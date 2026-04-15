„Megérdemeltük volna az elődöntőt” – Hansi Flick az Atlético Madrid elleni BL-kiesésről
„Csalódottak vagyunk – kezdte mérkőzés utáni értékelését a Marca szerint Hansi Flick, az FC Barcelona vezetőedzője. – Megvolt a lehetőségünk, hogy elmenjünk három nullára, a végén mégis mi kaptunk gólt. Sok helyzetünk volt, de nem használtuk ki őket, így elkeseredettek vagyunk. Pedig fantasztikus meccset játszottunk, egy emberrel kevesebben is. Mindenki kivételes produkciót nyújtott, nagyra értékelem, amit ma láttam a futballistáinktól. Nem voltunk túl szerencsések, de el kell fogadnunk az eredményt.”
A német szakember úgy ítélte meg, hogy a két meccs összképe alapján csapata rászolgált volna a továbbjutásra: „Apró részletek döntöttek. Jobban kell csinálnunk a dolgokat, de a játékosok mindent beleadtak. Fantasztikus munkát végeztünk, azonban még nem értük el a célunkat. Az első félidőben több gólt kellett volna szereznünk, a góljukra pedig nem számítottunk. Megérdemeltük volna, hogy elődöntőbe jussunk.”
„A Bajnokok Ligája megnyerése továbbra is álom. Tanulni kell a dolgokból, hogy fejlődjünk, de fiatal csapat vagyunk. A következő idényben is javulni fogunk” – tette hozzá a katalánok mestere.
A Barcelona ledolgozta a hátrányát, de Lookman góljával az Atlético Madrid jutott a négy közé
„Tizennégy éve vagyok a csapat vezetőedzője, és őszintén szólva nagyon megindító azt látni, hogy mindig versenyben vagyunk – idézte a meccs után az UEFA.com Diego Simeonét, az Atlético Madrid vezetőedzőjét. – A játékosok változtak, sokszor kellett újrakezdenünk, mégis ismét ott vagyunk Európa négy legjobb csapata között. Az első félidőben óriási erőfeszítéseket tettünk, és a néhány egyéni hiba ellenére is sikerült visszajönnünk a meccsbe. Igazán gyönyörű gólt szereztünk. A második félidő kiegyenlítettebb játékot hozott, a cserék lendületet adtak nekünk, az ellenfél pedig ekkorra már veszített az első játékrészben mutatott tempójából.”
Az argentin szakvezető szerint csapatának az elődöntőben is van esélye: „Teljes lelkesedéssel és hittel megyünk az elődöntőre. Ismerjük az erősségeinket és a gyengeségeinket is, de nagyon magabiztosak vagyunk abban, amit csinálunk. Készen állunk a feladatra, és megyünk tovább afelé, amit már évek óta üldözünk.”
A sorozat elődöntőjében az Atlético Madrid az Arsenallal vagy a Sporting CP-vel találkozik.
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Atlético Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol) 1–2 (1–2)
Barcelona, Estadio Metropolitano. V: Clément Turpin (francia)
ATLÉTICO MADRID: Musso – N. Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri – Giu. Simeone (Baena, 66.), M. Llorente, Koke (Cardoso, 89.), Lookman (Nicolás González, 66.) – Griezmann (Sörloth, 76.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone
BARCELONA: J. García – Koundé, E. García, G. Martín, Cancelo (R. Araújo, 90.) – Gavi (F. de Jong, 81.), Pedri – Lamine Yamal, Fermín López (Rashford, 68.), Ferran Torres (Lewandowski, 68.) – Dani Olmo (Bardghji, 90.). Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Lookman (31.), ill. Yamal (4.), Ferran Torres (24.)
Kiállítva: Eric García (79.)
Továbbjutott: az Atlético Madrid 3–2-es összesítéssel.