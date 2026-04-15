„Megérdemeltük volna az elődöntőt” – Hansi Flick az Atlético Madrid elleni BL-kiesésről

„Csalódottak vagyunk – kezdte mérkőzés utáni értékelését a Marca szerint Hansi Flick, az FC Barcelona vezetőedzője. – Megvolt a lehetőségünk, hogy elmenjünk három nullára, a végén mégis mi kaptunk gólt. Sok helyzetünk volt, de nem használtuk ki őket, így elkeseredettek vagyunk. Pedig fantasztikus meccset játszottunk, egy emberrel kevesebben is. Mindenki kivételes produkciót nyújtott, nagyra értékelem, amit ma láttam a futballistáinktól. Nem voltunk túl szerencsések, de el kell fogadnunk az eredményt.”

A német szakember úgy ítélte meg, hogy a két meccs összképe alapján csapata rászolgált volna a továbbjutásra: „Apró részletek döntöttek. Jobban kell csinálnunk a dolgokat, de a játékosok mindent beleadtak. Fantasztikus munkát végeztünk, azonban még nem értük el a célunkat. Az első félidőben több gólt kellett volna szereznünk, a góljukra pedig nem számítottunk. Megérdemeltük volna, hogy elődöntőbe jussunk.”

„A Bajnokok Ligája megnyerése továbbra is álom. Tanulni kell a dolgokból, hogy fejlődjünk, de fiatal csapat vagyunk. A következő idényben is javulni fogunk” – tette hozzá a katalánok mestere.