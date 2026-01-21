Sallai Roland beadásából gól született, a Galata döntetlent játszott az Atlético Madriddal

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Galatasaray (török)–Atlético Madrid (spanyol) 1–1 (1–1)

Isztambul, Rams Park. Tv: Sport1. Vezeti: Kovács István (romániai)

Galatasaray: U. Cakir – Sallai R., D. Sánchez, Bardakci, Elmali – Torreira (Gündogan, 88.), Lemina – L. Sané, Akgün (Gabriel Sara, 65.), B. Yilmaz (I. Jakobs, 80.) – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk.

Atlético Madrid: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Giu. Simeone, Koke (J. Cardoso, 56.), Barrios (Le Normand, 56.), Almada (Baena, 46.) – Sörloth (Griezmann, 60.), J. Alvárez (Nico González, 73.). Vezetőedző: Diego Simeone.

Gólszerző: M. Llorente (20. – öngól), ill. Giu. Simeone (4.)

ÓRIÁSI ERŐSÍTÉS ISZTAMBULBAN: Victor Osimhen visszatért az Afrikai Nemzetek Kupájáról! A nigériai középcsatár Európa legfélelmetesebb góllövői közé tartozik, ám december 13-a óta válogatottbéli kötelezettségei miatt nem léphetett pályára a Galatasarayban. Elkélt elől a segítség a csapatnak, mivel a Bajnokok Ligájában 18. helyen állt a játéknapot megelőzően. Az isztambuliakra utolsó hazai főtáblás mérkőzésükön jelentős erőpróba várt, hiszen a helyüket az első nyolc között megszilárdítani igyekvő Atlético Madridot fogadták.

A spanyolok lehengerlően kezdtek: a negyedik percben Davinson Sánchez hibáját (melléfejelt a labdának) kihasználva bal oldali beadásig jutottak, a hátulról felépített akció végén Giuliano Simeone bólintotta kapuba a labdát. A házigazda nehezen tudott kibontakozni, mivel ellenfele hátul jól zárt, labdaszerzést követően intenzíven támadta a feltolt török védelem mögött tátongó területeket. Mégis, a játékrész közepén jött az egyenlítés: Leroy Sané szép alakítás után passzolt Sallai Rolandhoz, aki a jobb oldalon, az alapvonal elől nagy erővel középre lőtte laposan a labdát, a felszabadítani igyekvő Marcos Llorente pedig ügyetlen mozdulattal a saját kapujába juttatta – Victor Osimhen volt az első, aki Sallai Rolandhoz szaladt ünnepelni.

Feltámadt a Galatasaray, a félidő végén azonban Baris Alper Yilmaz nagy helyzetben kapu fölé lőtt, így a szünetre döntetlennel vonulhattak a felek. A török Fanatik újság Leroy Sané játékát emelte ki, nem érdemtelenül. A német szélső nagy kedvvel futballozott, pazar labdákkal kényeztette el társait, igyekezett cselekkel a közönség kedvére tenni.

Diego Simeone vezetőedző a fordulás utáni negyed órában eszközölt négy cseréjével átalakította együttese támadójátékát, Álex Baena, Robin Le Normand, Johnny Cardozo és Antoine Griezmann beállításával mezőnyfölényre tett szert, helyzeteket is kialakított, viszont az újabb gól csak nem akart összejönni. A 73. percben felhördült a lelátó népe, miután a fejelni felugró Sallai Rolandot Baena a levegőben meglökte. Bár a jobbhátvédként használt magyar támadó egy ideig a derekát fájlalva feküdt a földön, egy perc elteltével az orvosi stáb egyik tagja a mutatóujját felfelé tartva jelezte Okan Buruk vezetőedző felé: aggodalomra semmi ok, nincs szükség cserére.

A hajrában idegőrlő volt az Atlético nyomása. A feszültség a tetőfokára hágott, amikor Kovács István játékvezető tizenkilenc méterre a hazai kaputól szabadrúgást ítélt a vendégeknek. Antoine Griezmann a fülsüketítő füttykoncert ellenére tökéletes technikai kivitelezéssel vette célba a bal felső sarkot, ám Ugurcan Cakir a levegőben úszva hárította a labdát, úgyhogy ezt is megúszta a Galatasaray. A végére maradhatott volna a csattanó, a hosszabbítás negyedik percében Gabriel Sara ziccerbe került, csakhogy a századik Bajnokok Ligája-mérkőzésén pályára lépő Jan Oblak óriási bravúrt bemutatva hárított – ennek tükrében mindkét oldalon bosszankodhatnak a pontosztozkodás miatt.

A 2013-as Európa-liga csoportkörében oda-vissza a Frankfurt nyert. A BL-ben viszont jobban állt az azeri együttes, amely Camilo Durán révén már a negyedik percben vezetést szerzett. A 10. percben jött a válasz: Can Yilmaz Uzun szerzett labdát a tizenhatoson, majd ballal a jobb alsó sarokba lőtt. A második félidőben aztán a csereként beálló Farés Chaibi büntetőjével a Frankfurt szerezte meg a vezetést, de a Qarabag is hamar válaszolt. Az azeri csapat két perccel később egy szép akció végén Camilo Durán közelről szerzett találatával egyenlített. Az egy ponttal nem elégedett meg a Qarabag, a 94. percbe egy jobb oldali beadás után Behlul Mustafazade lőtt kapásból a rövid felsőbe. Győzelmével a Qarabag 10 ponttal áll, míg a Frankfurt négy ponttal a 33. Qarabag (azeri)–Eintracht Frankfurt (német) 3–2 (Camilo Durán 4., 80., Mustafazada 90+4., ill. Uzun 10., Chaibi 78. – 11-esből) legyőzte a Frankfurtot a qarabag