Nemzeti Sportrádió

Joshua Kimmich: A Real Madrid és a Bayern München a világ két legnagyobb klubja

B. A. P.B. A. P.
2026.04.06. 20:00
Joshua Kimmich (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bayern München Bajnokok Ligája Real Madrid BL-negyeddöntő Joshua Kimmich
A Bajnokok Ligája keddi negyeddöntőjében a Real Madrid és a Bayern München találkozik egymással. A párharc odavágója előtt a bajorok részéről Joshua Kimmich nyilatkozott.

„Nagyon izgatottak vagyunk, egyértelműen győzni akarunk a Santiago Bernabéu Stadionban. Biztos vagyok benne, hogy nagyszerű mérkőzést látnak majd a szurkolók, hiszen kiváló játékosok alkotják mindkét csapatot – mondta a klubhonlapnak Joshua Kimmich, a Bayern München középpályása. – A Real Madrid és a Bayern München a világ két legnagyobb klubja. Ez mindig nagyon különleges meccs.”

BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
KEDD
21.00: Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német) – élőben az NSO-n!
21.00: Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
SZERDA
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!
21.00: Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

 

Bayern München Bajnokok Ligája Real Madrid BL-negyeddöntő Joshua Kimmich
Ezek is érdekelhetik