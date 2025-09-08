Usain Bolt is ott van az Atlétikai Világdöntő arcai között

Bolt a sprintszámokban számos rekordot döntött meg, 19 világversenyen szerzett aranyérmet, és számtalan ikonikus pillanatot köszönhet neki a sportág - jelenleg is ő tartja a 100 és a 200 méteres síkfutás világcsúcsát. A jamaikai sportcsillag az Ultimate Legend, azaz az Abszolút Legenda címet kapta a WA-től, míg Duplantis az Ultimate Star-ja az eseménynek, mint a sportág jelenlegi első számú csillaga.

„Az atlétikai Világdöntő ötlete zseniális: a legjobbak legjobbjai egymás ellen – a legnagyobb sztárok, még nagyobb személyiségek, semmi kifogás – és a verseny végül kiderül, ki lehet az Abszolút Bajnok. Csak annyit mondhatok, imádtam volna versenyezni ezen a közönségcsalogató versenyen” – mondta Usain Bolt.

„Megtiszteltetés számomra, hogy Ultimate Legendként segíthetek hírét vinni az eseménynek, hiszen az atlétika továbbra is az életem része. Amikor még a pályán voltam, rengeteg változást láttam a sportágban, és fontos, hogy az atlétika továbbra is fejlődjön. Ez az új világbajnokság lehetőséget ad arra, hogy bemutassa és növelje a sportág és elképesztő sztárjai értékét” – tette hozzá.

Bolt az atlétikai Világdöntő népszerűsítésében aktív szerepet vállal. Részt vesz az első verseny előtti egyéves visszaszámlálás alkalmából 2025. szeptember 11-én, csütörtökön tartandó eseményen a hétvégén rajtoló tokiói világbajnokságon. A WA különleges vendégeként Bolt több esti versenyszámot is megtekint a Japán Nemzeti Stadionban.

Az atlétikai Világdöntőt (Ultimate Championship) 2026. szeptember 11–13-án rendezik meg először, Budapesten. A versenyre eddig 26 atléta kvalifikálta magát. Indulási jogot szerez még az idei tokiói világbajnokság 26 egyéni aranyérmese, a jövő évi Gyémánt Liga-döntő győztesei, valamint az év legjobb teljesítményt nyújtó atlétái. Nem lesz korlátozva, hogy hány versenyző indulhat egy nemzetből egy adott versenyszámban.