Molnár Attila futamgyőztesként döntős, Illovszky Dominik három századra volt ugyanettől

Már délelőtt jöttek ki az Arena Torunba, hogy megcsodálják a világ legjobb atlétáit, este pedig közel telt ház fogadta a sportolókat. A fedett pályás vb-vel a sportág lengyelországi fellegvára is szintet lépett, még a 2021-es Eb-nél is rangosabb eseménynek adhat otthont vasárnapig.

Molnár Attila a tavaly, Nankingban elért 4., és a 2024-ben, Glasgow-ban megszerzett 5. helye után Torunba még merészebb álmokkal érkezett meg! A fedett pályán Európa-bajnok és immár Európa-rekorder négyszázasunk okkal reménykedhetett egy éremben a hétvége előtt, hiszen ezen a télen még magabiztosabban versenyzett, mint amit az előző években láthattunk tőle.

Ha az előfutamban nem is kellett 45.01-et futnia a továbbjutáshoz, jó kis tesztként tekinthetett az első körre. A rá jellemző erős kezdéssel szállt be a futamba, és szinte végig vezette a versenyt. A célegyenesben a cseh Tomás Horák meglepetésre gondolt egyet és kilépett mögüle, hogy aztán négy századdal előtte érjen célba. A második hely automatikus továbbjutást ért, a 45.93 pedig a 3. legjobb idő volt a teljes mezőnyben.

Molnár Attila, a 400 méter döntőse: – Szépen, fokozatosan építjük fel a világversenyeket, ez az új csoportomnak az ars poeticája. Futamról futamra egyre jobban kell menni, eddig ez sikerült, a döntőben már a maximumot kell nyújtani. Jöhet bárki, én is ott leszek, biztos, hogy benne leszek a sűrűjében, mert kétszázon még nem én vagyok a leggyorsabb. Jó formában vannak a többiek is, de ez rólam is elmondható, méltók leszünk egymáshoz, az biztos. A szurkolóimtól annyit kérek, hogy osszák meg velem, ahogyan otthon buzdítanak, minden pozitív üzenet sokat jelent nekem.

Európa-csúcstartónknak az első nap esti programjában ismét jelenése volt, méghozzá megint Horák oldalán. A cseh ezúttal sem akarta könnyen adni a pozíciót, a csengetés után a bevágásnál össze is értek, de Molnár rutinosan kivédte a helyzetet, így ő kezdhette meg az élről a hajrát. A hajrát, amiben ellenfele már nem tudott mit kezdeni vele, Molnár 45.81-es idővel, futamgyőztesként bejutott a szombati fináléba.

A nemzetközi szövetség új szabálya értelmében 400 méteren ezen a fedett pályás vb-n már nem egy darab, hat tagú döntő futamot rendeznek szombat este fél hétkor, hanem a legjobb nyolc atlétát két külön futamra osztották – Molnár az elsőben kapott helyet. Az összesítésben legjobb időt elérő versenyző lesz a szám világbajnoka.

A Molnárhoz hasonlóan a 4x400-as férfiváltóval fedett pályán vb-bronzérmes Kovács Árpád életében nagy nap volt a pénteki. A 2005-ös születésű sprinter a mostani tanévet már a Harvard Egyetem tanulójaként végzi. Hogy közben az atlétikát sem hanyagolja el, jól mutatja, hogy pályafutása során először indulhatott egyéniben a felnőttek között ilyen rangos eseményen.

Sikerült is felvennie a versenyt az ellenfeleivel, az első körben nem szakadt le, sőt, a bevágásnál az új-zélandi Lex Revell-Lewis elé került. Riválisa a csengetésnél kicsit beleakadt, de szerencsére nem lett gond, a táv második felén is megőrizte a harmadik helyét. 46.77-et futott, amivel még reménykedhetett a továbbjutásban, amiről végül kilenc századdal csúszott csak le és a 18. helyen végzett.

Illovszky Dominik szintén kitett magáért, délelőtt 6.58-as futással, futammásodikként biztosította a helyét az esti elődöntőben. A 60 méter országos csúcstartója másodikra ugyanúgy visszakapta az első körben öt századdal előtte végző jamaicai Bryan Levellt.

Az első elődöntőben futhattak, és ugyan nyolc ellenfeléből csak kettő volt Európán kívüli, mégis nehéz, szoros futamra volt kilátás, amiben úgy tűnt, századok dönthetik el a fináléba jutást érő első két helyet. Így is lett, a második helyen ezredre azonos időt elérő belga és holland, valamint a hetedikként célba érő francia sprinter között alig hat század volt. Illovszky is ott volt a sűrűjében, 6.59-cel leülhetett a célvonal mellett lévő babzsákra és reménykedhetett benne, hogy csak két-két riválisa előzi meg a következő két futamban.

Azonban sajnos már a második elődöntőben négyen is jobbak voltak nála, ezért összesítésben a 13. lett, de mindenképp biztató a szabadtéri szezonra nézve, hogy 2025 után ismét elődöntőzhetett. A jamaicai Kishane Thompson a szabadtéri vb és a párizsi olimpia után ismét ezüstéremmel gazdagodott.

Miniinterjú Illovszky Dominikkal – Min múlott a döntőbe jutás ebben a szoros mezőnyben?

– Szerintem elgörcsöltem a végét, a gyengébben sikerült utolsó méterek okozhatták, hogy visszacsúsztam a negyedik helyre, pedig nem sokkal a cél előtt érzésre az élen álltam.

– Összességében a fedett pályás szezon már csak az országos csúcs miatt is szépen alakult. Lehet rá építeni?

– Igen, tény és való, hogy sok van benne, ez száz méterre is egy jobb szezont fog előrevetíteni, de azért ez most egy kicsit fáj. 6.56-tal jutottak be a döntőbe, három századra voltam tőlük, ez azért nem olyan nagy távolság.

– Milyen célokkal érkezett a vb-re, reálisnak látta a fináléba kerülést?

– Természetesen szerettünk volna bejutni a döntőbe, de azért ez elég szoros mezőny, ahogyan azt láthattuk is. Meglehetett volna, nem volt messze, ráadásul korábban 6.56-ot már futottam is a télen. Sajnálom. Most egy kis pihenő vár majd rám, aztán megkezdem a felkészülést a szabadtérre, lesz benne edzőtábor is, már nagyon várom, hogy mi jöhet ki belőlem a nyáron.

A 60 méter világbajnoka meglepetésre az amerikai Jordan Anthony lett, 6.41-gyel. Hozzá hasonlóan a világ idei legjobb eredményével győzött hármasugrásban az olasz-kubai Andy Díaz is, aki megvédte a címét. Az amerikai Chase Jackson a 2022-es és 2023-as szabadtéri vb-sikere után újabb aranyérmet tett bele a gyűjteményébe. Torun első világbajnoka a magasugrás ukrán világcsúcstartónője, Jaroszlava Mahucsih lett, aki egyedüliként ugrott két méternél nagyobbat.

FEDETT PÁLYÁS VILÁGBAJNOKSÁG, TORUN

A magyarok eredményei. Előfutamok. Férfiak. 60 m: 1. Trayvon Bromell (amerikai) 6.52, …10. Illovszky Dominik 6.58 – továbbjutott az elődöntőbe. 400 m: 1. Christopher Morales Williams (kanadai) 45.51, …3. Molnár Attila 45.93, …18. Kovács Árpád 46.77 – Molnár bejutott az elődöntőbe, Kovács kiesett

Elődöntő. Férfiak. 60 m: 1. Trayvon Bromell 6.42, …13. lllovszky Dominik 6.59 – nem jutott be a döntőbe. 400 m: 1. Christopher Morales Williams 45.35, …_ Molnár Attila 45.81 – bejutott a döntőbe

Döntők. Férfiak 60 m. Világbajnok: Jordan Anthony (Egyesült Államok) 6.41, 2. Kishane Thompson (Jamaica) 6.45, 3. Trayvon Bromell (Egyesült Államok) 6.45, 4. J. Azu (Nagy-Britannia) 6.46, 5. E. Eseme (Kamerun) 6.58, 6. T. Burnet (Hollandia) 6.61. Hármas. Vb: Andy Díaz Hernández (Olaszország) 17.47, 2. Jordan Scott (Jamaica) 17.33, 3. Jaszer Mohamed Triki (Algéria) 17.30, 4. L. Martínez (Kuba) 17.14, 5. J. Seremes (Franciaország) 16.93, 6. A. Dos Santos (Brazília) 16.92. Nők. Súly. Vb: Chase Jackson (Egyesült Államok) 20.14, 2. Sarah Mitton (Kanada) 19.78, 3. Axelina Johansson (Svédország) 19.75, 4. J. Schilder (Hollandia) 19.63, 5. Y. Ogunleye (Németország) 19.46, 6. F. Roos (Svédország) 18.96. Magas. Vb: Jaroszlava Mahucsih (Ukrajna) 201, 2. Nicola Olyslagers (Ausztrália), Angelina Topics (Szerbia) és Julia Levcsenko (Ukrajna) 199-199, 5. M. Zodzik (Lengyelország) 193, 6. L. Ekman (Svédország) 193