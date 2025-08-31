A Ferencváros csapata norvég ellenfelet kapott a női BL-ben

Az európai szövetség svájci székházában megtartott vasárnapi sorsoláson elhangzott, hogy a párharc első mérkőzését szeptember 11-én rendezik Oslóban, a visszavágót pedig 18-án Budapesten.

A győztes a BL csoportkörébe jut, a vesztes pedig az újonnan induló, második számú kontinentális kupasorozat, az Európa-kupa selejtezőjének második fordulójába kerül.

A Valerenga az előző idényben megnyerte a bajnokságot és a Norvég Kupát, a BL-ben pedig csoportkörös volt. A mostani idényben a bajnoki tabella második helyén áll, hazája kupasorozatában elődöntős, a BL-selejtező második fordulójából pedig a finn Helsingin JK és a cseh Slavia Praha legyőzésével jutott tovább.

A magyar bajnok FTC előbb a luxemburgi Racing FC Uniont, majd a fehérorosz Dinamo Minszket győzte le az albániai selejtezőtornán.