Gyulai Memorial: ismét több világsztár érkezését jelentették be

A férfi 1500 méteres síkfutás mezőnye rendkívül erősnek ígérkezik: rajthoz áll a kenyai Phanuel Kipkosgei Koech, aki tavaly U20-as világcsúcsot futott, valamint honfitársa, Reynold Cheruiyot, a 2025-ös világbajnokság bronzérmese. Az élmezőny tagja lesz a brit Neil Gourley is, aki az idén fedett pályán vb-ezüstöt szerzett.

Férfi 3000 méteren visszatér a címvédő kenyai Mathew Kipchumba Kipsang, aki tavaly megnyerte a Gyulai Memorialt. Ott lesz a mezőnyben a norvég Narve Nordas, a 2023-as vb bronzérmese, valamint a mexikói Eduardo Herrera, aki az elmúlt két évben a második helyen végzett Budapesten. A szám magyar résztvevője az országos csúcstartó Palkovits István lesz.

Női 1500 méteres síkfutásban az ausztrál Abbey Caldwell a világranglista élmezőnyéhez tartozik, míg honfitársa, Georgia Griffith fedett pályás vb-bronzérmesként indul. A portugál Salomé Afonso friss Európa-csúcstartóként érkezik, és ott lesz a mezőnyben a szintén remek futó amerikai Heather MacLean is.

Férfi 400 méteres gátfutásban a katari Abderrahman Samba a legismertebb név: kétszeres vb-harmadik. Kihívói között található az amerikai Trevor Bassitt, aki vb-bronzérmes egyéniben és kétszeres világbajnok a 4×400 méteres váltóval, továbbá a hazájában bajnok amerikai CJ Allen és a brazil Matheus Lima.

A férfi távolugrás mezőnye ugyancsak világszínvonalú lesz. A szám egyik legnagyobb sztárja, a kétszeres olimpiai bajnok, világbajnok és többszörös Európa-bajnok Miltiadisz Tentoglu részvételét már két hete bejelentették. A görög klasszis most ellenfeleket kapott a jamaicai sztárok, a világbajnok Tajay Gayle, az olimpiai ezüstérmes Wayne Pinnock, Nikaoli Williams, valamint a svéd Thobias Montler és a spanyol Lester Lescay személyében. A magyar nézők Pap Kristófnak is drukkolhatnak, aki június elején magyar ugrótól több mint húsz éve nem látott eredményt, 811 centiméteres óriási egyéni csúcsot ért el.

(MTI)