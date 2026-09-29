Népsport: Csengettek, mylord!

Családfáját nem volt könnyű összeraknia, mert anyai nagyapja Indiából származott („Arrafelé ma is több rokonom él, mint az Egyesült Királyságban…”), nagyanyja ellenben félig angol, félig ír, apai ágon pedig igazi kelet-londoni, részben zsidó család sarja. Apját, Peter Coe-t 2008-ban akkor vesztette el, amikor éppen a pekingi olimpián tartózkodott.



Amikor 12 éves korában megérkezett a nyolcosztályos sheffieldi középiskolába, gyorsan felmérte, hogy londoni fiúként mire számíthat. „A Sebastian névvel abban a közegben két lehetőség nyílt a túlélésre. Vagy verekedni, vagy futni kellett megtanulnom. Én a futást választottam...” És milyen jól tette!



A Tapton Schoolban földrajztanára, az amatőr mezei futó David Tomlinson inspirálta arra, hogy a középtávokra fókuszáljon. Coe később közgazdaságtant és társadalomtörténetet tanult a Loughborough Universityn, miközben szépen ívelt felfelé a karrierje, 1977-ben San Sebastiánban (hol máshol…?) megnyerte a 800 métert a fedett pályás Európa-bajnokságon.



„Az is leírhatatlan érzés, amikor megnyersz egy aranyérmet, de ennél is leírhatatlanabb, amikor az utolsó pillanatban elbukod…” Ő csak tudja, minden idők egyik legnagyobb 800-as futójaként két olimpián is kikapott a finisben, 1980-ban honfitársa, Steve Ovett, 1984-ben a brazil Joaquim Cruz előzte meg a célban, holott olyan lazán futott, hogy amikor az utolsó körre csengettek, még mindkétszer elképzelhetetlennek tűnt, hogy más nyerhet. (Ovett-tel való rivalizálása filmbe illő, először egy 1972-es iskolai mezeifutó-versenyen találkoztak, amelyen amúgy egy ismeretlen társuk győzött…) Bár a 800-at szinte Coe-ra szabták, mégis 1500-on gyűjtötte be két olimpiai aranyát – a két csonka olimpián, hiszen 1980-at az amerikaiak, 1984-et a szovjetek bojkottálták „csatolt részeikkel” együtt. Nagy-Britannia Seb Coe szerencséjére mindkétszer részt vett, igaz, Moszkvában a britek egyéni indulóként, az olimpiai zászló alatt versenyeztek.

Los Angelesben megvédte 1500-as címét

Közben 800-on 1981. június 10-én Firenzében földöntúli 1:41.73-mal ért el egészen 1997 augusztusáig, tizenhat éven át megdönthetetlen világrekordot. Akkoriban rengeteg űreredmény született, nem egy közülük ma is él, ám tulajdonosaik közül kevesen festettek átlagembernek, Sebastian Coe ilyen volt.) Összesen nyolcszor javított szabadtéri és háromszor fedett pályás világcsúcsot, 1979-ben 41 napon belül háromszor írta át a rekordot, Oslóban a 800 és az 1 mérföld, Zürichben az 1500 csúcsát adta át a múltnak, ezzel ő lett az első, aki egyszerre három távon is birtokolta a legjobb időt. Sőt, 1980-ban egy órán át egy időben négy világcsúcs is az övé volt, amikor az 1000 méterét is megdöntötte, de Ovett az 1 mérföldét gyorsan elorozta tőle. 1500-on 1986-ban, 30 évesen futotta a legjobbját, a 3:29.77 ma is remek időnek számít, Jakob Ingebrigtsen Európa-csúcsa kevesebb mint három mp-cel jobb.



Már 1982-ben lovaggá ütötték (ekkor még csak a legalacsonyabb fokozatot, az MBE-t kapta meg, azt, amit például anno a Beatles tagjai is), azóta hatszor emelték egyre magasabb és magasabb rangra, ma a fent említett The Right Honourable The Lord Coe CH KBE a hivatalos, meglehetősen bonyolult megszólítása… Egy csúnya sérülés miatt kihagyta az 1987-es idényt, a szöuli triplázásról pedig azért csúszott le, mert 1500-on elbukta a britek olimpiai válogatóját. A Daily Mirror egészen Juan Antonio Samaranchig, a NOB spanyol elnökéig is elment, azt szerette volna elérni, hogy az érvényes olimpiai szabályzatot megváltoztatva Coe édesanyja után legalább az indiai olimpiai csapat tagjaként rajthoz állhasson Szöulban. Végül a lap nem járt sikerrel. Miután 1990 elején egy mellhártyagyulladás miatt vissza kellett lépnie az aucklandi Brit Nemzetközösségi Játékoktól, végleg levette a szögest.



Visszavonulása után két évvel, 1992-ben 36 évesen parlamenti képviselő lett, a Konzervatív Párt színeiben ült be a törvényhozásba, és vitte öt éven át a cornwalli Falmouth és Camborne ügyeit. 1997-ben a Munkáspárt és Tony Blair nyerte meg a választást, Coe is elbukta parlamenti mandátumát, és rövid ideig az ellenzék vezére, William Hague stábjában dolgozott. Mígnem 2000 májusában Life Peer lett, azaz élethosszig tartó lordságot kapott – igaz, a Lordok Házában elfoglaltságaira hivatkozva évek óta szünetelteti a tagságát.



Ha már Lord Coe a politikában is megmerítkezett, ki is fejtette véleményét a kormányzásról. „Nem hiszek a túlméretezett kormányzatban, sőt időnként magában a kormányzásban sem hiszek” – jelentette ki, miközben régi vágású Toryként aposztrofálta magát.

Sportvezetőként legalább annyira vitte, mint atlétaként: a nemzetközi szövetség (2019 óta: World Athletics) 2007-ben emelte alelnökből elnökévé

Nem volt vita, hogy London 2012-es olimpiai pályázatát kinek kell vezetnie. Sebastian Coe szavaira mindenki odafigyelt, ragyogó szónokká lett, és ezt a képességét a 2000-es évek közepétől a londoni rendezés szolgálatába állította. Eltökélten vitte végig a brit főváros pályázatát, állított maga mellé mindenkit, és tartott lehengerlő beszédet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2005-ös szingapúri kongresszusán. Pedig Párizs tűnt befutónak, ám Sir Coe a mikrofonhoz lépett, és csodálatos, meggyőző, helyenként könnyfakasztó prezentációval nyerte meg Londonnak a 2012-es játékok rendezési jogát. És ha már megnyerte, személyesen vette rá II. Erzsébet királynőt arra, hogy James Bond, azaz Daniel Craig oldalán szerepet vállaljon a színpompás megnyitó műsorában.



A Nemzetközi Atlétikai Szövetségben 2007-ben választották alelnökké, és 2015 óta áll a világ egyik legnagyobb sportszervezete élén. Ebbéli minőségében 2023-ban a világbajnokságra, az idén pedig az első világdöntőre is Budapestre kísérte imádott sportágának csúcseseményeit. Egyetemeken, alapítványokban, a brit közélet számos pontján visel magas pozíciókat, népszerűsége sohasem csorbult, amióta csak megnyerte azt a bizonyos fedett pályás Eb-aranyat, hazája a tenyerén hordozza.



Ahhoz képest, hogy milyen sokra vitte, büszke arra, hogy megmaradt a XX. század emberének, mosolyogva szokta emlegetni, hogy sosem ült számítógép előtt, és ha egy emailt akar elküldeni, akkor az ezen csak nevető gyerekeit szokta megkérni arra, hogy tegyék meg helyette. A többire meg mindig akad egy asszisztens vagy egy titkárnő.



„Sokszor kérdezik, mitől lesz valakiből nagy futó. Mindenkinek azt szoktam mondani, hogy először is gondosan válassza ki a szüleit…” – hangzik az egyik jópofa, de alighanem igaz mondása. Na ja, könnyű neki.

SEBASTIAN NEWBOLD COE NÉVJEGYE

Született: 1956. szeptember 29., London

Nemzetisége: angol

Sportága: atlétika

Eredményei: 2x olimpiai bajnok (1980, 1984 – 1500 m), 2x olimpiai 2. (1980, 1984 – 800 m); Európa-bajnok (1986 – 800 m), 2x Eb-2. (1982 – 800 m, 1986 – 1500 m), Eb-3. (1978 – 800 m); fedett pályás Európa-bajnok (1977 – 800 m)

Legjobbjai: 1:41.73 (800 m, 1981), 3:29.77 (1500 m, 1986)