idén elhunyt egykori csapatkapitány, a balhátvéd Magyar Lajos mindkét meccsen eredményes volt. A következő fordulóban a szovjet színekben induló Dinamo Minszk ellen kettős vereséggel (3–6, 1–3) esett ki a Rába ETO.

BAJNOKOK LIGÁJA

Selejtező, 1. forduló

Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC (magyar)

Sabah (azeri)–TNS (walesi)

Floriana (máltai)–Shamrock Rovers (ír)

Flora Tallinn (észt)–Iberia Tbiliszi (grúz)

Lincoln (gibraltári)–Inter Escaldes (andorrai)

Tre Fiori (San Marinó-i)–Larne (északír)

Ararat-Armenia (örmény)–FC Riga (lett)

Vardar (északmacedón)–KuPS Kuopio (finn)

Kauno Zalgiris (litván)–Drita (koszovói)

Vityebszk (fehérorosz)–U. Craiova (román)

Petrocub (moldovai)–Egnatia (albán)

Borac (boszniai)–Levszki Szófia (bolgár)

Kairat Almati (kazah)–Szutjeszka (montenegrói)

KÍ Klaksvík (feröeri)–Atert Bissen (luxemburgi)