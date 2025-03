Szűcs Szabina és Krizsán Xénia is a legjobb nyolcban zárt, Molnár Attila ismét bejutott a vb-döntőbe

Enyingi Patrik, a 400 méter 7. helyezettje: –Nem érzem úgy, hogy ebben most több lett volna. Kemény a pálya, megfogott a délelőtti korán kelés is. Bármennyire is lazának tűnt a futás, nem sikerült úgy összerakni, mint az Eb-n, mégis meglett a hetedik hely. Tizennyolcadik idővel érkeztem, innen nézve ez nem annyira rossz… Csak az időmmel nem vagyok megelégedve, a harmadik hely nem volt reális az elődöntőmben. Gyúró, jégkád és minden, ami lehet, készülünk a vasárnapi váltóra.