„Nem ugrottátok meg az elvárásokat” – Florentino Pérez kifakadt a Real Madrid öltözőjében
„Értékelem a mai munkátokat, de az egész idény óriási csalódás mindenki számára. Pontosan tudjátok, milyen elvárásokkal jár a Real Madrid játékosának lenni. Egy trófea nélküli idény kudarc, mert mi a Real Madrid vagyunk, de két egymást követő év címek nélkül elfogadhatatlan. Ennek a klubnak a mezét viselni kiváltság, de egyben felelősség is, és sokan nem feleltek meg ennek. Nem ugrottátok meg az elvárásokat. Legalább méltósággal fejezzétek be az idényt” – fogalmazott Florentino Pérez klubelnök a Periódico szerint.
Háromszor is vezetett a Real Madrid, de kettős győzelemmel a Bayern München jutott a négy közé
A forrás úgy tudja, a kritika nem kizárólag a játékosoknak szólt, a kispadon sem stabil a helyzet: Pérez az idény végéig kitart Álvaro Arbeloa mellett, hogy időt nyerjen magának, miközben már keresi a következő vezetőedzőt.
A madridiak sorozatban második idényüket zárhatják jelentős trófea nélkül – ilyenre legutóbb 2009 és 2010 között volt példa. Ez különösen annak fényében aggasztó, hogy a csapathoz időközben csatlakozott Kylian Mbappé is, akitől sokan az új sikerkorszak kezdetét várták. A statisztikák is romló tendenciát mutatnak: a csapat az utóbbi 107 mérkőzéséből 27-et elveszített, ami jelentős visszaesés a korábbi, Carlo Ancelotti nevével fémjelzett időszakhoz képest.
Bajnokok Ligája: ezért hagyta az Allianz Arénában a csapatbusz Viníciust
A Real Madrid előtt még hat bajnoki mérkőzés áll, köztük a május 10-i klasszikus a Barcelona ellen a Camp Nouban. Az idényt május 24-én az Athletic Club elleni hazai találkozó zárja.
A klub háza táján ráadásul újabb vitát váltott ki, hogy a csapat története során először állt fel úgy egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen, hogy egyetlen spanyol játékos sem szerepelt a kezdőcsapatban – ami az elnök tetszését sem nyerte el.
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 4–3 (2–3)
München, Allianz Aréna. Vezette: S. Vincic (szlovén)
Bayern München: Neuer – Stanisic (A. Davies, a szünetben), Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry (Musiala, 61.), L. Díaz – Kane. A kispadon: Urbig (k), Kim Min Dzse, Goretzka, N. Jackson, Ito, Guerreiro, Osmani. Vezetőedző: Vincent Kompany
Real Madrid: Lunyin – Alexander-Arnold (Pitarch, 90.), Éder Militao, Rüdiger, F. Mendy – B. Díaz (Camavinga, 61.), Jude Bellingham, Valverde, Güler (Mastantuono, 90.) – Mbappé, Vinícius. A kispadon: Fran González (k), Javi Navarro (k), Carvajal, Alaba, Gonzalo García, Carreras, Ceballos, Fran García, Huijsen. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Gólszerző: Pavlovic (6.), Kane (38.), Luis Díaz (89.), Olise (90+4.), ill. Güler (1., 29.), Mbappé (42.)
Kiállítva: Camavinga (86.), Güler (90+5.)
Továbbjutott: a Bayern München kettős győzelemmel, 6–4-es összesítéssel.