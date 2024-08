Csütörtöki sportműsor: sorsolnak a BL-ben, nemzetközi főtáblára juthatnak a magyar csapatok, megkezdődik a paralimpia

Csütörtökön sem unatkozhatnak a sportrajongók, Párizsban megkezdődnek a paralimpiai játékok versenyei is, a labdarúgó Bajnokok Ligájában a főtábla párosításait sorsolják ki, a spanyol La Ligában pályára lép a Real Madrid. Az NB I-es futballcsapatok közül a Ferencváros, a Paks és a Puskás Akadémia játszik a nemzetközi porondon. Folytatódik a Vuelta kerékpáros-körverseny és az amerikai tenisztorna, a US Open is.

AUGUSZTUS 29., CSÜTÖRTÖK FUTBALLPROGRAM BAJNOKOK LIGÁJA

12.00: a főtábla sorsolása, Monaco (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n! EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

19.00: APOEL (ciprusi)–Rigas FS (lett)

19.00: Elfsborg (svéd)–Molde (norvég)

19.00: Petrocub Hincesti (moldovai)–Ludogorec Razgrad (bolgár)

20.00: Ajax (holland)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)

20.00: Anderlecht (belga)–Dinamo Minszk (fehérorosz)

20.00: Besiktas (török)–Lugano (svájci)

20.30: FCSB (román)–Linzer ASK (osztrák)

20.45: Hearts (skót)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Borac Banja Luka (bosnyák)–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Shamrock Rovers (ír)–PAOK (görög)

21.00: Rapid Wien (osztrák)–Braga (portugál)

21.00: Topolyai SC (szerbiai)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) – élőben az NSO-n! KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

16.00: Asztana (kazah)–Brann Bergen (norvég)

18.00: Helsinkin JK (finn)–KÍ Klaksvík (feröeri)

18.00: Zira (azeri)–Omonia (ciprusi)

18.30: Ruzomberok (szlovák)–Noah (örmény)

19.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Rijeka (horvát)

19.00: Paksi FC–Mladá Boleslav (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: Pafosz (ciprusi)–CFR Cluj (román)

19.00: Trabzonspor (török)–St. Gallen (svájci)

19.30: TNS (walesi)–FK Panevezys (litván)

20.00: Cercle Bruges (belga)–Wisla Kraków (lengyel)

20.00: Drita (koszovói)–Legia Warszawa (lengyel)

20.00: Kilmarnock (skót)–FC Köbenhavn (dán)

20.00: Panathinaikosz (görög)–Lens (francia)

20.00: UE Santa Coloma (andorrai)–Víkingur Reykjavík (izlandi)

20.00: Zrinjski (bosnyák)–Guimaraes (portugál)

20.15: Celje (szlovén)–Pjunik (örmény)

20.15: Maribor (szlovén)–Djurgarden (svéd)

20.30: Heidenheim (német)–Häcken (svéd)

20.30: Servette (svájci)–Chelsea (angol)

21.00: Puskás Akadémia–Fiorentina (olasz) (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

21.00: Real Betis (spanyol)–Krivbasz Krivij Rih (ukrán)

21.00: Larne (északír)–Lincoln (gibraltári) SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

19.00: Girona–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.30: Las Palmas–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n! SZAÚDI BAJNOKSÁG

2. FORDULÓ

19.55: Al-Ittihad–Al-Tavun PARALIMPIA, A MAGYAR CSAPAT CSÜTÖRTÖKI PROGRAMJA ÍJÁSZAT (Invalidusok)

9.00: Gáspár Tamás (W1, egyéni) rangsoroló ÚSZÁS (Paris La Défense Aréna)

9.43: Konkoly Zsófia (S9) 400 m gyors, előfutam (döntő 17.40)

10.26: Adámi-Rózsa Zsanett (S2) 100 m hát, előfutam 10.26 (döntő 18.10)

11.18: Pap Bianka (S10) 50 m gyors, előfutam 11.18 (döntő 19.43) ASZTALITENISZ (Dél-párizsi 4-es Aréna)

14.30: WD20, páros, nyolcaddöntő: Arlóy Zsófia, Szvitacs Alexa (9.)–Liu Meng, Mao Csing-tien (kínai, 7.) BOCCIA (Dél-párizsi 1-es Aréna)

csoportmérkőzések

12.50: BC4, D csoport: Szabó Alexandra–Anita Raguwaran (német), Szabó Alexandra–Laissa Polyana Teixeira (brazil)

19.20: BC2, D csoport: Nagy Vivien–Chantal van Engelen (holland) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-sorozat, Róma AMERIKAI FUTBALL

Péntek, 2.00: NCAA, Colorado–North Dakota State (Tv: Arena 4) BASEBALL

20.00: MLB, Milwaukee Brewers–San Francisco Giants KERÉKPÁR

12.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 12. szakasz: Ourense–Manzaneda, 137.5 km, hegyi befutó (Valter Attila) (Tv: Eurosport1) JÉGKORONG

OLIMPIAI SELEJTEZŐTORNA

1. FORDULÓ

14.00: Magyarország–Kazahsztán (Tv: Sport 2)

18.00: Szlovákia–Ausztria PARASPORT

9.40, 17.40: paralimpia, Párizs (Tv: M4 Sport) RÖPLABDA

Férfi Európa-bajnoki selejtező, A-csoport, 3. forduló

17.00: Törökország–Magyarország, Ankara TENISZ

US OPEN, NEW YORK

férfi és női egyes (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

17.00: Bondár Anna–Anna Kalinszkaja – élőben az NSO-n!

1.00, péntek: Marozsán Fábián–Danyil Medvegyev – élőben az NSO-n! A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Bene Ferenc. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Európa-liga- és Konferencialiga-rájátszás előtt: Milyen eséllyel indulnak a magyar csapatok?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Kreisz Bálint jelentkezik Párizsból a paralimpiáról

9.00: A vonalban Ballai Attila

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 – Kézilabda-magazin Szilágyi Péterrel

14.00: Dupla tízes Cselőtei Márkkal

14.35: Lépd át a lehetetlent!

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István. Szerkesztő: Olasz Gergő

15.00: Tudósítás a Magyarország–Kazahsztán jégkorong olimpiai selejtezőről Pozsonyból (Virányi Zsolt); BL-sorsolás után, vendég: Somogyi Zsolt

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Bittmann Emil, Kecskés István, Thury Gábor

17.00: Interjúk a Magyarország–Kazahsztán jégkorong olimpiai selejtező után

17.20: Nemzeti Sportkrónika

17.40: Közvetítés a párizsi paralimpiáról, kommentátor: Kreisz Bálint

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Regős László, Erdei Márk

18.00: Paralimpia Párizsból (Kreisz Bálint); Magyarország–Kazahsztán jégkorong olimpiai selejtező Pozsonyból (Virányi Zsolt)

19.00: Közvetítés a Paks–Mladá Boleslav Kl-rájátszás visszavágójáról (Regős László, Csorba András)

21.00: Közvetítés a Borac Banja Luka–Ferencváros Európa-liga- és a Puskás Akadémia–Fiorentina Kl-rájátszás visszavágójáról (Németh Kornél, Balogh Balázs)