Súlyos vereségük után BL-üzemmódban a királyiak

Vajon kiegyenesedik-e az Atléticótól kapott pofon után a Real Madrid? Ez a keddi, Kajrat Almati elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés nagy kérdése. A királyiak szombaton 5–2-re kaptak ki a városi rivális otthonában a La Ligában, elszenvedve idénybeli első vereségüket, de rögtön itt az újabb kihívás – az európai kupaporondon.

„Elemeztük a szombati mérkőzést, immár Bajnokok Ligája-üzemmódban vagyunk – mondta Xabi Alonso, a Real Madrid vezetőedzője a meccs előtti sajtótájékoztatón. – Akár győzünk, akár veszítünk, nem szabad sokáig bennünk maradnia. Európában játszani teljesen más, a Marseille elleni hazai siker után idegenben is három pontot akarunk szerezni. A hatalmas távolság miatt kicsit változott a szokásos programunk, de ez nem lehet kifogás.”

A Real Madrid nyolcórás repülőutat követően érkezett meg Almatiba, ahol háromórás időeltolódást kell leküzdenie. A klubnál már a sorsolást követően tudták, ez nem csupán egy utazás lesz, hanem komplett expedíció, figyelembe kell venni a távolságot, az időeltolódást, a logisztikát, az időjárást, a programváltozást is, ehhez jött a Metropolitanóban elszenvedett vereség, amely a legrosszabbkor érkezett.

„A lehető leggyorsabban ki akarjuk köszörülni a csorbát – mondta Federico Valverde, a madridiak középpályása a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. – Súlyos vereséget szenvedtünk, de átbeszéltünk mindent, más lesz a hozzáállásunk.”

A Real Madridból egy komplett védelem hiányzik, sérülése miatt nem utazott el Kazahsztánba Daniel Carvajal, Éder Militao, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy és Trent Alexander-Arnold.

18.45: Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol)