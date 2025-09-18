Nemzeti Sportrádió

José Mourinho a Benfica új vezetőedzője – hivatalos

2025.09.18. 16:34
Pályafutása során másodszor irányítja a portugál rekordbajnok Benficát az annak idején az ősi rivális FC Porto vezetőedzőjeként Bajnokok Ligáját és UEFA-kupát is nyerő José Mourinho.

Igaznak bizonyultak a sajtóértesülések, a harmincnyolcszoros portugál bajnok Benfica hivatalosan is bejelentette: José Mourinhót szerződtette a vezetőedzői posztra. A pozíció azáltal üresedett meg, hogy az azeri Quarabag vendéglátójaként 2–0-s előnyről elszenvedett 3–2-es vereség után a Rui Costa vezette elnökség azonnal bejelentette az előző tréner, Bruno Lage menesztését.

„Rengeteg érzelem dolgozik most bennem, de a tapasztalatom segít abban, hogy kontrolláljam őket. Az elmúlt huszonöt évben volt alkalmam a világ legnagyobb klubjainál dolgozni, egyik esetben sem voltam motiváltabb, nem éreztem több felelősséget vagy éreztem magam jobban megtisztelve, mint a Benfica edzőjeként. A szavakat gyakran elfújja szél, ám a tetteket nem, az ígéretem nagyon világos: a Benficáért, a küldetésemért fogok élni. Amikor elmentem otthonról, azt mondtam: viszlát vasárnap! Óriási megtiszteltetés itt dolgozni, a tapasztalatom segíteni fog a munkámban. Ne húzzuk sokáig az időt, negyvennyolc óra múlva meccsünk van, és a Benfica-családnak semmi sem fontosabb, mint az a mérkőzés” – fogalmazott a sajtótájékoztatón Mourinho.

José Mourinhónak nem idegen a Benfica kispadja: 2000. szeptember 20-ától december 5-éig már irányította a „sasokat” – ez volt a szakember első megbízatása vezetőedzőként. Mourinho dicsőséglistáját igencsak hosszadalmas felsorolni: a 62 éves edzőóriás legjelentősebb eredménye a Benfica ősi riválisának számító FC Portóval 2004-ben szinte teljesen esélytelenként nyert Bajnokok Ligája-cím, a különböző országokban begyűjtött szuperkupákat nem számítva összesen 17 jelentős trófea – közte 2 BL-, 1 Európa-liga-, 1 UEFA-kupa- és 1 Konferencialiga-serleg – került az általa irányított csapatok vitrinjébe.

 

A világ legjobb klubedzőjének négyszer megválasztott José Mourinho legutóbbi komoly sikere a Konferencialiga 2022-es megnyerése volt az AS Romával, eddigi utolsó klubja pedig a Fenerbahce, ahol éppen a Benfica ellen elveszített BL-selejtezős párharc után köszönték meg a munkáját.

Mourinho először szeptember 20-án, az Aves elleni idegenbeli találkozón meccselhet a Benfica vezetőedzőjeként – napra pontosan negyedszázaddal első fővárosi korszakának megkezdése után. A 62 éves szakember munkáját asszisztensedzőként Joao Tralhao és Pedro Machado segíti, a játékosok fizikai felkészítéséért Antonio Dias lesz a felelős. Elődje stábjából két embert tart meg a „Special One”: Ricardo Rochát és a kapusedző Nuno Santost, utóbbival már a Tottenham és Roma vezetőedzőjeként dolgozott együtt.

 

