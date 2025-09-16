Nemzeti Sportrádió

Halász, Szabados, Rába: férfi kalapácsvetés, döntő az atlétikai vb-n

Vágólapra másolva!
2025.09.16. 13:46
null
Halász Bence a selejtezőben (Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt)
Címkék
atlétika Halász Bence kalapácsvetés atlétikai vb Rába Dániel Szabados Ármin
A legnagyobb esély a magyar aranyéremre az atlétikai világbajnokságon: a világ idei legjobbját dobó Halász Bence – valamint Szabados Ármin és Rába Dániel – a férfi kalapácsvetés döntőjében szerepel Tokióban. Kövesse a finálét folyamatosan frissülő szöveges cikkünk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét!

Cikkünk folyamatosan frissül...

A DÖNTŐ SOROZATRÓL SOROZATRA

 

Egyéni csúcs

Idei legjobbja

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mihajlo Kohan (ukrán)

81.66

81.66

x

x

78.36

 

 

 

Halász Bence

83.18

83.18

81.51

80.03

82.69

 

 

 

Ethan Katzberg (kanadai)

84.38

82.73

82.66

84.70

82.01

 

 

 

Rudy Winkler (amerikai)

83.16

83.16

x

x

78.52

 

 

 

Elvind Henriksen (norvég)

81.58

77.70

76.36

x

 

 

 

 

Trey Knight (amerikai)

78.76

78.76

68.24

76.11

 

 

 

 

Thomas Mardal (norvég)

78.44

78.44

77.11

77.70

 

 

 

 

Pawl Fajdek (lengyel)

83.93

79.07

x

76.69

 

 

 

 

Szabados Ármin

78.06

78.06

75.65

75.69

 

 

 

 

Denzel Comenentia (holland)

79.09

78.01

x

x

 

 

 

 

Rába Dániel

76.83

76.21

73.79

x

 

 

 

 

Merlin Hummel (német)

81.27

81.27

82.77

80.71.

 

 

 

 

A DÖNTŐ RÉSZTVEVŐI, DOBÁSAI SOROZATONKÉNT

1. SOROZAT

Kohan szektoron kívüli dobással kezdte a versenyt, aztán Halász lépett a körbe és jóval 80 fölé hajított! 81.51! Katzberg viszont erőlködés nélkül egy métert vert Bence dobására. 82.66. Winkler érvénytelen kísérlete után Henriksen 76.36-ot dobott, majd Knight 68.24-gel iratkozott fel a táblára. Mardal feljött a harmadik helyre, majd az ötszörös világbajnok Fajdek vágta a hálóba a szert. Utána következett Szabados Ármin szép technikával 75 fölött nyit, az ötödik helyen áll. Rába 73.79-cel nyit. A kör végén jön a meglepetés, Hummel kezéből messzire száll a szer és a vonal jó oldalán landol: 82.77-tel átveszi a vezetést!

2. SOROZAT

Kohan megint rosszul dob, a hálóba ragad a szer, s eltart egy ideig, mire kihámozzák. Végül odaengedik Halászt a dobóküörbe, miközben rajtolni készülnek a 400-as elődöntőben a nők... Végül, síri csendben dob a magyar fiú, nyolcvan fölötti ez is: 80.03 méter, de marad a harmadik. Katzberg szenzációs: világbajnoki csúccsal folytatja, 84.70 méter. Gyakorlatilag eldőlt a verseny érdemi része... Winkler és Henriksen rontott kísérlete után Knight 76.11-re javít. A veterán Fajdek 76.69-re javít, és Szabados is jobbat dob, mint az előbb, igaz, csak négy centivel. A holland megint a hálóba vágja a szert, jön Rába, és 75 fölé jut! De kilépett a körből, így nem érvényes a kísérlete. Jöm Hummel, nyolcvan fölé dob megint, de nem javít, 80.71.

3. SOROZAT

Nyitásként Kohán feljön a negyedik helyre, 78.36. Halász következik, és nagyot dob, jhavít is egy 82.69, csupán nyolc centivel marad el Hummeltől és marad a harmadik. Katzberg ezúttal nem javít, de így is 82 fölé dobja a szert, igaz, csupán egy centivel. Winkler feljön negyediknek 78.51-ggyel. Szabados jelenleg a 10., Rába a 11. helyen áll. 

 

ELŐZMÉNYEK

A hétfőn magyar idő szerint hajnalban rendezett selejtezőn Halász Bencének nem kellett különösebben megerőltetnie magát: az első sorozatban megdobta a döntőhöz szükséges 76.50 métert – 78.42-re hajította a szert. Szintén nem sokat vacakolt a világ- és olimpiai bajnoki címvédő kanadai Ethan Katzberg, aki a selejtezőben egyedüliként 80 fölé jutva, 81.85-ös dobásával jelezte, érdekelné a címvédés lehetősége. 

U20-as Európa-bajnokunk, Szabados Ármin a második sorozatban dobta meg a szintet 77.20-szal, Rába Dániel pedig a harmadik szériában ugrott fel a döntőt érő 11. helyre 76.21-gyes eredményével. Ez pedig azt jelenti, hogy 2001 után szerepelhet ismét három magyar a szám döntőjében – 2001-ben Kiss Balázs a hatodik, Gécsek Tibor a nyolcadik, Annus Adrián a kilencedik helyen végzett. 

Ráadásul, Halász Bence egy hónapja a Gyulai Memorialon megdobta a világ idei legjobbját 83.18-mal, így igencsak jó esélye kínálkozik rá, hogy megszerezze a magyar atlétikai első szabadtéri világbajnoki címét. Ez persze korántsem lesz olyan egyszerű, hiszen a férfiak kalapácsvetése talán az egyik leginkább megjósolhatatlan szám a világbajnokságon: a döntő szereplői közül idén öten dobtak 81 méter fölött, s hét atlétának van e fölött az egyéni csúcsa.

A két évvel ezelőtti budapesti döntő résztvevői közül a bronzérmes Halászon kívül még a világbajnoki címvédő Katzberg, a negyedik Fajdek, az ötödik Kohan, a hetedik Henriksen és a nyolcadik Winkler szerepel most is a fináléban. Az első három sorozatban mindenki dobhat, aztán viszont minden sorozatban kiesik az utolső kettő.a hatodikban már csak hatan dobnak.

A bemelegítésnél Halász Bence káprázatos formát mutatott, s a szer 81 méter környékén landolt, a nagy ellenfél kanadai utána dobott, nála rövidebbett, de azért nyolcvan fölött. Szabados Ármin bemelegítése a 73-74 méter körülire sikerült, Rába Dániel gyakorlódobása 75 méter fölött csapódott a földbe.

 

 

atlétika Halász Bence kalapácsvetés atlétikai vb Rába Dániel Szabados Ármin
Legfrissebb hírek

Armand Duplantis újabb világcsúcsot ugrott az atlétikai világbajnokságon

Atlétika
22 órája

Jefferson-Wooden úgy érzi, megdöntheti a 100 méteres világcsúcsot az atlétikai vb-n

Atlétika
Tegnap, 13:26

Sérülés miatt nem biztos 200-on Julien Alfred indulása a vb-n

Atlétika
Tegnap, 9:37

Hihetetlen hajrában dőlt el a férfi maratoni az atlétikai vb-n – videó

Atlétika
Tegnap, 8:42

Halász Bence: Örülök, hogy ilyen magabiztosan sikerült megdobni a szintet

Atlétika
Tegnap, 7:08

Mind a három magyar kalapácsvető bejutott a világbajnoki döntőbe

Atlétika
Tegnap, 6:46

Széna a csűrben – Csinta Samu publicisztikája

Atlétika
2025.09.14. 23:27

Meglepetés: Oblique Seville a 100 méter új világbajnoka!

Atlétika
2025.09.14. 15:42
Ezek is érdekelhetik