Vitinha: Nem mi vagyunk az egyértelmű esélyesek

Jobban tette volna a Liverpool, ha el sem utazik Párizsba? Ez talán túlzás, mindenesetre Christophe Dugarry szerint az angolok elleni BL-párharcban biztosra lehet venni a PSG továbbjutását. A francia válogatott tagjaként 1998-ban világbajnokságot, 2000-ben Európa-bajnokságot nyerő futballista az RMC Sportnak nyilatkozott a szerdai mérkőzés előtt, és egyáltalán nem festett hízelgő képet a „vörösökről”.

„Őszintén? A Liverpool katasztrofális csapat. A Premier League-ben borzalmasan szerepel, az FA-kupából a hétvégén ütötte ki a Manchester City, mégis mitől kellene tartani? – fogalmazott Christophe Dugarry. – A legnagyobb gond a lassúság. Hiába alkotják a csapatot technikailag képzett futballisták, nincs meg a szükséges energia, a tempó a játékban. A PSG labdarúgói ezzel ellentétben szenvedélyesen futballoznak, mentálisan erősek, és fizikailag is tökéletes állapotban várják a mérkőzést. Nem lennék meglepve, ha a továbbjutás már az első mérkőzésen eldőlne, könnyed francia győzelemre számítok.”

Florian Wirtz, a Liverpool támadó középpályása a sajtótájékoztatón A világ legjobb csapatai szerepelnek a Bajnokok Ligájában, megpróbáljuk minden percét élvezni. Tudjuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, de hiszünk a képességeinkben, igyekszünk kedvező helyzetbe hozni magunkat a liverpooli visszavágóra. Megmutattuk már a BL-ben, hogy a nagy meccseken jók vagyunk.

Arne Slot, a Liverpool menedzsere a sajtótájékoztatón Nem számít, ki az esélyes, két meccsen bármi megtörténhet, mindkét csapatban jó futballisták szerepelnek. A tavalyi nyolcaddöntőben négy nullára is kikaphattunk volna Párizsban, mégis nyertünk, a hazai visszavágón pedig nem érdemeltünk vereséget, de kiestünk. A PSG kerete megmaradt, a miénk átalakult a nyáron, ez azért nagy különbség jelenleg a két csapat között. VÉLEMÉNYEK

Igaz, ami igaz, a Liverpool nincs jó passzban. A legutóbbi öt tétmérkőzéséből csak egyet nyert meg (a Galatasaray elleni BL-nyolcaddöntő visszavágóját 4–0-ra, amivel tovább is jutott), és formája az idény tavaszi hajrájára fordulva továbbra is erősen ingadozó, míg a PSG éppen „felszálló ágba” került: a Monacótól március 6-án elszenvedett bajnoki vereség (1–3) óta egymás után négy tétmérkőzést nyert meg, s ezeken tizenöt gólt szerzett, miközben csak hármat kapott. Támadói közül Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Hvicsa Kvarachelia és Goncalo Ramos sem jön zavarba a kapu előtt, s ha figyelembe vesszük, hogy a Liverpool első számú kapusa, Alisson Becker sérült, míg két rutinos középhátvédje, Virgil van Dijk és Ibrahima Konaté is nagy hibaszázalékkal futballozik az idényben, miközben hiányzik egy igazi vezér, aki a hátára tudná venni nehéz helyzetben a csapatot, már nem is feltétlenül tűnik képtelenségnek Christophe Dugarry jóslata. A PSG középpályása, Vitinha ugyanakkor nem bízza el magát.

„Nem hinném, hogy mi lennénk a párharc egyértelmű esélyesei – utasította vissza a feltételezést a keddi sajtótájékoztatón a portugál futballista. – Tavaly a Liverpoolról mondta mindenki ugyanezt, és láttuk, hogy semmit sem jelentett. Ha nincs is csúcsformában az ellenfelünk, kiváló játékosok alkotják, nem követhetjük el azt a hibát, hogy lebecsüljük. Felfokozott hangulatban várjuk a mérkőzést, címvédőként természetes, hogy szeretnénk a Bajnokok Ligájában idén is kiemelkedően teljesíteni. A továbbjutás reális elvárás tőlünk, és bár azt nem tudom megígérni, hogy biztosan sikerrel járunk, mindent kiadunk magunkból, hogy győztesen hagyjuk el a pályát. Ha ugyanúgy teljesítünk, mint a tavalyi párharcban, az jó kiindulási alap lehet.”

A Liverpoolban várhatóan a kezdőcsapatban kap helyet Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a PSG-nél a sérülésből visszatérő Bradley Barcola játéka kétséges, Fabián Ruizé pedig még túl korainak tűnik. Vitinhához hasonlóan PSG vezetőedzője, Luis Enrique is felidézte a tavalyi nyolcaddöntős párharcot, amikor a Liverpool 1–0-ra nyert Párizsban, a francia csapat viszont szintén 1–0-ra diadalmaskodott az Anfieldben, és tizenegyesekkel továbbjutott.

„A Liverpool nem ugyanaz, de mi is változtunk – mondta a sajtótájékoztatón az 55 éves szakember. – A korábbi mérkőzésekből nem érdemes kiindulni, bár nem lehet kizárni, hogy ezúttal is hasonlóan alakul a párharc. A lényeg, hogy megmutassuk a ránk jellemző lendületes támadójátékot, önbizalommal telve kell pályára lépnünk. Elég rutint gyűjtöttünk már az évek alatt ezen a szinten, csak rajtunk múlik, meddig jutunk.”

L'ÉQUIPE A tekintélyes francia lap kiemeli, hogy a LIVERPOOL LEJTŐRE KERÜLT, amióta tavaly kiesett a PSG-től a Bajnokok Ligájából, hiába nyerte meg a Premier League-et. A párizsiak a dicsőség, az angolok a problémák felé haladnak. SKY SPORTS Túl sok a panaszkodás és a kétségbeesett tekintet, ezt láthattuk a Liverpool játékosaitól az előző mérkőzéseiken – írja a Sky Sports, majd felteszi a kérdést az angol lap: hová lett A KLOPP-ÉRÁBAN JELLEMZŐ MENTÁLIS ERŐ? MUNDO DEPORTIVO A bajnokságban legyőzte az Atléticót, és most itt az újabb kihívás a Barcelonának. Hans-Dieter Flick vezetőedző világosan elmondta játékosainak, csak TÖKÉLETES CSAPATMUNKÁVAL lehet jó eredményt elérni – írja a katalán székhelyű lap. lapszemle

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!

21.00: Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!