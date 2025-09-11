Nemzeti Sportrádió

Madridban rendezik a 2027-es Bajnokok Ligája-döntőt – hivatalos

2025.09.11. 18:48
Két év múlva a Metropolitanóban rendezik a BL-döntőt (Fotó: Getty Images)
BL-döntő 2027 Metropolitano Stadion Bajnokok Ligája-döntő UEFA Atlético Madrid BL-döntő
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) csütörtökön bejelentette, hogy a madridi Metropolitano Stadion ad majd otthont a 2026–2027-es Bajnokok Ligája-idény döntőjének.

Az UEFA a hivatalos oldalán közölte, hogy a következő Bajnokok Ligája-idényben az Atlético Madrid stadionjában rendezik meg a döntőt, amelyre 2027. június 5-én, szombaton kerül sor. Mint a spanyol As írja, a „matracosok” létesítménye a Bakiban (Azerbajdzsán) található Olimpiai Stadionnal volt versenyben a rendezésért, s a döntést az albániai Tiranában hozta meg az európai szövetség végrehajtó bizottsága.

Eredetileg a milánói San Siróban rendezték volna meg a döntőt, de az UEFA tavaly szeptemberben elvette a lehetőséget az olaszoktól, mert semmilyen konkrétumot sem lehetett megtudni a legendás, de már elavultnak számító létesítmény tervezett felújításáról – írja az MTI.

A tiranai ülésen döntés született a női BL 2027-es fináléjának helyszínéről is, annak Varsó lesz a házigazdája, míg az európai Szuperkupáért Salzburgban küzd meg egymással a BL- és az Európa-liga-győztes.

A 2027-ben tízéves Metropolitano Stadion így másodszor szolgál Bajnokok Ligája-finálé helyszínéül, ugyanis ott rendezték meg a 2019-es döntőt is, amikor a Liverpool 2–0-ra megverte a Tottenhamet. Madridban egyébként ez lesz összességében a hatodik BEK-/BL-döntő, négyszer a Santiago Bernabéu (1957, 1969, 1980, 2010) volt a helyszín a már említett hat évvel ezelőtti finálé mellett.

Mint ismert, a 2026-os döntőnek a budapesti Puskás Aréna ad otthon május 30-án 18 órától.

 

