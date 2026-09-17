Nemzeti Sportrádió

Lisztes Krisztián: Picit fájó, hogy az atlantai csapatot kevésbé menedzselték jól

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.09.17. 09:19
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Lisztes Krisztián a brazilok elleni meccsre emlékszik vissza a legszívesebben (Fotó: NSO Tv)
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FTC Magyar Olimpiai Bizottság 1996 Atlanta Lisztes Krisztián
A Magyar Olimpiai Bizottság a melbourne-i, a montreali és az atlantai játékok érmeseit, résztvevőit ünnepelte szerda este. Az eseményről nem hiányozhattak az atlantai olimpián résztvevő labdarúgó-válogatott tagjai sem. Lisztes Krisztán az NSO Tv kérdésére elárulta, mi volt számára a legszebb emlék az 1996-os játékokról, de természetesen szóba került fia és a Ferencváros mai, Celtic elleni összecsapása is.

„Az egy nagyon jó csapat volt, imádtunk együtt lenni a pályán, és azon kívül is! – mesélte széles mosollyal az arcán Lisztes Krisztián.Az olimpián nagyon erős csoportba kerültünk, és bár nem szereztünk pontot, így is hatalmas élmény volt. Az picit fájó, hogy azt a csapatot kicsit kevésbé menedzselték jól, és hogy nem lett átemelve a stábbal együtt a felnőtt kerethez.”

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