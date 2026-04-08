Lapos mérkőzés is lehet kifejezetten érdekes a spanyol párharcban

Lesz-e meglepetés? Ez a kérdés nem feltétlenül a spanyolok Bajnokok Ligája-párharcára utal, hiszen kiegyenlített csatával kecsegtet a Barcelona–Atlético Madrid negyeddöntő legalább 180 perce, hanem arra, hogy meghúz-e valami váratlant valamelyik élcsapat.

Legutóbb a múlt hét végén, a La Ligában csaptak össze, Madridban 2–1-re nyert a Barca úgy, hogy a kapus Juan Musso a 87. percben Robert Lewandowskira ütötte a labdát, amely a lengyelről pattant a hálóba. Nem mellesleg Nicolás González kiállítása miatt a fővárosiak a teljes második félidőt emberhátrányban játszották le. A bajnokságban a Barcelona az aranyéremért van versenyben, riválisa a BL-indulásért, alighanem meg is lesz neki.

De most itt, a Bajnokok Ligája-negyeddöntőben szakmailag és főként pénzügyileg nagyobb a tét. És, ugye, kétmeccses a párharc, márpedig a legutóbbi ilyen kieséses eset alkalmával a tavasszal az Atlético meglepte a katalánokat kivételes dinamikájával a Király-kupa-elődöntőben: negyedóra elteltével 2–0-ra, alig fél óra után 3–0-ra, az első félidő végén 4–0-ra vezetett Madridban. Meg is nyerte végül a párharcot, igaz, rezgett a léc a barcelonai visszavágón, 4–3 lett összesítésben.

És most jön a meglepetés!

A hétvégi bajnokin, valamint a kupacsata két felvonásán (a két edzőt, Hansi Flicket, illetve Diego Simeonét is beleszámítva) a barcások összesen kilenc sárga és egy piros lapot kaptak, míg a madridiak 13 sárgát és egy pirosat. Márpedig a BL-negyeddöntő első, barcelonai összecsapásán a két együttesből összesen 11 bevethető labdarúgó áll az eltiltás határán, attól egyetlen sárgától: Lamine Yamal, Marc Casadó, Gerard Martín és Fermín López, illetve Marc Pubill, Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri, Álex Baena és Giuliano Simeone. A szerdai mérkőzést a nagykárolyi Kovács István vezeti, szigorú bíró, különösen vigyázniuk kell a futballistáknak.

Ami a játékot illeti, Hansi Flick Barcelonájára a lehengerlő támadófutball jellemző, amint a felezővonalnál szinte az egész csapat az ellenfél kapuja felé fordul, jószerével azonnal gólveszély várható – éppen ezért Diego Simeone vezetőedző a katalán támadások minél előbbi elfojtására törekedhet. Sérüléséből felépülve újra bevethető a védelemben Marc Pubill (José María Giménez ugyanakkor lemaradhat a meccsről), így a szakmai stáb a középpályára irányíthatja a sokoldalú és rendkívül hasznos Marcos Llorentét. Ugyancsak visszatérhet Jan Oblak, a szlovén válogatott kapus, akire kulcsszerep várhat a legalább 180 perc során. A Barcelonában Raphinha sérüléssel bajlódik, ő biztosan kihagyja a mérkőzést, s várhatóan a játékot a középpályán szervező Frenkie de Jong is.

Egy szó, mint száz, kifejezetten érdekes meccs következik, jóllehet valójában a madridi visszavágó lehet az, ha a szenvedély és a győzelmi vágy túlfűti a játékosokat szerda este Barcelonában…

VÉLEMÉNY „Tapasztalatból tudjuk, mennyire kell vigyázni az Atléticóval, nagyon tehetséges játékosai vannak. Intenzív és kemény futballra számítunk ellenfelünktől, ahogyan mindig. Ami engem illet, talán nem értem még el a csúcsformámat, de határozottan azt érzem, hogy tudok segíteni a Barcának, győzelemre játszunk” – mondta a meccs előtti sajtótájékoztatón Joao Cancelo.

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol)

21.00: Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol)