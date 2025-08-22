Női kézilabda: az idény végén visszavonul Planéta Szimonetta

„Ez az idény lesz az utolsó nekem, ezért elég nagy tervekkel vágok neki” – nyilatkozta a Handballexpert szakportálnak a hetvenszeres válogatott jobbátlövő.

Hozzátette: az MKS Lublin színeiben három aranyéremmel, vagyis a lengyel Szuperkupa, a bajnokság és a kupa megnyerésével szeretne búcsúzni, az Európa-ligában pedig minél tovább menetelni.

A nyári alapozást sérülés miatt nem kezdhette el csapatával és a debreceni felkészülési tornán sem léphet pályára, mert az előző idényben, a Lengyel Kupa döntőjében 13 centiméter hosszan, részlegesen elszakadt a combizma.

„Nyáron próbáltam nem erőltetni a lábamat. A múlt héten kezdtem el futni, a héten pedig a kézilabda-specifikus mozgásokat” – mondta.

Planéta hetven mérkőzésen 91 gólt szerzett a válogatottban, amellyel részt vett két világ- és három Európa-bajnokságon. Korábban szerepelt a Győr, a Veszprém, a német Thüringer HC, a francia Chambray Touraine, illetve a Debrecen együttesében. A Bajnokok Ligájában két ezüstérmet szerzett, négyszeres magyar bajnoknak, ötszörös Magyar Kupa-győztesnek, német Szuperkupa-győztesnek és német bajnoki ezüstérmesnek mondhatja magát.