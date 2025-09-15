Nemzeti Sportrádió

„Rúgtam nekik pár gólt” – Mbappé üzent a Marseille-nek

2025.09.15. 15:22
Tizenegyedszer is ünnepelne az OM ellen Kylian Mbappé (Fotó: Getty Images)
Csípős megjegyzést téve emlékeztette a marseille-ieket Kylian Mbappé arra, hogy a Monaco és a Paris Saint-Germain játékosként nem kevesebb mint tízszer talált be ellenük.

Feltehetően nem éppen barátságosan viszonyul a Bondyban, Párizs külvárosában született, PSG-szurkoló Kylian Mbappé az Olympique Marseille-hez. A francia válogatott és Real Madrid világsztárja kedden 21 órakor kezdődő csatája előtt úgy gondolta, ideje lesz odaszúrni egyet az ősellenségnek, amely ellen a francia bajnokságban a fővárosiak színeiben 13 mérkőzésen 9 gólt szerzett, s a Monaco futballistájaként is betalált egyszer – a Francia Kupában.

„Elég sok gólt szereztem az OM ellen – csipkelődött Mbappé. – Zseniális lesz ismét francia csapatok ellen játszani. Ráadásul a Santiago Bernabéu Stadionban játszunk, úgyhogy jó meccs lesz.”

A világbajnok támadó arra is utalt, hogy a Marseille-nek a legutóbbi három idényben nem sikerült kvalifikálnia magát a Bajnokok Ligájába.

„Már jó ideje nem játszottak a BL-ben. Remélem, szép emlékeik vannak” idézi a sztárt a Mundo Deportivo.

A Real Madridról biztosan nincsenek pozitív élményei a dél-francia csapatnak: eddig négy alkalommal találkoztak a kikötővárosiak és a spanyolok a legrangosabb európai sorozatban, a „királyi gárda” a 2003–2004-es és a 2009–2010-es évadban is kétszer győzte le a kék-fehéreket.

A madridiak egy másik francia csapattal is megütköznek a BL-ben, 2026. január 20-án Mbappé egykori klubját, az AS Monacót látják vendégül.

BAJNOKOK LIGÁJA 
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Szeptember 16., kedd
21.00: Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) – élőben az NSO-n!

 

AS Monaco Real Madrid Kylian Mbappé Olympique Marseille Bajnokok Ligája PSG
