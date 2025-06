Halász Bence: Háromszor is nyolcvan méter felett, ez a stabilitást is mutatja

A 100 méteren a saját országos csúcsát négy századdal megjavító Takács Boglárka (11.06 mp) és a 400-on a fedett pályás Európa-bajnok Molnár Attila 44.84-es magyar rekordját beállító Enyingi Patrik mellett többen is szép teljesítményt nyújtottak a mieink közül. Magyarország így a 13 versenyszám után a kilencedik helyen áll a csapat Eb 16-os mezőnyben.

Az olimpiai ezüstérmes Halász Bence rögtön 80.18 méterrel kezdett, amivel a negyedik sorozatig vezetett is. Azonban ekkor az ukrán Mihajlo Kohan 81.66-os egyéni csúccsal „ledobta” őt az élről, miközben ő maga 80.63-ra javított. Az ötödik körben a német Merlin Hummel is élete legjobbját érte el, 81.27-tel ő is „beelőzött”. Halász természetesen nem adta fel, harmadszor is nyolcvan méter fölé repítette a kalapácsot (80.39 m). Kitűnő kalapácsvetőnknek ez a stabilitása továbbra is biztató.

„Egy jó verseny volt, bár a bemelegítésnél megzavartak minket a szervezők. A szabálykönyvben az áll, hogy kötelező lenne két melegítő dobást biztosítaniuk, ezt nem sikerült betartaniuk. Nem akartam ezen lovagolni, nagyon meleg volt, ezért ígyis-úgyis be voltam melegedve. Jó lett volna kicsit begyakorolni a forgást, de mint utólag kiderült, ez nem befolyásolt, nyolcvan méterrel kezdtem. Elég vontatott volt a verseny a közepén, technikailag nagyjából minden rendben volt, de nem volt meg a végén az az igazi pattanás, mint az ostornak. Háromszor nyolcvan méter felett, ez a stabilitást is mutatja” – mondta a 27 esztendős versenyző, aki harmadik helyével 14 pontot gyűjtött.

Illovszky Dominik az egyéni csúcsánál is jobb eredményre vágyott (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Illovszky Dominik valósággal kilőtt a rajtból, és szinte szélcsendben (+0.1) beállította a 10.25-ös egyéni csúcsát 100 méteren. A sprinter hatodik lett a királyszámban, élete legjobb futása után mégis vegyes érzésekkel értékelt lapunknak:

„Kicsit csalódott vagyok, mert többet szerettem volna kihozni belőle. Az egyéni csúcsbeállítás sikerült, de szerettem volna pár századdal ennél is jobbat futni. Ez most nem jött össze, de az biztató, hogy nullás szélben értem el ezt, sok van még ebben a futásban. Az eleje nem volt rossz, nem volt annyira tökéletes, mint amilyet tudok, lehet egy kicsit jobb, de még mindig csak a szezonnak valahol a közepén járunk.”

A pénteki nap egyik legnagyobb meglepetése Szenderffy Dániel nevéhez köthető, aki kereken 16 méteres hármasugrásával az ötödik lett.

„Ennyire jó helyezésre nem számítottam, mert erősebbnek tartottam a mezőnyt, de elég jól alakult. A tizenhat méternek is örülök, hogy ezt már így stabilan tudom hozni, de egy kicsit még többre számítottam. A pálya pattogós volt és az idő is nagyon jó volt. Az ugrásokkal annyira nem volt baj, de a nekifutás nem volt az igazi, mintha kicsit lassabb lettem volna. A deszkára a negyedik-ötödik ugrásra éreztem rá. Mindenki motivált, főleg, hogy ilyen jó helyen állunk, már Böndör Marcinak az ugrása mindenkit felpezsdített, jó a hangulat a csapatban.”

A 3000 méteres akadályfutásban a táv közepén Palkovits István bevállalósan az élre állt, és annak a kétharmadáig ott is tudott maradni. Ebben a forróságban ez egy előre menekülésnek tűnt, ami be is jött neki, mert a 8:28.22-es idei legjobbjánál csak a nála előzetesen erősebbnek gondolt riválisok tudtak jobbat. A német Karl Bebendorf például 8:20.43-as versenycsúcsot…

„Valami ilyesmire számítottunk, hogy valaki fog majd próbálkozni – mondta a hetedik pozícióban záró Palkovits István. – Elég lassan kezdtünk, ezért változtatni kellett, pláne mert nehéznek éreztem a levegőt. Nem ment a melegben, már a második körben nehezen nyeltem, kiszáradtam. Amikor előre álltam, akkor éreztem magam a legjobban, a mozgásom is akkor tűnt a legjobbnak. Őszintén szólva a papírforma szerint bármit csinálnak a legjobbak, ők akkor is megvertek volna. Amit sajnálok, hogy a lengyel srác a végén elment mellettem, a brittel hajráztam, és ő is bedobta magát elém. Viszont az olasz sráccal már régóta kergettük egymást, most én is vissza tudtam neki adni egyet. Az elmúlt másfél év után, ahonnan fel kellett állnom, már ez a 8:28-as futás is értékelhető teljesítmény. Első versenyem volt ilyen mezőnyben az idén, bízom benne, hogy nemsokára bírok még ennél is lentebb menni.”

Kovács Ferenc Soma az egyike azon atlétáinknak, akik egynél több egyéni versenyszámban gyűjtögethetik a pontokat. A Harvard Egyetem fiataljának 800 méteren csak egy pontot sikerült szereznie (1:49.86), de az igazán nagy dobást vasárnap a fő számában, 1500-on mutathatja be, amelynek két hete immár ő a felnőtt országos csúcstartója.

„A nyolcszáz méter nagyon jó kiegészítő szám, jól tudja a gyorsaságot élezni, ami az ezerötszáz utolsó két-háromszáz méterén fontos. Gyorsuló szándékkal jöttünk le a nyolcszázra, sajnos ez most nem úgy sikerült, ahogyan terveztük. Viszont remélem, hogy ez egyfajta jó értelembe vett dühöt ad, amit majd fel tudok használni a vasárnapi ezerötszáz méterre, aminek egy rövid pihenő után újult erővel vágunk majd neki. Sajnos az elmúlt egy hétben, miután hazajöttem Magyarországra, elkaptam egy náthát, végig lázcsökkentőket kellett szednem. Ez azért érződött a futásomon is, de már kezdek kijönni belőle. Nagyot kell alkotni ezerötszázon!”– tekintett előre a 21 éves atléta.

A rajtlistákat böngészve könnyen lehet, hogy a szombati nap nem rólunk fog szólni, de Kozák Luca és Mátó Sára is sok pontot hozhat, ahogyan a női és a férfi 4x100-as váltónkhoz is nagy reményeket fűzhetünk. Minden esetre a 9. hely és a 114.5 pont bőven ad mozgásteret a mieinknek, hogy ne kelljen rágörcsölniük a dolgokra. Jelenleg a görögök, a finnek és a litvánok állnak a kieső helyen, meggyőződésünk, hogy e három országnál mindenképp erősebb csapatunk van. A 37 pont pedig több mint két versenyszámnyi különbség, amivel a 14. helyezett görögöket megelőzzük. És a szintén mögöttünk lévő ukrán, illetve portugál válogatott sem tűnik világverő csapatnak…

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, 1. DIVÍZIÓ, MADRID

Az állás 13 versenyszám után (még 24 van hátra): 1. Hollandia 165.5, 2. Spanyolország 134, 3. Olaszország 133, 4. Lengyelország 131.5, 5. Franciaország 126, 6. Nagy-Britannia 123, 7. Németország 120, 8. Svédország 115.5, 9. MAGYARORSZÁG 114.5, 10. Csehország 108.5, 11. Ukrajna 100.5, 12. Portugália 99.5, 13. Svájc 92, 14. Görögország 77.5, 15. Finnország 76, 16. Litvánia 46

A 3. NAP PROGRAMJA

Szombat. 18.00: távol, férfiak (Németh Mátyás). 18.17: kalapács, nők (Németh Zsanett). 19.22: 110 m gát, férfiak (Szeles Bálint). 19.49: magas, férfiak (Török Gergely). 19.53: 100 m gát, nők (Kozák Luca). 20.15: 800 m, nők (K. Szabó Gabriella). 20.22: hármas, nők (Virók Erna Sára). 20.37: diszkosz, férfiak (Huszák János). 20.43: 400 m gát, férfiak (Molnár