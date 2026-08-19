Top 10: Halász Bence csúcstámadása, új dimenziókban a magyar váltók, mesternégyes

1) 84.25 MÉTER!

Halász Bence megérkezett a legnagyobbak közé! Oda, ahová az elmúlt évek kemény munkája és a tehetsége alapján tartozik. Még édesebbé teheti az Európa-bajnoki címét, hogy nem azonnal, fiatalon, hanem 29 éves korára, az építőkockákat folyamatosan egymásra pakolva ért fel a csúcsra. 84.25 méteres dobásával hat centiméterrel megdöntötte Annus Adrián 2003 óta fennálló országos csúcsát, emellett az örökranglista tizedik helyére is feljött. Már alig várjuk a folytatást – előbb a budapesti világdöntőt, aztán a pekingi vb-t, majd a Los Angeles-i olimpiát!

2) EB-EZÜST A HARMADIK MARATONIN

Hogy mekkora alakjai Vindics-Tóth Lili Anna és Szabó Nóra a magyar hosszútávfutásnak? A legjobb nyolc maratoni eredmény egyaránt az ő nevükhöz fűződik! Két teljesen eltérő pályafutás az övék, ami megmutatja, nincs egyértelmű út a sikerhez, többféleképp is oda lehet érni. Míg Szabó csak 23 évesen, egy életmódváltás után kezdett el futni, Vindics-Tóth ebben az életkorban már túl volt egy olimpián 3000 m akadályon. Ő csak másfél éve készül a maratoni távra, Wolfgang Heinig már a második-harmadik hosszú futása után kijelentette, ez lesz az ő távja. Birminghamben 2:27:21-es egyéni csúccsal és ezüstéremmel bizonyította a német szakember hozzáértését.

3) ÚJ DIMENZIÓKAT KINYITÓ VÁLTÓK

Mind a női 4x100-as (6. hely), mind a férfi 4x400-as (5. hely) váltónkban megvolt a lehetőség, hogy eljusson arra a szintre, amikor már az éremért harcolhat az Európa-bajnokságon. Utóbbi tavaly már vb-bronzérmes lett fedett pályán, és az előző Eb-n is ott volt a döntőben. Viszont a birminghami 2:59.68-as és 42.84-es időkkel új dimenziókat nyitottak ki az előttünk álló világeseményekre.

4) A MAGYAR CSAPAT SOKSZÍNŰSÉGE

Öröm volt látni, hogy az éremtábla és a pontverseny 12. helyén végző magyar csapat mennyire sokféle. Ez a 100 métertől a maratoniig, a rúdugrástól a kalapácsvetésig, a gyaloglástól a többpróbáig top tízes helyezésekben mutatkozott meg. Jövőre júniusban csapat Európa-bajnokság lesz Isztambulban, ha egyénenként sikerül még tovább fejlődni, már nem az első osztályból kiesés elkerülését tűzhetjük ki célként magunk elé!

5) DRÁMA A GYALOGLÁS VÉGÉN

Ha nem látjuk, nem hisszük el! Venyercsán Bence kiemelkedő formában versenyzett a maratoni gyaloglásban, még két klasszis ellenfelét, az olasz Massimo Stanót és a spanyol Miguel Ángel Lópezt is megszorongatta. A harmincéves gyalogló valóban két figyelmeztetéssel érkezett meg a futam utolsó szakaszához, de ilyen későn már nem szoktak újabb intéssel beleszólni a végkimenetelbe, pláne nem az érmes helyeken haladóknál. Most máshogy történt! Egy kilométerrel a vége előtt a második helyen haladt, amikor a versenybírók megintették, négy percre meg kellett állnia, így egy olyan francia nyakába került érem, aki szintén két intéssel érkezett meg a végjátékba… Venyercsán így is hatodik lett országos csúccsal, ami biztató a jövőre nézve.

Amy Hunt lett az első az Európa-bajnokságok 1934 óta íródó történetében, aki egy eseményen négy aranyat nyert (FOTÓ: REUTERS)

6) AMY HUNT: MESTERNÉGYES!

A brit Amy Hunt lett az első az Európa-bajnokság 1934 óta íródó történetében, aki egy eseményen négy aranyérmet nyert. A 24 éves sprinter a 100 métert óriási hajrával, a 200-at simán megnyerte, a váltók közül a női 4x100-ban második emberként szerzett előnyt csapatának, a 4x100-as vegyes váltóban befutóként ő vitte be a botot a célba.

Mark English nem adta fel az évek múlásával, dolgozott és kivárt, aztán Birminghamben eljött az ő ideje (FOTÓ: REUTERS)

7) MARK ENGLISH „KRISZTUSI KORBAN” ARATOTT DIADALA

Az 1993-ban született ír Mark Enghlishről már régóta tudjuk, hogy ő a kontinens egyik legkiválóbb képességű középtávfutója. Már a 2014-es Eb-n bronzérmes lett 800-on, majd 2022-ben szintén felállhatott a dobogó alsó fokára. Ahogy teltek az évek, igazán nagy sikert nem ért el, de ő nem adta fel, megérte dolgoznia és kivárni, amíg eljön az ideje. Harminchárom éves korában, Birminghamben a rengeteg ír szurkoló miatt szinte hazai pályán nyerte meg az Európa-bajnokságot. Az elődöntőben futott 1:43.49-es ideje versenycsúcs.

8) A NAGY HÁRMASTÓL LEESETT AZ ÁLLUNK

Az év egyik legizgalmasabb küzdelmét vártuk női 800-on a „nagy hármas”, Audrey Werro, Keely Hodgkinson és Femke Broeders-Bol csatájától. A svájci Werro az elődöntőben az élen futva elesett, de mivel nem saját magától került a földre, továbbjuttatták a fináléba. Ott már nem volt ellenszer az örökranglista harmadik helyezettjére, az első körben az élre állt, ezzel Hodgkinson legnagyobb fegyverét hatástalanította. A brit nem tudta a saját tempóját futni, Werro pedig szinte végig vezetve megnyerte az Eb-t. Visszavágó augusztus 27-én, Zürichben!

9) RENDKÍVÜL SZOROS DÖNTŐ TÁVOLUGRÁSBAN

Larissa Iapichino 700, Jazmin Sawyers 699, Hilary Kpatcha 698, Agata de Sousa 696, Malaika Mihambo 695. Ennél sokkal szorosabb nem nagyon lehetett volna a női távolugrás döntője! A németek korszakos versenyzője, Mihambo öt centivel ugrott kisebbet, mint a győztes Iapichino, mégis csak az 5. helyen végzett. A három érmest is csupán egy-egy centi választotta el egymástól. A nüansz a 24 éves olasz oldalán volt, aki a tavalyi fedett pályás Eb-címe után most szabadtéren is Európa legjobbja lett.

Az olasz hármasugró, Andy Díaz nagyon mélyről küzdötte fel magát odáig, hogy megközelítse a világcsúcsot (FOTÓ: REUTERS)

10) AMIKOR MÉG JONATHAN EDWARDS IS ÖSSZEREZZENT

A májusban 60. születésnapját ünneplő Jonathan Edwards nehéz pillanatokat élhetett át, miközben Andy Díaz második ugrásának eredményére várt. A hármasugrás világcsúcstartója 1995 óta tartja a rekordot, 18.29 méteres teljesítményét azóta csak nagyon kevesen tudták megközelíteni. Díaz 18.15 méterre repült, Edwards mellett csak Jordan Díaz és Christian Taylor volt képes ennél messzebbre ugrani. A kubai születésű sportoló a 2021-es tokiói olimpia után döntött úgy, hogy nem megy vissza a kilátástalan helyzetben lévő szülőhazájába, hanem Olaszországban próbál szerencsét. Rómában egy ideig az utcán aludt, nem volt pénze, de az álmait nem adta fel: megkapta az állampolgárságot, így Birminghamben már az olaszoknak szerzett dicsőséget.