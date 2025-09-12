Nemzeti Sportrádió

Négyéves eltiltást kapott a Budapesten ezüstérmes amerikai sprinter, Erriyon Knighton

2025.09.12. 16:51
Erriyon Knighton (Fotó: Getty Images)
Atlétika doppingvétség Erriyon Knighton
Doppingvétség miatt jogerősen négyéves eltiltást kapott az amerikaiak olimpiai döntőse, a 200 méteres síkfutásban Budapesten világbajnoki ezüstérmes Erriyon Knighton.

A 21 éves atléta szervezetében még 2024-ben anabolikus szteroid nyomaira bukkantak. Mivel az eltiltása várhatóan csak 2028 júliusában jár le, minden bizonnyal a Los Angeles-i olimpiát is kénytelen lesz kihagyni.

Vb-n Knighton 200 méteren 2022-ben, Eugene-ben harmadik, 2023-ban Budapesten pedig második volt, a tavalyi párizsi olimpián pedig negyedik helyen zárt.

A sprintert a doppingvétségét követően eltiltották, majd felmentették hazájában – így indulhatott Párizsban –, de a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) és a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) fellebbezése után a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) helybenhagyta a korábbi eltiltó ítéletet.

A CAS pénteki döntésének kihirdetésénél hangsúlyozta, hogy Knighton eltiltása a mai naptól újra él, és a négyéves eltiltásba beleszámolták a tavaly április 12. és június 19. között letöltött ideiglenes felfüggesztését.

 

