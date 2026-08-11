Tóth Anna mégis futhat az atlétikai Eb elődöntőjében

Tóth Anna mégis rajthoz állhat a 100 méter gát keddi elődöntőjében a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon.
A diósgyőri sprinter hétfőn az előfutamban 13.04 másodperces eredményével a 13. helyen végzett, három századdal elmaradva a továbbjutást jelentő 12. helytől.
Visszalépés miatt azonban bekerült az elődöntőbe, amelyben kiemeltként ott van Kozák Luca.
A 100 m gát elődöntőit kedden magyar idő szerint 20.55 órától rendezik.
ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
20.05: női rúdugrás, selejtező (Klekner Hanga)
20.10: FÉRFI KALAPÁCSVETÉS, DÖNTŐ (Halász Bence, Szabados Ármin)
20.25: NŐI 5000 M, DÖNTŐ
20.55: női 100 m gát, elődöntő (Kozák Luca, Tóth Anna)
21.16: FÉRFI TÁVOLUGRÁS, DÖNTŐ
21.32: férfi 100 m, elődöntő
22.00: férfi 400 m, elődöntő
22.30: NŐI 100 M GÁT, DÖNTŐ
22.47: FÉRFI 100 M, DÖNTŐ
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