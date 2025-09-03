Nemzeti Sportrádió

A kétszeres olimpiai bajnok kihagyja az atlétikai vb-t

P. GY. B. P. GY. B.
2025.09.03. 12:47
Joshua Cheptegei nem indul a vb-n (Fotó: Getty Images)
Az Ugandai Atlétikai Szövetség bejelentette, hogy a két klasszis futó, Joshua Cheptegei és Jacob Kiplimo sem indul a szeptember 13-án kezdődő atlétikai világbajnokságon.

Az Ugandai Atlétikai Szövetség kedd este hozta nyilvánosságra Joshua Cheptegei és Jacob Kiplimo távolmaradását a vb-ről. A két futó személyes okokra hivatkozva mondta le a szereplést, további részleteket nem osztottak meg.

Don Rukare, az ország olimpiai bizottságának elnöke elmondta, hogy tiszteletben tartják a két futó döntését.

Uganda így két éremesélyes nélkül készül a szeptember 13. és 21. között Japánban rendezendő világbajnokságra. 

Joshua Cheptegei kétszeres olimpiai bajnok: 2021-ben Tokióban aranyérmet nyert 5000 méteren és ezüstérmet tízezren, utóbbi távon Párizsban győzött. A 28 éves futó 2019-ben, 2022-ben és 2023-ban is világbajnok volt tízezren. Ezen a távon és ötezren is ő tartja a világcsúcsot.

Jacob Kiplimo a 10 000 méter egyik legnagyobb esélyese volt. Februárban új világcsúcsot állított fel a félmaratonin Barcelonában, múlt héten pedig megnyerte a Buenos Aires-i félmaratonit. 

Szintén kedd este az amerikaiak 200 méteres olimpiai bajnoka, Gabby Thomas is visszalépett a vb-től. Az amerikai sprinter hosszabb ideje küzd Achilles-ín-problémákkal.

 

