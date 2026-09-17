Diogo Jotát gúnyolták, pénzbírság és zárt kapus büntetés lett a vége
„Az al-Tavun szurkolói olyan kifejezéseket és jelszavakat hangoztattak, amelyek a fegyelmi és etikai szabályzatba ütköztek” – írta közleményében a szaúdi szövetség.
Mint beszámoltunk róla, szombaton az al-Hilal elleni bajnokin (amelyet a vendégek 6–0-ra megnyertek) a hazai szurkolók a portugál Rúben Nevest provokálták egykori barátja gúnyolásával.
Jota 2025-ben hunyt el testvérével, Andre Silvával együtt egy spanyolországi autóbalesetben.
Cristiano Ronaldo, a szaúdi al-Naszr portugál világsztárja azt szorgalmazta, hogy örökre tiltsák ki a stadionokból azokat, akik egykori válogatottbeli csapattársát gúnyoló rigmusokat kiabáltak.
Az al-Hilal szurkolói kedden, a katari al-Garafa elleni ázsiai Bajnokok Ligája-mérkőzésen Neves melletti kiállásukat élőképpel és molinóval fejezték ki, színes kártyákat emeltek fel, így a portugál középpályás 8-as mezszáma rajzolódott ki, a transzparensen pedig azt üzenték: „együtt a futballon túl”.