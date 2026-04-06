Joshua Kimmich: A Real Madrid és a Bayern München a világ két legnagyobb klubja

„Nagyon izgatottak vagyunk, egyértelműen győzni akarunk a Santiago Bernabéu Stadionban. Biztos vagyok benne, hogy nagyszerű mérkőzést látnak majd a szurkolók, hiszen kiváló játékosok alkotják mindkét csapatot – mondta a klubhonlapnak Joshua Kimmich, a Bayern München középpályása. – A Real Madrid és a Bayern München a világ két legnagyobb klubja. Ez mindig nagyon különleges meccs.”

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

KEDD

21.00: Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német) – élőben az NSO-n!

21.00: Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

SZERDA

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!

21.00: Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!