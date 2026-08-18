Egyre erősebb és sokszínűbb a magyar atlétika

Sok szempontból üdvözítő, amit a magyar csapattól láttunk a birminghami Európa-bajnokságon, ezek közül talán kettőt érdemes kiemelni.

Az egyik a sokféleség, ami a 100 métertől a maratoniig, a rúdugrástól a kalapácsvetésig, a gyaloglástól a többpróbáig top tízes helyezésekben mutatkozott meg. Halász Bence esetében egy régóta hőn áhított aranyérem formájában, amellyel párhuzamosan országos csúcstartó és az örökranglista legjobb tízének a tagja lett 84.25 méteres dobásával. Vindics-Tóth Lili Anna ezüstérme maratoni futásban szintén egy kitartó és izgalmas pályafutás eddigi csúcspontja.

A másik szempont, ami kiemelendő, hogy három különböző generáció legjobbjai tudtak erőt mutatni. A 100 m gáton 5., a női 4x100-as váltóval 6. Kozák Luca, a maratoni gyaloglás utolsó kilométerén – ne szépítsük – kirabolt Venyercsán Bence, a már említett Halász Bence és Vindics-Tóth Lili Anna nevével fémjelzett 1996 és 1998 között születettek képviselik a rutint.

A nemzetközi szinten már a felnőttek között is sikeres 2001–2003-as születésű korosztály (benne Enyingi Patrikkal, Molnár Attilával, Takács Boglárkával és Tóth Annával, újonnan Spiller Tizianával, Szűcs Szabinával és Urbán Zitával) már példaképe lehet a még fiatalabbaknak. A még fiatalabbaknak, akik közül Bátori Lilianna és Szabados Ármin után újabb arcokat ismerhettünk meg: a 2006–2007-es születésűek közül a női 4x100-as váltóban kimagaslót nyújtó Brucker Lili és Szentgyörgyi Zita, a hétpróbában a 6. helyen végző Kriszt Sarolta is berúgta az ajtót teljesítményével.

Kozák Luca 100 méter gáton az ötödik helyen végzett, a 4x100-as váltóval hatodik lett (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A felsorolást még lehetne folytatni a felnőttek között először döntőbe jutó Klekner Hangával, vagy azokkal a sérüléssel bajlódó atlétákkal, akik most nem tudtak részt venni az Eb-n. Elég csak a rúdugró Böndör Mártonra, az 1500-as országos csúcstartó Kovács Ferenc Somára és a kalapácsvető Rába Dánielre gondolni, tehát bőven volt még tartalék ebben a csapatban.

A magyar együttes az éremtáblán és a legjobb nyolcas szereplések alapján közzétett pontversenyben is a 12. helyén zárt. Előbbin a 2002-es müncheni kontinensviadal óta nem voltunk ilyen magasan (9. hely 2 arany- és 2 bronzéremmel). Ez egy hellyel jobb annál, amelyen a 2025-ös csapat Európa-bajnokság legmagasabb osztályában végeztünk. Egyre erősebb és sokszínűbb azoknak a versenyszámoknak a palettája, amelyekben labdába tudunk rúgni. Ez jövő nyáron Isztambulban, a következő csapat Eb-n kifizetődhet.