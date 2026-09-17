Nemzeti Sportrádió

Diogo Jotát gúnyolták, pénzbírság és zárt kapus büntetés lett a vége

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.09.17. 09:35
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Az al-Hilal szurkolói kiálltak Rúben Neves mellett – a liga pedig megbüntette a sportszerűtlen ellenfelet (Fotó: Getty Images)
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szaúdi bajnokság Diogo Jota al-Hilal Rúben Neves
Közel 27 ezer dollárnak megfelelő pénzbírsággal és két zárt kapus mérkőzéssel sújtották a szaúdi labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő al-Tavun csapatát, miután szurkolói a Liverpool és a portugál válogatott tavaly nyáron elhunyt csatára, Diogo Jota emlékét sértő rigmusokat skandáltak.

„Az al-Tavun szurkolói olyan kifejezéseket és jelszavakat hangoztattak, amelyek a fegyelmi és etikai szabályzatba ütköztek” – írta közleményében a szaúdi szövetség.

Mint beszámoltunk róla, szombaton az al-Hilal elleni bajnokin (amelyet a vendégek 6–0-ra megnyertek) a hazai szurkolók a portugál Rúben Nevest provokálták egykori barátja gúnyolásával.

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Rúben Neves nem hagyta szó nélkül, hogy legjobb barátja elvesztésén gúnyolódtak a lelátón...

Jota 2025-ben hunyt el testvérével, Andre Silvával együtt egy spanyolországi autóbalesetben.

Cristiano Ronaldo, a szaúdi al-Naszr portugál világsztárja azt szorgalmazta, hogy örökre tiltsák ki a stadionokból azokat, akik egykori válogatottbeli csapattársát gúnyoló rigmusokat kiabáltak.

Az al-Hilal szurkolói kedden, a katari al-Garafa elleni ázsiai Bajnokok Ligája-mérkőzésen Neves melletti kiállásukat élőképpel és molinóval fejezték ki, színes kártyákat emeltek fel, így a portugál középpályás 8-as mezszáma rajzolódott ki, a transzparensen pedig azt üzenték: „együtt a futballon túl”.

 

szaúdi bajnokság Diogo Jota al-Hilal Rúben Neves
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