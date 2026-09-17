Lisztes Krisztián: Picit fájó, hogy az atlantai csapatot kevésbé menedzselték jól

„Az egy nagyon jó csapat volt, imádtunk együtt lenni a pályán, és azon kívül is! – mesélte széles mosollyal az arcán Lisztes Krisztián. – Az olimpián nagyon erős csoportba kerültünk, és bár nem szereztünk pontot, így is hatalmas élmény volt. Az picit fájó, hogy azt a csapatot kicsit kevésbé menedzselték jól, és hogy nem lett átemelve a stábbal együtt a felnőtt kerethez.”