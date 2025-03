Fedett pályás atlétikai vb: Illovszky Dominik nem jutott döntőbe 60 méteren

A délelőtti előfutamból Illovszky 6.63 másodperces idejével magabiztosan jutott az elődöntőbe, melyből a fináléba kerülés már nagy bravúrnak számított volna. A BHSE sprintere első futása után azt mondta, nem volt annyira friss, mint szerette volna, és összességében jobb futásban bízott, de annak a reményének adott hangot, hogy az elődöntőben sikerül kihoznia magából, ami benne van.

Illovszky a harmadik futamban kapott helyet, mások mellett a dél-afrikai Akani Simbine, az amerikai Coby Hilton és a délelőtt 6.49 másodpercet elérő Puerto Ricó-i Eloy Benitez mellett. A biztos továbbjutáshoz pedig az első kettő között kellett végezni.

A magyar vágtázó – aki két hete az Európa-bajnokságon 6.58-as egyéni csúcsot ért el – remekül kapta el a rajtot, valósággal kirobbant a gépből és 40 méterig nagyszerűen futott, a táv végét viszont látszólag görcsösebben teljesítette, így az ötödik helyen ért célba 6.63-mal, és nem jutott fináléba.

„Kicsit csalódott vagyok, és nem is azért, mert nem jutottam döntőbe, hanem mert úgy érzem, nem hoztam ki magamból azt, amire képes vagyok. Nem igazán tudom megmondani, mik voltak a hibák, vissza kell nézni és kielemezni, de a rajtomat sem éreztem tökéletesnek, és végig egy picit görcsös voltam – értékelt az MTI-nek Illovszky, aki a fedett pályás szezonban egyéni csúcsot futott és az Eb-n, illetve a vb-n is elődöntőbe jutott, ennek ellenére a szezonját sem tudta még pozitívan értékelni. – Nyilván aludnom kell erre egyet-kettőt, ám az idényemmel kapcsolatban is picit csalódottnak érzem magam. Különösen az Eb bosszant, ott az elődöntőben jobbat kellett volna futnom. Most rövid pihenő jön, aztán megkezdjük a felkészülést szabadtérre, ami szintén nagyon hosszúnak ígérkezik.”

A férfi 60 méter döntője közép-európai idő szerint 14.24-kor kezdődik.