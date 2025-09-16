Szabados Ármin: Biztosan nem társasjátékozni fogunk

Igazán mosolygósan állt a kamera elé a nyolcadikként záró, 19 éves Szabados Ármin, annak ellenére is, hogy kiderült, nem volt teljesen egészséges a verseny alatt.

„Nem gondoltam volna, hogy nyolcadik tudok lenni, de nagyon örülök neki, főleg, hogy előzetesen a cél a döntő volt. Az utolsó dobásomat nem is tudtam eldobni, mert még a bemelegítésnél becsípődött egy ideg a térdemben. Aztán jegeltem az első három sorozatban. A sérülés soha nem jön jókor, de abból a szempontból most igen, hogy az idény végén vagyunk. Az erőnlétemen még dolgozni kell a jövőben, mert méretben kicsi vagyok a többiekhez képest. Első körben, most ki kell mennem lenyugodni, aztán majd kitaláljuk, hogy hogyan ünnepeljünk. Biztosan nem társasjátékozni fogunk” – mondta fülig érő szájjal Szabados.

Nem szomorkodott a 11. helyen záró, első felnőtt vb-jén szereplő Rába Dániel sem.

„Örülök ennek az eredménynek. Aláírtam volna már ezt a vb előtt, hogy a 11. helyen végezzek, főleg, hogy nem is tudom, hogy mikor dobtam ennyit utoljára. Volt egy kicsi nyomás rajtam az elején, talán ezért sikerült az 73 méteresre az első, a másodiknál ráléptem a szegélyre, a harmadikra viszont javítottam, aminek nagyon örülök. Bencét sajnálom, mert sokkal több volt benne és bízok benne, hogy ez majd kijön belőle, mondjuk két év múlva a következő vébén” – mondta Rába szintén az M4 Sport kamerája előtt.

ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁG, TOKIÓ

FÉRFI KALAPÁCSVETÉS

DÖNTŐ

1. Ethan Katzberg (Kanada) 84.70 méter

2. Merlin Hummel (Németország) 82.77

3. Halász Bence (Magyarország) 82.69

4. Mihajlo Kohan (Ukrajna) 82.02

5. Rudy Winkler (Egyesült Államok) 78.52

6. Thomas Mardal (Norvégia) 78.02

7. Pawel Fajdek (Lengyelország) 77.75

8. Szabados Ármin (Magyarország) 77.15

9. Elvind Henriksen (Norvégia) 76.47

10. Trey Knight (Egyesült Államok) 76.11

11. Rába Dániel (Magyarország) 75.22

12. Denzel Comenentia (Hollandia) 74.86