Nemzeti Sportrádió

A Ferencváros csapata norvég ellenfelet kapott a női BL-ben

Vágólapra másolva!
2025.08.31. 12:43
Norvég ellenfelet kapott a Ferencváros (Fotó: Getty Images)
Címkék
Valerenga női labdarúgás Ferencváros
A Ferencváros a norvég Valerenga FC-vel találkozik a női labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában.

Az európai szövetség svájci székházában megtartott vasárnapi sorsoláson elhangzott, hogy a párharc első mérkőzését szeptember 11-én rendezik Oslóban, a visszavágót pedig 18-án Budapesten. 

A győztes a BL csoportkörébe jut, a vesztes pedig az újonnan induló, második számú kontinentális kupasorozat, az Európa-kupa selejtezőjének második fordulójába kerül. 

A Valerenga az előző idényben megnyerte a bajnokságot és a Norvég Kupát, a BL-ben pedig csoportkörös volt. A mostani idényben a bajnoki tabella második helyén áll, hazája kupasorozatában elődöntős, a BL-selejtező második fordulójából pedig a finn Helsingin JK és a cseh Slavia Praha legyőzésével jutott tovább. 

A magyar bajnok FTC előbb a luxemburgi Racing FC Uniont, majd a fehérorosz Dinamo Minszket győzte le az albániai selejtezőtornán.

Kapcsolódó tartalom

Női futball: a Ferencváros továbbjutott a BL-selejtező második köréből

Albert Flórián csapata 4–0-ra győzött a Dinamo Minszk ellen az albániai minitorna döntőjében.

A Ferencváros könnyed sikerrel kezdte a női BL-selejtezőket

A Racing Union kapusát a hetedik percben kiállították, de nem a tartalékkapus állt be, hanem az egyik középpályás vette fel a kesztyűt.

 

Valerenga női labdarúgás Ferencváros
Legfrissebb hírek

Gyász: elhunyt Havasi Mihály, a Ferencváros egykori technikai vezetője

Labdarúgó NB I
2 órája

Varga Ádám: Különleges meccs vár rám a Fradi ellen

Labdarúgó NB I
5 órája

Női futball: a Ferencváros továbbjutott a BL-selejtező második köréből

Bajnokok Ligája
18 órája

Európa-liga: elkészült a Ferencváros programja

Európa-liga
18 órája

Tóth Alex meghosszabbította szerződését a Ferencvárossal – hivatalos

Labdarúgó NB I
22 órája

Nigériai támadó a Ferencváros célkeresztjében – sajtóhír

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:29

Schaffer Alfréd: futballkirály puskával

Népsport
Tegnap, 9:00

Merjünk álmodni! – Thury Gábor jegyzete

Európa-liga
2025.08.29. 23:59
Ezek is érdekelhetik