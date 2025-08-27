A Ferencváros könnyed sikerrel kezdte a női BL-selejtezőket

A Ferencváros a második körben kapcsolódott be a selejtezőbe, az albániai Shkodrában zajló négyes tornán a házigazda Vllaznia mellett a Dinamo Minszkkel és a Racing Unionnal került egy csoportba. A kvartett győztese jut tovább.

A zöld-fehérek a luxemburgiakkal kezdtek, és már a hetedik percben emberelőnybe kerültek: a Racing kapusa, Andrea Burtin piros lapot kapott. Ám Dominique Casanova edző meglepőt húzott, nem cserélte be a kispadon ülő, mindössze 16 éves tartalékkapust, Adriana Pietrasik Davidot, hanem a középpályás Amina Boissou állt a kapuba.

Emberelőnyben a Ferencváros magabiztos győzelmet aratott, de a vezető gólra a 35. percig kellett várnia, az amerikai Alesia Garcia szerzett vezetést, majd Julie Wojdyla öngóljával még a félidő előtt növelte előnyét a magyar csapat. A 47. percben Nagy Vanessza is betalált, beállítva a 3–0-s végeredményt.

A csoportdöntőt szombaton játsszák.

NŐI LABDARÚGÓ, BAJNOKOK LIGÁJA

Selejtező, 2. forduló, bajnoki ág, 4. csoport, elődöntő

Ferencváros (magyar)–Racing Union (luxemburgi) 3–0