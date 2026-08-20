Gyémánt Liga: Duplantis 621 centiméterrel győzött Lausanne-ban

A pénteki fő versenyt megelőzően került sor több mint ötezer néző előtt a népszerű városi eseményre, melyen az olimpiai, világ- és Európa-bajnok svéd klasszis 621 centiméterrel győzött. Armand Duplantis 631-gyel tartja a világcsúcsot, utcai környezetben viszont ezen a helyszínen két éve 615-ig jutott, ami akkor a legjobb eredmény volt stadionon kívül. Ezúttal 551 centin szállt be, majd az 581-et, az 591-et és a 601-et is elsőre ugrotta, akárcsak a 616-ot és a 621-et.

Mögötte – mint az utóbbi időben legtöbbször – Emmanuil Karalisz végzett a második helyen. A görög 601-ig ugyanazt az utat járta be, mint a svéd, a 616-on viszont elsőre rontott, és csak másodikra jutott át. A következő magasságon azonban már nem jött össze neki sikeres ugrás, két rontott kísérlet után a 626-tal próbálkozott, de azt is leverte – a viadal eredményközlője szerint.

Duplantis 632-es világcsúcsmagasságra emeltette a lécet, ezúttal azonban nem tudott új rekordot felállítani.

Harmadikként az ausztrál Curtis Marschall fejezte be a versenyt, aki 591 cm-ig elsőre vitte a magasságokat, a 601 viszont már kifogott rajta.