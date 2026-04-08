Lapos mérkőzés is lehet kifejezetten érdekes a spanyol párharcban
Lesz-e meglepetés? Ez a kérdés nem feltétlenül a spanyolok Bajnokok Ligája-párharcára utal, hiszen kiegyenlített csatával kecsegtet a Barcelona–Atlético Madrid negyeddöntő legalább 180 perce, hanem arra, hogy meghúz-e valami váratlant valamelyik élcsapat.
Legutóbb a múlt hét végén, a La Ligában csaptak össze, Madridban 2–1-re nyert a Barca úgy, hogy a kapus Juan Musso a 87. percben Robert Lewandowskira ütötte a labdát, amely a lengyelről pattant a hálóba. Nem mellesleg Nicolás González kiállítása miatt a fővárosiak a teljes második félidőt emberhátrányban játszották le. A bajnokságban a Barcelona az aranyéremért van versenyben, riválisa a BL-indulásért, alighanem meg is lesz neki.
De most itt, a Bajnokok Ligája-negyeddöntőben szakmailag és főként pénzügyileg nagyobb a tét. És, ugye, kétmeccses a párharc, márpedig a legutóbbi ilyen kieséses eset alkalmával a tavasszal az Atlético meglepte a katalánokat kivételes dinamikájával a Király-kupa-elődöntőben: negyedóra elteltével 2–0-ra, alig fél óra után 3–0-ra, az első félidő végén 4–0-ra vezetett Madridban. Meg is nyerte végül a párharcot, igaz, rezgett a léc a barcelonai visszavágón, 4–3 lett összesítésben.
És most jön a meglepetés!
A hétvégi bajnokin, valamint a kupacsata két felvonásán (a két edzőt, Hansi Flicket, illetve Diego Simeonét is beleszámítva) a barcások összesen kilenc sárga és egy piros lapot kaptak, míg a madridiak 13 sárgát és egy pirosat. Márpedig a BL-negyeddöntő első, barcelonai összecsapásán a két együttesből összesen 11 bevethető labdarúgó áll az eltiltás határán, attól egyetlen sárgától: Lamine Yamal, Marc Casadó, Gerard Martín és Fermín López, illetve Marc Pubill, Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri, Álex Baena és Giuliano Simeone. A szerdai mérkőzést a nagykárolyi Kovács István vezeti, szigorú bíró, különösen vigyázniuk kell a futballistáknak.
Ami a játékot illeti, Hansi Flick Barcelonájára a lehengerlő támadófutball jellemző, amint a felezővonalnál szinte az egész csapat az ellenfél kapuja felé fordul, jószerével azonnal gólveszély várható – éppen ezért Diego Simeone vezetőedző a katalán támadások minél előbbi elfojtására törekedhet. Sérüléséből felépülve újra bevethető a védelemben Marc Pubill (José María Giménez ugyanakkor lemaradhat a meccsről), így a szakmai stáb a középpályára irányíthatja a sokoldalú és rendkívül hasznos Marcos Llorentét. Ugyancsak visszatérhet Jan Oblak, a szlovén válogatott kapus, akire kulcsszerep várhat a legalább 180 perc során. A Barcelonában Raphinha sérüléssel bajlódik, ő biztosan kihagyja a mérkőzést, s várhatóan a játékot a középpályán szervező Frenkie de Jong is.
Egy szó, mint száz, kifejezetten érdekes meccs következik, jóllehet valójában a madridi visszavágó lehet az, ha a szenvedély és a győzelmi vágy túlfűti a játékosokat szerda este Barcelonában…
VÉLEMÉNY
|„Tapasztalatból tudjuk, mennyire kell vigyázni az Atléticóval, nagyon tehetséges játékosai vannak. Intenzív és kemény futballra számítunk ellenfelünktől, ahogyan mindig. Ami engem illet, talán nem értem még el a csúcsformámat, de határozottan azt érzem, hogy tudok segíteni a Barcának, győzelemre játszunk” – mondta a meccs előtti sajtótájékoztatón Joao Cancelo.
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol)
Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol)