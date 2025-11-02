Nemzeti Sportrádió

New York Marathon: a férfiaknál és a nőknél is hármas kenyai siker

2025.11.02. 18:18
Benson Kipruto (balra) célfotóval nyert (Fotó: Getty Images)
A férfiaknál a kenyai Benson Kipruto célfotóval, 2:08.09-es idővel győzött, míg honfitársa, Hellen Obiri 2:19.51-es pályarekorddal nyerte meg a női versenyt vasárnap a New York Marathonon.

Kipruto az utolsó 50 méteren teljes sebességgel futott, hogy visszatartsa Alexander Mutiso késői támadását, és célfotóval, 0.16 másodperccel előzte meg honfitársát, míg a 2021-es győztes szintén kenyai Albert Korir harmadik lett (2:08.57).

A nőknél is a kelet-afrikai ország versenyzői végeztek az első három helyen. A párizsi olimpián bronzérmes Obiri, aki 2023-ban nyert, vállvetve futott a második helyen végző Sharon Lokedivel (2:20.07), majd az utolsó kanyar előtt elhúzott, és megdöntötte Margaret Okayo 22 éves pályacsúcsát (2:22.31). A tavalyi győztes Sheila Chepkirui (2:20.24) harmadik lett.

 

