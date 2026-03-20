Molnár Attila könnyed futással elődöntős a fedett pályás atlétikai vb-n

Molnár Attila a tavaly, Nankingban elért 4., és a 2024-ben, Glasgow-ban megszerzett 5. helye után Torunban még magasabbra törne! A fedett pályán Európa-bajnok és immár Európa-rekorder négyszázasunk okkal bizakodhatott a toruni fedett pályás vb előtt, hiszen ezen a télen még magabiztosabban versenyzett, mint amit az előző években láthattunk tőle.

Ha az előfutamban nem is kellett 45.01-et futnia a továbbjutáshoz, azért jó kis tesztként tekinthetett az első körre. Péntek délelőtt a spanyol Markel Fernández, a szerb Bosko Kijanovics és a cseh Tomás Horák voltak az ellenfelei. A nemzetközi szövetség új szabályai értelmében hiába van hat pálya a 200 méter hosszú futókörön, mostantól mégsem használják ki teljesen. Ezen a vb-n már csak a 3-6. pályákról rajtolnak az atléták, a belső két pálya üresen marad – figyelve a hétpróbázók által távolugrásban az ívre felvitt homok mennyiségét, ez lehet, nem is akkora baj…

Európa-csúcstartónk a rá jellemző erős kezdéssel szállt be a futamba, és szinte végig vezette a versenyt. A célegyenesben Horák meglepetésre gondolt egyet és kilépett mögüle, hogy aztán négy századdal előtte érjen célba. A második hely automatikus továbbjutást ért, a 45.93 pedig a 3. legjobb idő volt a teljes mezőnyben.

„Nem számítottam rá, hogy lesz egy ilyen méregetés, a cseh srác kicsit elragadtatta magát, de ha neki megérte ez az extra energiabefektetés, hogy elém kerüljön, akkor csinálja – mondta az első toruni futása után Molnár Attila. – A pályán a kanyarok dőlésszöge kicsit más, ezt meg kell szokni, erre pont jó volt az előfutam. Az első futásra nem készültünk külön, de jónak értékelem. Az esti elődöntőre már külön figyelmet fordítunk, aztán ha bejutok a döntőbe, ott már all-in mennek majd a dolgok!”

A télen már Hollandiában, új csoportban készülő versenyzőre az este háromnegyed kilenckor kezdődő elődöntőig jégkádas és fizioterapeutás kezelés, ebéd és pihenés vár.

A Molnárhoz hasonlóan a 4x400-as férfiváltóval tavaly fedett pályán vb-bronzérmes Kovács Árpád életében nagy nap volt a pénteki. A 2005-ös születésű sprinter a mostani tanévet már a Harvard Egyetem tanulójaként végzi. Hogy közben az atlétikát sem hanyagolja el, jól mutatja, hogy pályafutása során először indulhatott egyéniben a felnőttek között ilyen rangos eseményen.

Sikerült is felvennie a versenyt az ellenfeleivel, az első körben nem szakadt le, sőt, a bevágásnál az új-zélandi Lex Revell-Lewis elé került. Riválisa a csengetésnél kicsit beleakadt, de szerencsére nem lett gond, a táv második felén is megőrizte a harmadik helyét. 46.77-et futott, amivel még reménykedhetett a továbbjutásban, amiről végül kilenc századdal csúszott csak le, és a 18. helyen végzett.

Kovács Árpád (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

„Elégedett vagyok a futással, ez volt a második legjobb négyszázas futásom. Sajnos nem jutottam tovább, de nem lehetek teljesen boldogtalan. Nagyon kicsit biztosan kivett az ütközésünk az új-zélandival, de nem ezen múlt az elődöntő. Új tapasztalat és új élmény volt egyéniben is vb-n futni a felnőttek között, amiből biztosan tudok majd építkezni a jövőben” – mondta lapunknak Kovács Árpád, akinek még nem ért véget a vb, a tervek szerint vasárnap délelőtt a váltóban is láthatjuk majd őt.

Jól sikerült Illovszky Dominik első futása is korábban, a magyar sprinter 6.58-as idővel, futammásodikként – összesítésben a 10. idővel – bejutott a 60 méter elődöntőjébe, amire szintén péntek este kerül sor.