A kétszeres olimpiai bajnok kihagyja az atlétikai vb-t

Az Ugandai Atlétikai Szövetség kedd este hozta nyilvánosságra Joshua Cheptegei és Jacob Kiplimo távolmaradását a vb-ről. A két futó személyes okokra hivatkozva mondta le a szereplést, további részleteket nem osztottak meg.

Don Rukare, az ország olimpiai bizottságának elnöke elmondta, hogy tiszteletben tartják a két futó döntését.

Uganda így két éremesélyes nélkül készül a szeptember 13. és 21. között Japánban rendezendő világbajnokságra.

Joshua Cheptegei kétszeres olimpiai bajnok: 2021-ben Tokióban aranyérmet nyert 5000 méteren és ezüstérmet tízezren, utóbbi távon Párizsban győzött. A 28 éves futó 2019-ben, 2022-ben és 2023-ban is világbajnok volt tízezren. Ezen a távon és ötezren is ő tartja a világcsúcsot.

Jacob Kiplimo a 10 000 méter egyik legnagyobb esélyese volt. Februárban új világcsúcsot állított fel a félmaratonin Barcelonában, múlt héten pedig megnyerte a Buenos Aires-i félmaratonit.

Szintén kedd este az amerikaiak 200 méteres olimpiai bajnoka, Gabby Thomas is visszalépett a vb-től. Az amerikai sprinter hosszabb ideje küzd Achilles-ín-problémákkal.