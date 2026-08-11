Tóth Anna mégis futhat az atlétikai Eb elődöntőjében

A diósgyőri sprinter hétfőn az előfutamban 13.04 másodperces eredményével a 13. helyen végzett, három századdal elmaradva a továbbjutást jelentő 12. helytől.

Visszalépés miatt azonban bekerült az elődöntőbe, amelyben kiemeltként ott van Kozák Luca.

A 100 m gát elődöntőit kedden magyar idő szerint 20.55 órától rendezik.

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

20.05: női rúdugrás, selejtező (Klekner Hanga)

20.10: FÉRFI KALAPÁCSVETÉS, DÖNTŐ (Halász Bence, Szabados Ármin)

20.25: NŐI 5000 M, DÖNTŐ

20.55: női 100 m gát, elődöntő (Kozák Luca, Tóth Anna)

21.16: FÉRFI TÁVOLUGRÁS, DÖNTŐ

21.32: férfi 100 m, elődöntő

22.00: férfi 400 m, elődöntő

22.30: NŐI 100 M GÁT, DÖNTŐ

22.47: FÉRFI 100 M, DÖNTŐ