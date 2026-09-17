Diogo Jotát gúnyolták, pénzbírság és zárt kapus büntetés lett a vége

„Az al-Tavun szurkolói olyan kifejezéseket és jelszavakat hangoztattak, amelyek a fegyelmi és etikai szabályzatba ütköztek” – írta közleményében a szaúdi szövetség.

Mint beszámoltunk róla, szombaton az al-Hilal elleni bajnokin (amelyet a vendégek 6–0-ra megnyertek) a hazai szurkolók a portugál Rúben Nevest provokálták egykori barátja gúnyolásával.