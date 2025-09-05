A Puskás Arénában egyeztettek a BL-csapatok médiaszakemberei

Nemzeti Sportrádió

2025.09.05.
Fotó: MLSZ
A klubok, a jogtulajdonos tévék, a digitális tartalmak, illetve az UEFA saját médiatevékenysége állt a Puskás Arénában rendezett kétnapos szakmai egyeztetés, az UEFA Club Content Forum középpontjában a szeptember közepén induló Bajnokok Ligája-idény előtt.

Javában zajlanak a 2026-os budapesti Bajnokok Ligája-döntő előkészületei. Miután januárban hazai szervezőcsoport, Szabó Vilmos projektigazgató és Fűrész Ádám projektmenedzser vezetésével megtartotta első operatív egyeztetését, augusztus 26-án pedig lezajlott a Puskás Arénában a Meeting Zero, azaz főleg a biztonság és a mobilitás témaköre köre épülő, illetve a hazai szervezői csapat felépítéséről és az elmúlt hónapokban itthon elért haladásról szóló egynapos egyeztetés, a héten az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) médiamunkája volt napirendi pont. 

Fotó: MLSZ

A BL-döntő helyszínén szervezett konferencián az előadók mellett a sorozatban részt vevő 36 klub médiastábja vett részt. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) részéről Juhász László alelnök köszöntötte a külföldi résztvevőket, kiemelve, a magyar szövetség közel 125 éves múltja mellett arra is büszke, hogy számos rangos eseményt szervezett meg sikerrel az elmúlt időszakban, továbbá a fiatalabb generáció körében is népszerű tartalmakat állít elő több közösségi médiás csatornáján.

Fotó: MLSZ

A mintegy százhúsz résztvevő csütörtökön megtekintette a 2026. májusban rendezendő BL-döntő helyszínének médiakiszolgálásra alkalmas területeit a létesítmény szakembereinek jelenlétében, majd a stadionkörút a Puskás Múzeum megtekintésével végződött, és ott Dinnyés Márton, a szakmai konferencia előkészítéséért felelős szövetségi szakember és Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, a Puskás-örökség nagykövete mutatta be a résztvevőknek a régi Népstadionból megmaradt Toronyépületben kialakított múzeumot.

Fotó: MLSZ

 

Fotó: MLSZ

 

