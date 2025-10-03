Nemzeti Sportrádió

Csúcstechnológia és kulturális szimbólumok – bemutatták a 2026-os vb labdáját

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.03. 08:56
null
Egy biztos: adtak a látványra (Fotó: Getty Images)
Címkék
FIFA foci vb 2026 Adidas labda
Bemutatták a 2026-os labdarúgó-világbajnokság hivatalos meccslabdáját. Az Adidas csütörtökön Mexikóvárosban leleplezte a Trionda nevű modellt, amely szimbolizálja a három házigazda ország – Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada – egységét, valamint minden idők legfejlettebb technológiát vonultatja fel egy vb-labdán.

Mit jelent a Trionda?

Az elnevezés a „tri” (három) és az „onda” (hullám) szavakból ered, utalva a piros, zöld és kék színű hullámokra, amelyek a rendező nemzeteket jelképezik. A dizájn minden ország sajátos szimbólumát is megjeleníti:

  • csillag az Egyesült Államoknak,
  • juharlevél Kanadának,
  • sas Mexikónak.

Ezek a motívumok rétegzett grafikákban és dombornyomott formában is feltűnnek a labda matt felületén. Az arany részletek a világbajnoki trófea előtt tisztelegnek, kiemelve, hogy a Trionda a futball legnagyobb színpadára készült.

Technológiai újítások

Az Adidas teljesen új, négy panelből álló szerkezetet vezetett be, amely a repülési stabilitást és a tartósságot fokozza. A mély varratok és speciális domborítások segítik a labda kiszámítható mozgását, míg az ikonok nedves körülmények között is jobb tapadást biztosítanak.

A legnagyobb újdonság a továbbfejlesztett Connected Ball technológia: a labda egyik paneljébe beépített, 500 Hz-es mozgásérzékelő valós idejű adatokat szolgáltat a VAR-rendszernek. Ez gyorsabb lesítéleteket tesz lehetővé, valamint minden érintést rögzít, segítve a vitás helyzetek – például kéz vagy szabálytalanság – eldöntését.

Látvány és rajongói élmény

Sam Handy, az Adidas Football általános igazgatója így nyilatkozott:

„Minden részlet számít. A dombornyomott textúrák, a rétegzett grafikák és az élénk színek azonnal felismerhetővé teszik a labdát. Ez a leglátványosabb vb-labda, amit valaha készítettünk: igazi mestermunka, a legnagyobb színpadra tervezve.”

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) közleménye szerint a Trionda a kulturális szimbólumok, a csúcstechnológia és a merész dizájn ötvözeteként a 2026-os világbajnokság egyik ikonikus jelképe lehet, amely új fejezetet nyit a futball történetében.

 

FIFA foci vb 2026 Adidas labda
Legfrissebb hírek

Izrael tagsága nincs veszélyben, Infantino szerint a FIFA nem képes megoldani geopolitikai problémákat

Minden más foci
13 órája

A Crystal Palace támadója először kapott meghívót a francia válogatottba

Foci vb 2026
19 órája

Egy újonc és egy visszatérő a német válogatott keretében

Foci vb 2026
21 órája

Este és éjjel lennének a jövő évi vb-n az európai élcsapatok meccsei

Foci vb 2026
21 órája

Szerdán indul a jegyértékesítés a 2026-os labdarúgó-vb-re

Foci vb 2026
2025.10.01. 14:50

Virtualizált futballélmény – Jakus Barnabás publicisztikája

Labdarúgó NB II
2025.09.29. 23:35

Vb 2026: pontlevonással büntették Dél-Afrikát, történelmi esélyt kapott Benin a kijutásra

Foci vb 2026
2025.09.29. 17:32

Vissza az állatkertbe, avagy bemutatták a 2026-os vb kabalafiguráit

Foci vb 2026
2025.09.25. 17:59
Ezek is érdekelhetik