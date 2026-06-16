Három magyar országos csúcstartónk is Ostravában fut kedden

Elsőre nem biztos, hogy a sportok királynőjével csak most ismerkedő rajongóknak eszébe jutna, hogy az egyik legszínvonalasabb atlétikai versenyt évről évre Ostravában rendezik meg. Márpedig Csehország keleti részének központja 1961 óta rangos egynaposnak ad otthont, a legjobb magyar atlétákat – a szovjet és csehszlovák klasszisok társaságában – rögtön az első alkalommal meghívták rá.

Kedden, a 65. Zlatá tretra, azaz „arany szögescipő” versenyen sem maradunk magyar indulók nélkül, három országos csúcstartónk is rajthoz áll. Takács Boglárka 100 méteren, Kozák Luca 100 méter gáton, Molnár Attila 400 méteren méreti meg magát, mindannyiuknak volt már nagyon jó futásuk a nyár elején.

Takács egy hete az oslói Gyémánt Liga-fordulóban 11.08-at sprintelt, a 3.2-es hátszél semmit sem von le az érdemeiből, mert amekkora légmozgás volt, legalább annyira hideg is volt a norvég fővárosban. Nem túlzás, hogy Kozák élete legjobb formájában kezdte el a szabadtéri szezont, május végén Bydgoszczban négy év után tudott ismét faragni a rekordján, ami immáron 12.66 másodperc. Molnár csak egyszer, a tavalyi világbajnokságon tudott jobbat (44.55) annál a 44.73-nál, amit két hete Rabatban a Gyémánt Ligában futott.

„Kínában még beteg voltam, ami az egész szezonkezdetet megborította, odakint kicsit magamra is voltam utalva, mert nem volt velünk kint orvos. Egy hétre rá jött Rabat, addigra nagyjából rendbe jöttem, a hét második felében már egészségesen tudtam edzeni. Az a verseny érzésre is jól sikerült, ki tudtam hozni magamból mindent, erős voltam, már várom a következőt” – mondta lapunknak Molnár Attila már Ostravában. Hétfőn kicsit hűvös volt az átmozgatás alatt, de mivel az elmúlt néhány hétben Hollandiában sem volt jó idő, ehhez már hozzászokott.

A három egyéni indulónk mellett szintén rajthoz áll a 4x100-as férfiváltónk, amely kedd délután tenne nagy lépést a birminghami Európa-bajnokság felé. A fiúk jó kezekben vannak, hiszen a 100 méter magyar rekordere, Németh Roland útmutatásával készültek fel a megméretésre.

A mieink szereplése mellett több izgalmas kihívást láthatunk majd kedden. Ezek közül kiemelkedik az amerikai Noah Lyles és Gout Gout világcsúcskísérlete 150 méteren. Az amerikai szupersztár a 18 éves ausztrállal az oldalán próbálja megdönteni a jamaicai Usain Bolt 2009-ben Manchesterben felállított 14.35-ös rekordját. Lylesnak két évvel ezelőttről már van 14.41-e, így közelebb jár hozzá, mint gondolnánk.

A spanyol Mohamed Attaoui arra készül, hogy minden idők leggyorsabb 1000 méterét fussa le. A kenyai Noah Ngeny 2:11.96-os eredménye 1999 óta elérhetetlen, igaz, ez sem az a táv, amit olyan bántóan sok nagy versenyen megrendeznek… Nagy érdeklődés övezi Femke Broeders-Bol szabadtéri debütálását 800 méteren. Keddi ellenfelei között lesz a svájci Audrey Werro is, aki másfél hete Stockholmban felfutott az örökranglista 3. helyére (1:53.98).

Femke Bol-Brieders, a hollandok világsztárja: – Ez egy teljesen új táv a számomra, szeretném élvezni a futást és egészséges maradni, első lépésként arra használni, hogy felfedezzem a nyolcszáz métert. A fókusz a végrehajtáson van, nem az időn. Amikor teljes szívből futok, a dolgok rendben mennek és az eredmények is jönnek. Birmingham az egyik idei nagy célom. Szeretnék tapasztalatot szerezni a nagy bajnokságok egyikén és lépésről lépésre venni az akadályokat. Audrey Werro, minden idők 3. leggyorsabbja 800 méteren: – Csodálatos teljesítményt nyújtottam Stockholmban, csak egy hetem volt, hogy feldolgozzam a velem történteket, de boldogan és izgatottan várom az első ostravai versenyem. Alig várom, hogy megláttam a telt házas stadiont, gyorsan fussak és élvezzem a hangulatot. Ostrava fontos futás lesz, mert még mindig úgy érzem, hogy vannak dolgok, amiket meg kell tanulnom. Még ennél is magabiztosabban kell futnom, igaz, Stockholm is rengeteg önbizalmat adott nekem. Noah Lyles, olimpiai és világbajnok sprinter: – Egyelőre nem igazán tudom, hogy érzem magam. Ez egy pihenő év nekem, szóval úgy voltam vele, miért ne próbáljam meg a százötven métert? Megnéztem, mennyi a világrekord és egy kicsit lassúnak éreztem, úgyhogy meg kell csinálnunk kicsit jobban. Kell ennél jobb hely ehhez, mint Ostrava? Usain Bolt is futott már itt korábban, Wayde van Niekerknek is van háromszáz méteres világcsúcsa innen, és Femke Bol is gátazott már itt rekordot érően. Már hosszú ideje a százötven méterre készülök, sok gyors időt futottam már az edzéseken. Az egyik tréningen három százötven et kell futnom, mindegyiket 14.8 alatt, de néha a 14.2 is összejött. VÉLEMÉNYEK

ATLÉTIKA

CONTINENTAL TOUR, GOLD-SOROZAT, OSTRAVA

A program

16.22: gerely, nők

16.45: rúd, férfiak

16.45: rúd, nők

16.55: magas, férfiak

17.00: 4x100 m váltó, férfiak

18.03: 400 m gát, férfiak

18.13: 400 m, férfiak.

18.20: 400 m, nők

18.30: 3000 m akadály, férfiak

18.40: súly, férfiak

18.45: 100 m gát, nők

18.55: 110 m gát, férfiak

19.07: gerely, férfiak

19.10: 100 m, nők

19.17: 100 m, férfiak

19.24: 1 mérföld, férfiak

19.34: 800 m, nők

19.44: 1000 m, férfiak

19.55: 150 m, férfiak