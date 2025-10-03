Csúcstechnológia és kulturális szimbólumok – bemutatták a 2026-os vb labdáját

Mit jelent a Trionda?

Az elnevezés a „tri” (három) és az „onda” (hullám) szavakból ered, utalva a piros, zöld és kék színű hullámokra, amelyek a rendező nemzeteket jelképezik. A dizájn minden ország sajátos szimbólumát is megjeleníti:

csillag az Egyesült Államoknak,

juharlevél Kanadának,

sas Mexikónak.

Ezek a motívumok rétegzett grafikákban és dombornyomott formában is feltűnnek a labda matt felületén. Az arany részletek a világbajnoki trófea előtt tisztelegnek, kiemelve, hogy a Trionda a futball legnagyobb színpadára készült.

Technológiai újítások

Az Adidas teljesen új, négy panelből álló szerkezetet vezetett be, amely a repülési stabilitást és a tartósságot fokozza. A mély varratok és speciális domborítások segítik a labda kiszámítható mozgását, míg az ikonok nedves körülmények között is jobb tapadást biztosítanak.

A legnagyobb újdonság a továbbfejlesztett Connected Ball technológia: a labda egyik paneljébe beépített, 500 Hz-es mozgásérzékelő valós idejű adatokat szolgáltat a VAR-rendszernek. Ez gyorsabb lesítéleteket tesz lehetővé, valamint minden érintést rögzít, segítve a vitás helyzetek – például kéz vagy szabálytalanság – eldöntését.

Látvány és rajongói élmény

Sam Handy, az Adidas Football általános igazgatója így nyilatkozott:

„Minden részlet számít. A dombornyomott textúrák, a rétegzett grafikák és az élénk színek azonnal felismerhetővé teszik a labdát. Ez a leglátványosabb vb-labda, amit valaha készítettünk: igazi mestermunka, a legnagyobb színpadra tervezve.”

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) közleménye szerint a Trionda a kulturális szimbólumok, a csúcstechnológia és a merész dizájn ötvözeteként a 2026-os világbajnokság egyik ikonikus jelképe lehet, amely új fejezetet nyit a futball történetében.