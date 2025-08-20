Gyémánt Liga: Világos Adriana győzött a svájci özönvízben

MÁR 1915 ÓTA a Genfi-tó partján található Lausanne-ban van a Nemzetközi Olimpiai Bizottság otthona. Ez nem másnak, mint az újkori olimpiai mozgalom atyjának, Pierre de Coubertin bárónak köszönhető. Részben erről híres ez a svájci város, részben arról, hogy a sportok királynőjének a legjelesebb képviselői évről évre visszatérnek a Gyémánt Liga egyik legkülönlegesebb helyszínére – az Athletissimát először 1977-ben rendezték meg.

A vajdasági Világos Adriana két évvel ezelőtt már szintén járt itt, akkor a fiatal gerelyhajító a 4. lett. Most a mezőny egyik legjobb formában lévő atlétájaként futott neki, hogy megszerezze az idei első sikerét a legrangosabb egynaposokat tömörítő sorozatban. Ennek megfelelően 62.83 méteres dobásával rögtön az első kísérletével az élre állt, amin harmadikra sikerült javítania, 63.02 méterre szállt a gerely. Ám ezután annyira elkezdett szakadni az eső, hogy már senkinek nem volt esélye ezt túlszárnyalni, így a szerb színekben versenyző Világos az idei első Gyémánt Liga-győzelmét aratta.

Világos Adriana (Fotó: Chiara Montesano/Wanda Diamond League)

A rúdugrás országos csúcstartója, Klekner Hanga a 420 és a 435 centit még nem özönvízben, csak szemerkélő esőben ugrotta át. Aztán amikor igazán rosszra fordult az idő, a szervezők félbeszakították és befejezettnek nyilvánították a versenyszámot. A nehéz körülmények ellenére is világcsúcs-kísérletnek lehettünk szemtanúi férfi 800-on, de az olimpiai bajnok kenyai Emmanuel Wanyonyinak és a világbajnok kanadai Marco Aropnak sem volt reális esélye rá. Sőt, a végén az amerikai Josh Hoey mindkettejüket lehajrázta! A kenyai David Rudisha 2012-ben Londonban futott 1:40.91-es rekordja tovább él.

Fantasztikusan sikerült a több mint egyéves kihagyása után a múlt héten visszatérő Keely Hodgkinson második futása is. A britek olimpiai bajnok nyolcszázasa 1:55.69-es versenycsúcsot futott, ennél idén csak ő tudott jobbat, Sziléziában 1:54.74 alatt teljesítette a két kört.

Keely Hodgkinson (Fotó: Getty Images)

Női 400-on a Gyulai István Memorial győztese, a holland Lieke Klaver a 9-es pályán futva bevállalta a „kamikaze” taktikát, de a norvég Henriette Jaeger az utolsó 30-40 méteren „levadászta”. A férfi 5000 végén a belga Isaac Kimeli az utolsó 300-on olyan félelmetes tempóra kapcsolt, mint ha előtte már nem futott volna le 4700-at…

A szűkös stadion egyik különlegessége, hogy a férfi 110 m gát mezőnyének egy része a lelátó alól rajtol el. Ez persze nem befolyásolja a versenyzőket, a kínai Liu Hsziang 2006-ban például ugyanitt világcsúcsot futott ebben a számban (12.88), hozzá hasonlóan most az amerikai Cordell Tinch futott 13 másodpercen belül (12.98). Csak a szokásos, vb-döntő-szintű mezőnyt hozta a női 100 m gát, mindenfajta túlzás nélkül nyolcesélyes futam volt. A nehéz körülményekhez a holland Nadine Visser alkalmazkodott a legjobban, aki a táv felénél az élre állt, és 12.45-tel megnyerte a versenyt.

Szürreális pillanatoknak lehettünk szemtanúi, amikor a távolugródeszkának a lyukából kézzel és bójával próbálták meg az álló víztömeget kiterelni. A legtöbb versenyző nem is ugrotta végig a sorozatát, ahogyan a magasugrás világcsúcstartónője, az ukrán Jaroszlava Mahucsih is idő előtt befejezte a megméretést. Noah Lyles, a sportág jelenkorának egyik legnagyobb alakja sem tudott tökéletesen alkalmazkodni a körülményekhez. Nagyon beragadt a férfi 100 méter rajtjában, így hiába próbált meg utána már feljönni, nem volt esélye a 9.87 alatt célba érő jamaicai Oblique Seville-lel szemben.

A Gyémánt Liga pénteken Brüsszelben folytatódik, remélhetőleg a csúcsteljesítmények leadásához kedvezőbb feltételek közepette.

GYÉMÁNT LIGA, 13. ÁLLOMÁS, LAUSANNE

A győztesek. Férfiak. 100 m (-0.3): 1. Oblique Seville (jamaicai) 9.87

800 m: 1. Josh Hoey (amerikai) 1:42.82

5000 m: 1. Isaac Kimeli (belga) 13:07.67

110 m gát (+0.3): 1. Cordell Tinch (amerikai) 12.98

400 m gát: 1. Ezekiel Nathaniel (nigériai) 48.08

Rúd: 1. Emmanuil Karalisz (görög) 602

Távol: 1. Anvar Anvarov (üzbég) 784 (-0.3)

Súly: 1. Joe Kovacs (amerikai) 22.04

Nők. 200 m (-0.5): 1. Brittany Brown (amerikai) 22.23

400 m: 1. Henriette Jaeger (norvég) 50.09

800 m: 1. Keely Hodgkinson (brit) 1:55.69

100 m gát (-0.5): 1. Nadine Visser (holland) 12.45

3000 m akadály: 1. Doris Lemngole (kenyai) 9:16.36

Magas: 1. Christina Honsel (német), Nicola Olyslagers (ausztrál) és Maria Zodzik (lengyel) 191-191

Gerely: 1. Világos Adriana (szerb) 63.02