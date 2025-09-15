„Rúgtam nekik pár gólt” – Mbappé üzent a Marseille-nek

Feltehetően nem éppen barátságosan viszonyul a Bondyban, Párizs külvárosában született, PSG-szurkoló Kylian Mbappé az Olympique Marseille-hez. A francia válogatott és Real Madrid világsztárja kedden 21 órakor kezdődő csatája előtt úgy gondolta, ideje lesz odaszúrni egyet az ősellenségnek, amely ellen a francia bajnokságban a fővárosiak színeiben 13 mérkőzésen 9 gólt szerzett, s a Monaco futballistájaként is betalált egyszer – a Francia Kupában.

„Elég sok gólt szereztem az OM ellen – csipkelődött Mbappé. – Zseniális lesz ismét francia csapatok ellen játszani. Ráadásul a Santiago Bernabéu Stadionban játszunk, úgyhogy jó meccs lesz.”

A világbajnok támadó arra is utalt, hogy a Marseille-nek a legutóbbi három idényben nem sikerült kvalifikálnia magát a Bajnokok Ligájába.

„Már jó ideje nem játszottak a BL-ben. Remélem, szép emlékeik vannak” – idézi a sztárt a Mundo Deportivo.

A Real Madridról biztosan nincsenek pozitív élményei a dél-francia csapatnak: eddig négy alkalommal találkoztak a kikötővárosiak és a spanyolok a legrangosabb európai sorozatban, a „királyi gárda” a 2003–2004-es és a 2009–2010-es évadban is kétszer győzte le a kék-fehéreket.

A madridiak egy másik francia csapattal is megütköznek a BL-ben, 2026. január 20-án Mbappé egykori klubját, az AS Monacót látják vendégül.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Szeptember 16., kedd

21.00: Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) – élőben az NSO-n!