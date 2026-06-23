Gyulai Miklós lemond az atlétikai szövetség elnöki posztjáról

Gyulai Miklós levelét az alábbiakban változtatás nélkül olvashatják:

„Tisztelt Tagszervezetek! Kedves Atlétabarátok!

Tartom a szavam: ahogyan azt korábban jeleztem, 2026. szeptember 1-jei hatállyal lemondok a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki tisztségéről. Döntésemet természetesen hivatalos formában is jelzem. Ez személyes elhatározás, amelyről nem kívánok vitát nyitni, és amelyet véglegesnek tekintek.

Ugyanakkor szeretném egyértelművé tenni, hogy nem lehet szó semmiféle látszatmegoldásról vagy részleges változásról. Meggyőződésem szerint – és ahogy a visszajelzésekből is ezt tapasztalom! – teljes körű tisztújításra van szükség.

Ezért elvárom, hogy az elnökség valamennyi tagja nyújtsa be lemondását, és ezzel teremtsék meg a teljes körű tisztújítás lehetőségét, a versenyszezon után, szeptemberben.

A magyar atlétika legfontosabb érdeke a teljes körű tisztújítás mellett a működőképesség megtartása, így az örömteli, hogy az általam immár harmadik alkalommal előterjesztett javaslatot az elnökség elfogadta, és jóváhagyta a Magyar Atlétikai Szövetség alaptevékenységéhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat. Ennek köszönhetően a magyar atlétika működése szempontjából elengedhetetlen feladatok finanszírozása biztosított.

A teljes körű tisztújításig elsődleges feladatunk a vállalt kötelezettségek teljesítése. Különösen fontosnak tartom, hogy a tagszervezetek számára biztosított műhelytámogatások a tervezett mértékben haladéktalanul eljussanak a szakosztályokhoz, az egyesületekhez, hiszen ez alapvető feltétele a mindennapi szakmai munkának és a sportolók felkészülésének.

Meggyőződésem, hogy a közösség érdeke minden egyéni szempontnál fontosabb. A magyar atlétikának most nyugalomra, együttműködésre és kiszámítható működésre van szüksége. Döntésemmel is a kedélyek megnyugvását kívánom szolgálni, valamint azt, hogy a 2026-os versenyszezont a magyar atlétika a lehető legjobb eredményekkel tudja lezárni.

Azt, hogy az elmúlt időszak eseményei milyen csalódást okoztak számomra, azok, akik közelről ismernek, pontosan tudják. Erről most nem kívánok többet mondani. Figyelmemet és energiámat továbbra is kizárólag a magyar atlétikára, annak sportolóira, edzőire és közösségére fordítom.

Hiszem, hogy a magyar atlétika erősebb minden személyi vitánál, és közös felelősségünk, hogy a sportágunk a következő időszakban is sikeresen működjön.

Kérem továbbá, hogy a nyílt levelem tartalmát mindenki teljes terjedelmében közölje!

Nem szavakra, hanem tettekre van szüksége szeretett sportágunknak, nem küldöttgyűlésekre, hanem zavartalan felkészülésre és minél jobb eredményekre! Én továbbra is hiszek bennetek, és ameddig tehetem, támogatlak Titeket, hiszen Ti vagytok a magyar ATLÉTIKA!”

A MASZ május végén megtartott közgyűlésén, amelyen 70 küldöttből 66 volt jelen, titkos szavazással egyik beszámolót sem fogadták el, így a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentését a 2025-ös költségvetésre vonatkozóan, továbbá a szakmai részt illetően a tavalyi tevékenységről, valamint az idei tervekről szóló beszámolót sem. Hasonló sorsra jutott az alapszabály módosítása is.

Már ezt megelőzően is megosztott volt a tagság, illetve a vezetőség. A tavaly májusi ülésen a szervezetet 2009 óta irányító Gyulai Miklós visszahívása is felmerült, miután a hattagú elnökségből hárman – Németh Zsolt (Dobó SE), Zsivoczky-Farkas Györgyi (Honvéd) és Tölgyesi Előd (ARAK) – jelezték, szerintük nem az alapszabályban foglaltaknak megfelelően végzi tevékenységét, és a szövetség irányításában nem biztosítja az elnökség közreműködésének lehetőségét.