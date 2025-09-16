Halász, Szabados, Rába: férfi kalapácsvetés, döntő az atlétikai vb-n

Cikkünk folyamatosan frissül...

A DÖNTŐ SOROZATRÓL SOROZATRA

Egyéni csúcs Idei legjobbja 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mihajlo Kohan (ukrán) 81.66 81.66 x x 78.36 Halász Bence 83.18 83.18 81.51 80.03 82.69 Ethan Katzberg (kanadai) 84.38 82.73 82.66 84.70 82.01 Rudy Winkler (amerikai) 83.16 83.16 x x 78.52 Elvind Henriksen (norvég) 81.58 77.70 76.36 x Trey Knight (amerikai) 78.76 78.76 68.24 76.11 Thomas Mardal (norvég) 78.44 78.44 77.11 77.70 Pawl Fajdek (lengyel) 83.93 79.07 x 76.69 Szabados Ármin 78.06 78.06 75.65 75.69 Denzel Comenentia (holland) 79.09 78.01 x x Rába Dániel 76.83 76.21 73.79 x Merlin Hummel (német) 81.27 81.27 82.77 80.71. A DÖNTŐ RÉSZTVEVŐI, DOBÁSAI SOROZATONKÉNT

1. SOROZAT

Kohan szektoron kívüli dobással kezdte a versenyt, aztán Halász lépett a körbe és jóval 80 fölé hajított! 81.51! Katzberg viszont erőlködés nélkül egy métert vert Bence dobására. 82.66. Winkler érvénytelen kísérlete után Henriksen 76.36-ot dobott, majd Knight 68.24-gel iratkozott fel a táblára. Mardal feljött a harmadik helyre, majd az ötszörös világbajnok Fajdek vágta a hálóba a szert. Utána következett Szabados Ármin szép technikával 75 fölött nyit, az ötödik helyen áll. Rába 73.79-cel nyit. A kör végén jön a meglepetés, Hummel kezéből messzire száll a szer és a vonal jó oldalán landol: 82.77-tel átveszi a vezetést!

2. SOROZAT

Kohan megint rosszul dob, a hálóba ragad a szer, s eltart egy ideig, mire kihámozzák. Végül odaengedik Halászt a dobóküörbe, miközben rajtolni készülnek a 400-as elődöntőben a nők... Végül, síri csendben dob a magyar fiú, nyolcvan fölötti ez is: 80.03 méter, de marad a harmadik. Katzberg szenzációs: világbajnoki csúccsal folytatja, 84.70 méter. Gyakorlatilag eldőlt a verseny érdemi része... Winkler és Henriksen rontott kísérlete után Knight 76.11-re javít. A veterán Fajdek 76.69-re javít, és Szabados is jobbat dob, mint az előbb, igaz, csak négy centivel. A holland megint a hálóba vágja a szert, jön Rába, és 75 fölé jut! De kilépett a körből, így nem érvényes a kísérlete. Jöm Hummel, nyolcvan fölé dob megint, de nem javít, 80.71.

3. SOROZAT

Nyitásként Kohán feljön a negyedik helyre, 78.36. Halász következik, és nagyot dob, jhavít is egy 82.69, csupán nyolc centivel marad el Hummeltől és marad a harmadik. Katzberg ezúttal nem javít, de így is 82 fölé dobja a szert, igaz, csupán egy centivel. Winkler feljön negyediknek 78.51-ggyel. Szabados jelenleg a 10., Rába a 11. helyen áll.

ELŐZMÉNYEK

A hétfőn magyar idő szerint hajnalban rendezett selejtezőn Halász Bencének nem kellett különösebben megerőltetnie magát: az első sorozatban megdobta a döntőhöz szükséges 76.50 métert – 78.42-re hajította a szert. Szintén nem sokat vacakolt a világ- és olimpiai bajnoki címvédő kanadai Ethan Katzberg, aki a selejtezőben egyedüliként 80 fölé jutva, 81.85-ös dobásával jelezte, érdekelné a címvédés lehetősége.

U20-as Európa-bajnokunk, Szabados Ármin a második sorozatban dobta meg a szintet 77.20-szal, Rába Dániel pedig a harmadik szériában ugrott fel a döntőt érő 11. helyre 76.21-gyes eredményével. Ez pedig azt jelenti, hogy 2001 után szerepelhet ismét három magyar a szám döntőjében – 2001-ben Kiss Balázs a hatodik, Gécsek Tibor a nyolcadik, Annus Adrián a kilencedik helyen végzett.

Ráadásul, Halász Bence egy hónapja a Gyulai Memorialon megdobta a világ idei legjobbját 83.18-mal, így igencsak jó esélye kínálkozik rá, hogy megszerezze a magyar atlétikai első szabadtéri világbajnoki címét. Ez persze korántsem lesz olyan egyszerű, hiszen a férfiak kalapácsvetése talán az egyik leginkább megjósolhatatlan szám a világbajnokságon: a döntő szereplői közül idén öten dobtak 81 méter fölött, s hét atlétának van e fölött az egyéni csúcsa.

A két évvel ezelőtti budapesti döntő résztvevői közül a bronzérmes Halászon kívül még a világbajnoki címvédő Katzberg, a negyedik Fajdek, az ötödik Kohan, a hetedik Henriksen és a nyolcadik Winkler szerepel most is a fináléban. Az első három sorozatban mindenki dobhat, aztán viszont minden sorozatban kiesik az utolső kettő.a hatodikban már csak hatan dobnak.

A bemelegítésnél Halász Bence káprázatos formát mutatott, s a szer 81 méter környékén landolt, a nagy ellenfél kanadai utána dobott, nála rövidebbett, de azért nyolcvan fölött. Szabados Ármin bemelegítése a 73-74 méter körülire sikerült, Rába Dániel gyakorlódobása 75 méter fölött csapódott a földbe.