Nemzeti Sportrádió

Súlyos vereségük után BL-üzemmódban a királyiak

J. Á.J. Á.
Vágólapra másolva!
2025.09.30. 11:13
null
Federico Valverde és a Real Madrid szeretné minél előbb kiköszörülni a csorbát (Fotó: AFP)
Címkék
Bajnokok Ligája Real Madrid BL-alapszakasz Kajrat Almati
Az Atlético elleni 2–5 után a BL-ben javítana a Real Madrid, amelynek számos nehézséggel kell megküzdenie a kazahsztáni kaland alkalmával.

Vajon kiegyenesedik-e az Atléticótól kapott pofon után a Real Madrid? Ez a keddi, Kajrat Almati elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés nagy kérdése. A királyiak szombaton 5–2-re kaptak ki a városi rivális otthonában a La Ligában, elszenvedve idénybeli első vereségüket, de rögtön itt az újabb kihívás – az európai kupaporondon.

„Elemeztük a szombati mérkőzést, immár Bajnokok Ligája-üzemmódban vagyunk – mondta Xabi Alonso, a Real Madrid vezetőedzője a meccs előtti sajtótájékoztatón. – Akár győzünk, akár veszítünk, nem szabad sokáig bennünk maradnia. Európában játszani teljesen más, a Marseille elleni hazai siker után idegenben is három pontot akarunk szerezni. A hatalmas távolság miatt kicsit változott a szokásos programunk, de ez nem lehet kifogás.”

A Real Madrid nyolcórás repülőutat követően érkezett meg Almatiba, ahol háromórás időeltolódást kell leküzdenie. A klubnál már a sorsolást követően tudták, ez nem csupán egy utazás lesz, hanem komplett expedíció, figyelembe kell venni a távolságot, az időeltolódást, a logisztikát, az időjárást, a programváltozást is, ehhez jött a Metropolitanóban elszenvedett vereség, amely a legrosszabbkor érkezett.

„A lehető leggyorsabban ki akarjuk köszörülni a csorbát – mondta Federico Valverde, a madridiak középpályása a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. – Súlyos vereséget szenvedtünk, de átbeszéltünk mindent, más lesz a hozzáállásunk.”

A Real Madridból egy komplett védelem hiányzik, sérülése miatt nem utazott el Kazahsztánba Daniel Carvajal, Éder Militao, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy és Trent Alexander-Arnold.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
18.45: Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

 

Bajnokok Ligája Real Madrid BL-alapszakasz Kajrat Almati
Legfrissebb hírek

BL: nem játszik a Barcelona ellen a PSG aranylabdása és kapitánya sem

Bajnokok Ligája
12 perce

Szívélyes fogadtatásra számíthat José Mourinho Londonban

Bajnokok Ligája
2 órája

Nagy BL-meccs Isztambulban, három magyar lehet a pályán!

Bajnokok Ligája
2 órája

Videó: a Galatasaray-szurkolók tűzijátékkal zavarták meg Szoboszlaiékat az esti BL-meccs előtt

Bajnokok Ligája
2 órája

„Mbappé elveszi a kenyeredet” – könyörtelen beszólást kapott Vinícius Júnior

Spanyol labdarúgás
3 órája

La Liga: ismét Dzsiddában lesz a spanyol Szuperkupa

Spanyol labdarúgás
22 órája

Xabi Alonso: Megérdemeltük ezt a vereséget, és nincs panasz a játékvezetésre

Spanyol labdarúgás
2025.09.28. 08:59

Eddig tartott a hibátlan idény: őrült, hétgólos fővárosi derbin ütötte ki az Atlético a Real Madridot

Spanyol labdarúgás
2025.09.27. 18:24
Ezek is érdekelhetik