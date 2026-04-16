„Nem ugrottátok meg az elvárásokat” – Florentino Pérez kifakadt a Real Madrid öltözőjében

2026.04.16. 15:45
Florentino Pérez is tudja, hogy újratervezés kell a Real Madridnál... (Fotó: Getty Images)
Bajnokok Ligája Real Madrid Florentino Pérez
A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez nem rejtette véka alá a véleményét a Bajnokok Ligája-kiesést követően. A klub első embere személyesen ment le az öltözőbe a Bayern München elleni visszavágó után, és éles hangvételű beszédet intézett a játékosokhoz és a szakmai stábhoz – számolt be róla a Periódico.

„Értékelem a mai munkátokat, de az egész idény óriási csalódás mindenki számára. Pontosan tudjátok, milyen elvárásokkal jár a Real Madrid játékosának lenni. Egy trófea nélküli idény kudarc, mert mi a Real Madrid vagyunk, de két egymást követő év címek nélkül elfogadhatatlan. Ennek a klubnak a mezét viselni kiváltság, de egyben felelősség is, és sokan nem feleltek meg ennek. Nem ugrottátok meg az elvárásokat. Legalább méltósággal fejezzétek be az idényt” – fogalmazott Florentino Pérez klubelnök a Periódico szerint.

Bajnokok Ligája
17 órája

Háromszor is vezetett a Real Madrid, de kettős győzelemmel a Bayern München jutott a négy közé

Gól az 1. percben, kapushibák, Güler-dupla, Kane- és Mbappé-gól – volt itt minden, de Camavinga kiállítása után elbukta a hosszabbítás lehetőségét a rekordbajnok.

A forrás úgy tudja, a kritika nem kizárólag a játékosoknak szólt, a kispadon sem stabil a helyzet: Pérez az idény végéig kitart Álvaro Arbeloa mellett, hogy időt nyerjen magának, miközben már keresi a következő vezetőedzőt.

A madridiak sorozatban második idényüket zárhatják jelentős trófea nélkül – ilyenre legutóbb 2009 és 2010 között volt példa. Ez különösen annak fényében aggasztó, hogy a csapathoz időközben csatlakozott Kylian Mbappé is, akitől sokan az új sikerkorszak kezdetét várták. A statisztikák is romló tendenciát mutatnak: a csapat az utóbbi 107 mérkőzéséből 27-et elveszített, ami jelentős visszaesés a korábbi, Carlo Ancelotti nevével fémjelzett időszakhoz képest.

Bajnokok Ligája
5 órája

Bajnokok Ligája: ezért hagyta az Allianz Arénában a csapatbusz Viníciust

A brazil támadót autóval voltak kénytelenek a repülőtérre szállítani.

A Real Madrid előtt még hat bajnoki mérkőzés áll, köztük a május 10-i klasszikus a Barcelona ellen a Camp Nouban. Az idényt május 24-én az Athletic Club elleni hazai találkozó zárja.

A klub háza táján ráadásul újabb vitát váltott ki, hogy a csapat története során először állt fel úgy egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen, hogy egyetlen spanyol játékos sem szerepelt a kezdőcsapatban – ami az elnök tetszését sem nyerte el.

BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 4–3 (2–3) 
München, Allianz Aréna. Vezette: S. Vincic (szlovén) 
Bayern München: Neuer – Stanisic (A. Davies, a szünetben), Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry (Musiala, 61.), L. Díaz – Kane. A kispadon: Urbig (k), Kim Min Dzse, Goretzka, N. Jackson, Ito, Guerreiro, Osmani. Vezetőedző: Vincent Kompany
Real Madrid: Lunyin – Alexander-Arnold (Pitarch, 90.), Éder Militao, Rüdiger, F. Mendy – B. Díaz (Camavinga, 61.), Jude Bellingham, Valverde, Güler (Mastantuono, 90.) – Mbappé, Vinícius. A kispadon: Fran González (k), Javi Navarro (k), Carvajal, Alaba, Gonzalo García, Carreras, Ceballos, Fran García, Huijsen. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa 
Gólszerző: Pavlovic (6.), Kane (38.), Luis Díaz (89.), Olise (90+4.), ill. Güler (1., 29.), Mbappé (42.)
Kiállítva: Camavinga (86.), Güler (90+5.)
Továbbjutott: a Bayern München kettős győzelemmel, 6–4-es összesítéssel.

Legfrissebb hírek

Kane-nek nagyon megy a Real Madrid ellen; Mbappé a kiesés ellenére rekordot döntött

Bajnokok Ligája
4 órája

Bajnokok Ligája: ezért hagyta az Allianz Arénában a csapatbusz Viníciust

Bajnokok Ligája
5 órája

„Újra izgalmassá akartad tenni, ugye?” – Peter Schmeichel a Real ellen hibázó Manuel Neuernek

Bajnokok Ligája
5 órája

„Ez egy olyan piros lap, amely bevonul a BL történelmébe” – spanyol exbírók Camavinga kiállításáról

Bajnokok Ligája
6 órája

Hiába van zsebben a BL-elődöntő, Henry figyelmeztette az Arsenalt

Angol labdarúgás
6 órája

Május 6-án válik ismertté a budapesti BL-finálé párosítása

Bajnokok Ligája
6 órája

Arbeloa: A játékvezető tönkretett egy hosszabbításra álló párharcot. Nem lehet erre piros lapot adni

Bajnokok Ligája
15 órája

Háromszor is vezetett a Real Madrid, de kettős győzelemmel a Bayern München jutott a négy közé

Bajnokok Ligája
17 órája
Ezek is érdekelhetik