Nemzeti Sportrádió

Gyulai Memorial: ismét több világsztár érkezését jelentették be

K. Zs.K. Zs.
2026.06.18. 13:37
Érkezik a távolugrás jamaicai világbajnoka, Tajay Gayle is (Fotó: Getty Images)
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Tajay Gayle Gyulai István Emékverseny Gyulai Memorial
Ismét több világsztár érkezését jelentették be a július 14-én sorra kerülő Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj szervezői csütörtökön.

A férfi 1500 méteres síkfutás mezőnye rendkívül erősnek ígérkezik: rajthoz áll a kenyai Phanuel Kipkosgei Koech, aki tavaly U20-as világcsúcsot futott, valamint honfitársa, Reynold Cheruiyot, a 2025-ös világbajnokság bronzérmese. Az élmezőny tagja lesz a brit Neil Gourley is, aki az idén fedett pályán vb-ezüstöt szerzett.

Férfi 3000 méteren visszatér a címvédő kenyai Mathew Kipchumba Kipsang, aki tavaly megnyerte a Gyulai Memorialt. Ott lesz a mezőnyben a norvég Narve Nordas, a 2023-as vb bronzérmese, valamint a mexikói Eduardo Herrera, aki az elmúlt két évben a második helyen végzett Budapesten. A szám magyar résztvevője az országos csúcstartó Palkovits István lesz.

Női 1500 méteres síkfutásban az ausztrál Abbey Caldwell a világranglista élmezőnyéhez tartozik, míg honfitársa, Georgia Griffith fedett pályás vb-bronzérmesként indul. A portugál Salomé Afonso friss Európa-csúcstartóként érkezik, és ott lesz a mezőnyben a szintén remek futó amerikai Heather MacLean is.

Férfi 400 méteres gátfutásban a katari Abderrahman Samba a legismertebb név: kétszeres vb-harmadik. Kihívói között található az amerikai Trevor Bassitt, aki vb-bronzérmes egyéniben és kétszeres világbajnok a 4×400 méteres váltóval, továbbá a hazájában bajnok amerikai CJ Allen és a brazil Matheus Lima.

A férfi távolugrás mezőnye ugyancsak világszínvonalú lesz. A szám egyik legnagyobb sztárja, a kétszeres olimpiai bajnok, világbajnok és többszörös Európa-bajnok Miltiadisz Tentoglu részvételét már két hete bejelentették. A görög klasszis most ellenfeleket kapott a jamaicai sztárok, a világbajnok Tajay Gayle, az olimpiai ezüstérmes Wayne Pinnock, Nikaoli Williams, valamint a svéd Thobias Montler és a spanyol Lester Lescay személyében. A magyar nézők Pap Kristófnak is drukkolhatnak, aki június elején magyar ugrótól több mint húsz éve nem látott eredményt, 811 centiméteres óriási egyéni csúcsot ért el.

(MTI)

 

Tajay Gayle Gyulai István Emékverseny Gyulai Memorial
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