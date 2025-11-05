Arne Slot a hazai pálya előnyét és Bradleyt emelte ki a Real legyőzése után

A liverpooli védelem teljesen kikapcsolta Kylian Mbappét, míg a győztes gólt Alexis Mac Allister szerezte a 61. percben.

„Meggyőző teljesítményt nyújtottunk egy fantasztikus csapat ellen, amely remek formában van, egyszer veszített csak, a többi meccsét megnyerte. Az nagyon pozitív dolog, hogy nemcsak legyőztük, de a teljesítményünk is jó volt. Egy pontrúgást követően tudtunk nyerni, ami különösen jó, mert tízből kilencszer a pozitív pontrúgás-statisztika is elengedhetetlen ahhoz, hogy eredményt érhessünk el” – mondta a találkozó után Arne Slot.

Az edző kiemelte Conor Bradley játékát is.

„Sokat segített, hogy szombaton és most is otthon játszottunk, mert a legutóbbi nyolc meccsünkből talán hatot is idegenben vívtunk meg. És amikor kicsit fáradtabbak vagyunk, jól jön a szurkolók segítsége. A csapatból kiemelném Conor Bradleyt, aki az előző idényben remekelt a Real Madrid ellen, de akkor nyolcvan perc után sérülés miatt le kellett cserélnem. Most pedig a szombati kilencven perc után ismét végig a pályán volt, és remekelt Vinícius Junior ellen. Mondtam a játékosoknak, hogy a Real 26 góljából 24-ben Mbappé és Vinícius is benne volt, szóval amellett, hogy a pontrúgásokat jól le kell védekezni, ezt a két játékost is ki kell kapcsolni. És Conor nagyon jól kikapcsolta Viníciust.”

A holland szakember hozzátette, hogy hatalmas öleléssel üdvözölte Trent Alexander-Arnoldot, aki ellenfélként tért vissza az Anfieldre, mert játékosként és emberként is nagyon szereti. Beszélt arról is, hogy Mac Allister talán végre újra a legjobb formáját mutatja a felkészülési időszakban elszenvedett sérülése után.

„Igen, és ez Bradleyre is igaz. Minden játékosnak szüksége van egy kis időre, hogy alkalmazkodjon a ligához, valamint a kevesebb pihenőhöz. Más ligákban 15-20 olyan meccs van, ami a nagycsapatoknak könnyű győzelemnek számít, a PL-ben nincs ilyen. Ha a felkészülési időszakban nem játszol, vagy egy másik ligából jössz, akkor ezt meg kell szoknod és utol kell érned magad.”

A Real Madrid edzője, Xabi Alonso nem értett egyet azokkal a véleményekkel, melyek szerint együttese nem volt elég intenzív a mérkőzésen.

„Komoly tempó és jó meccs volt. Talán hiányzott belőlünk némi pontosság a támadóharmadban. Úgy érzem, nincs miért kritizálni a csapatot.”

A szakvezető hozzátette, hogy a második félidő nagyon kiegyenlített volt, de alakulata szerinte sok felesleges szabálytalanságot követett el, emiatt nem tudott kezdeményezőbben fellépni.

„Ez a vereség teljesen más volt, mint a Metropolitanóban. Mindent beleadtunk, jól küzdöttünk, azonban ez volt a legnehezebb meccsünk a Bajnokok Ligájában.”

A szakember különböző összetételeket próbált ki az összeállítást tekintve, de igazából egyik sem működött, illetve a letámadásoknál is hiányérzete volt, mert szerinte több esetben nem kellett volna szabálytalankodni. Slot mellett ő is kiemelte Alexander-Arnoldot, akit kifütyültek az angol szurkolók.

„Szükségünk volt rá a végén a szélen. Várható volt ez a fogadtatás, készültünk rá. Ő is tudta, mi vár rá, úgyhogy ezzel nincs probléma.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

LIVERPOOL FC (angol)–REAL MADRID (spanyol) 1–0 (0–0)

Liverpool, Anfield, 59 916 néző. Vezette: Kovács István (romániai)

LIVERPOOL: Mamardasvili – Bradley, I. Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, 88.) – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 79.) – Szalah, Ekitiké (Gakpo, 79.), Wirtz (Chiesa, 88.). Menedzser: Arne Slot

REAL MADRID: Courtois – Valverde (Brahim Díaz, 90.), É. Militao, Huijsen, Carreras – Camavinga (Rodrygo, 69.), Tchouaméni – Güler (Alexander-Arnold, 82.), Jude Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso

Gólszerző: A. Mac Allister (61.)