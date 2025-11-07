Nemzeti Sportrádió

BL: súlyos az FTC korábbi középpályásának sérülése

2025.11.07. 08:39
Kady és Cucurella összecsapása (Fotó: Getty Images)
Címkék
Kady Borges Qarabag Bajnokok Ligája
Kady Borges, a Ferencváros korábbi, az azeri Qarabag FK jelenlegi labdarúgója súlyos sérülést szenvedett a Chelsea elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

 

A brazil támadó középpályást szerdán, a klubvilágbajnoki címvédő ellen 2–2-es döntetlenre végződött mérkőzés 31. percében kellett lecserélni. A klub honlapja szerint a vizsgálatok megállapították, hogy eltört a szárkapocscsontja, ezért nyolc-tíz hetet ki kell hagynia.

A Qarabag az azeri bajnokságban a második, a BL alapszakaszában a 15. helyen áll a tabellán.

 

 

