„Nem ugrottátok meg az elvárásokat” – Florentino Pérez kifakadt a Real Madrid öltözőjében

A Real Madrid előtt még hat bajnoki mérkőzés áll, köztük a május 10-i klasszikus a Barcelona ellen a Camp Nouban. Az idényt május 24-én az Athletic Club elleni hazai találkozó zárja.

A klub háza táján ráadásul újabb vitát váltott ki, hogy a csapat története során először állt fel úgy egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen, hogy egyetlen spanyol játékos sem szerepelt a kezdőcsapatban – ami az elnök tetszését sem nyerte el.

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 4–3 (2–3)

München, Allianz Aréna. Vezette: S. Vincic (szlovén)

Bayern München: Neuer – Stanisic (A. Davies, a szünetben), Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry (Musiala, 61.), L. Díaz – Kane. A kispadon: Urbig (k), Kim Min Dzse, Goretzka, N. Jackson, Ito, Guerreiro, Osmani. Vezetőedző: Vincent Kompany

Real Madrid: Lunyin – Alexander-Arnold (Pitarch, 90.), Éder Militao, Rüdiger, F. Mendy – B. Díaz (Camavinga, 61.), Jude Bellingham, Valverde, Güler (Mastantuono, 90.) – Mbappé, Vinícius. A kispadon: Fran González (k), Javi Navarro (k), Carvajal, Alaba, Gonzalo García, Carreras, Ceballos, Fran García, Huijsen. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

Gólszerző: Pavlovic (6.), Kane (38.), Luis Díaz (89.), Olise (90+4.), ill. Güler (1., 29.), Mbappé (42.)

Kiállítva: Camavinga (86.), Güler (90+5.)

Továbbjutott: a Bayern München kettős győzelemmel, 6–4-es összesítéssel.