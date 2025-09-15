Nemzeti Sportrádió

Inaki Williams az Arsenal-meccs előtt: Vért fognak izzadni ellenünk

2025.09.15. 13:33
Inaki Williams (szemben) az Arsenal védőinek is szeretne fejtörést okozni (Fotó: Getty Images)
Arsenal Bajnokok Ligája Inaki Williams Athletic Bilbao
Tizenegy év után, az Arsenal vendéglátójaként tér vissza a Bajnokok Ligájába az Athletic Bilbao – az „oroszlánok” csapatkapitánya, Inaki Williams szerint hazai pályán minden ellenfélnek, így az „ágyúsoknak” is komoly gondokat okozhatnak.

Eljött a pillanat, amelyre oly régóta vártak Bilbaóban: a baszk csapat tizenegy év után ismét a Bajnokok Ligájában méretheti meg magát. A piros-fehérek kedden 18.45-től a sorozat egyik esélyesét, az Arsenalt fogadják, s csapatkapitányuk, Inaki Williams szerint igencsak megnehezíthetik az előző kiírás elődöntősének dolgát.

„Izgatottak vagyunk, hiszen a csapat legtöbb játékosának ez lesz az első Bajnokok Ligája-mérkőzése. Évek óta ezért a napért küzdöttünk, s mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél tovább jussunk idézi a 31 éves ghánai válogatott csatárt a Marca. – Az a jó a csapatunkban, hogy a San Mamésban nagyságot sugárzunk magunkból, itthon szinte mindig mi vagyunk az esélyesek. Ahhoz, hogy legyőzzön bennünket, minden ellenfélnek vért kell izzadnia. Az Arsenal a BL egyik esélyese, de nagyon erősek vagyunk idehaza, el akarjuk rontani a játékukat, hogy ne érezzék kényemben magukat.”

Az Athletic a Bajnokok Ligája-szereplés előző évi kivívása után az új idényt is jól kezdte, a spanyol bajnokságban négy mérkőzésből három győzelem és egy vereség a mérlege.

„Tizenkét megszerezhető pontból kilencet begyűjtöttünk, és még csak az évad elején járunk – egy-két részleten még csiszolni kell. Legutóbb kikaptunk egy olyan meccsen, amely könnyen lehetett volna döntetlen, ki kell köszörülnünk a csorbát, erre remek alkalom lenne egy győzelem a BL egyik favoritja ellen” – jelentette ki Williams, aki azt is elárulta, mit igyekszik sulykolni csapattársaiba az öltözőben.

„Azt, hogy menjünk tovább az idáig vezető úton. Ki kell használnunk a helyzeteinket, mert mindig van tíz-tizenöt olyan percünk, amikor az ellenfelünk fölé tudunk kerekedni.”

Az Arsenal elleni mérkőzésen az Athleticnek és személyesen Inaki Williamsnek is nagyon hiányozhat majd testvére, Nico, ám bátyja szerint a spanyol válogatottal tavaly Európa-bajnoki címet nyerő játékos távollétét is elbírja a csapat.

„Kár, hogy Nico nem játszhat, hiszen olyan futballista, aki ki tudja billenteni az ellenfél védelmét az egyensúlyából, és a semmiből is helyzetet tud teremteni. De a sikereink titka éppen az, hogy mindenki, aki lehetőséget kap, képes hozzátenni a csapat játékához” – fogalmazott Williams.

 

