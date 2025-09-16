Halász, Szabados, Rába: férfi kalapácsvetés, döntő az atlétikai vb-n

Cikkünk folyamatosan frissül...
A DÖNTŐ SOROZATRÓL SOROZATRA
Egyéni csúcs
Idei legjobbja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
|Mihajlo Kohan (ukrán)
81.66
81.66
x
x
78.36
|Halász Bence
83.18
83.18
81.51
80.03
82.69
|Ethan Katzberg (kanadai)
84.38
82.73
82.66
84.70
82.01
|Rudy Winkler (amerikai)
83.16
83.16
x
x
78.52
|Elvind Henriksen (norvég)
81.58
77.70
76.36
x
|Trey Knight (amerikai)
78.76
78.76
68.24
76.11
|Thomas Mardal (norvég)
78.44
78.44
77.11
77.70
|Pawl Fajdek (lengyel)
83.93
79.07
x
76.69
|Szabados Ármin
78.06
78.06
75.65
75.69
|Denzel Comenentia (holland)
79.09
78.01
x
x
|Rába Dániel
76.83
76.21
73.79
x
|Merlin Hummel (német)
81.27
81.27
82.77
80.71.
1. SOROZAT
Kohan szektoron kívüli dobással kezdte a versenyt, aztán Halász lépett a körbe és jóval 80 fölé hajított! 81.51! Katzberg viszont erőlködés nélkül egy métert vert Bence dobására. 82.66. Winkler érvénytelen kísérlete után Henriksen 76.36-ot dobott, majd Knight 68.24-gel iratkozott fel a táblára. Mardal feljött a harmadik helyre, majd az ötszörös világbajnok Fajdek vágta a hálóba a szert. Utána következett Szabados Ármin szép technikával 75 fölött nyit, az ötödik helyen áll. Rába 73.79-cel nyit. A kör végén jön a meglepetés, Hummel kezéből messzire száll a szer és a vonal jó oldalán landol: 82.77-tel átveszi a vezetést!
2. SOROZAT
Kohan megint rosszul dob, a hálóba ragad a szer, s eltart egy ideig, mire kihámozzák. Végül odaengedik Halászt a dobóküörbe, miközben rajtolni készülnek a 400-as elődöntőben a nők... Végül, síri csendben dob a magyar fiú, nyolcvan fölötti ez is: 80.03 méter, de marad a harmadik. Katzberg szenzációs: világbajnoki csúccsal folytatja, 84.70 méter. Gyakorlatilag eldőlt a verseny érdemi része... Winkler és Henriksen rontott kísérlete után Knight 76.11-re javít. A veterán Fajdek 76.69-re javít, és Szabados is jobbat dob, mint az előbb, igaz, csak négy centivel. A holland megint a hálóba vágja a szert, jön Rába, és 75 fölé jut! De kilépett a körből, így nem érvényes a kísérlete. Jöm Hummel, nyolcvan fölé dob megint, de nem javít, 80.71.
3. SOROZAT
Nyitásként Kohán feljön a negyedik helyre, 78.36. Halász következik, és nagyot dob, jhavít is egy 82.69, csupán nyolc centivel marad el Hummeltől és marad a harmadik. Katzberg ezúttal nem javít, de így is 82 fölé dobja a szert, igaz, csupán egy centivel. Winkler feljön negyediknek 78.51-ggyel. Szabados jelenleg a 10., Rába a 11. helyen áll.
ELŐZMÉNYEK
A hétfőn magyar idő szerint hajnalban rendezett selejtezőn Halász Bencének nem kellett különösebben megerőltetnie magát: az első sorozatban megdobta a döntőhöz szükséges 76.50 métert – 78.42-re hajította a szert. Szintén nem sokat vacakolt a világ- és olimpiai bajnoki címvédő kanadai Ethan Katzberg, aki a selejtezőben egyedüliként 80 fölé jutva, 81.85-ös dobásával jelezte, érdekelné a címvédés lehetősége.
U20-as Európa-bajnokunk, Szabados Ármin a második sorozatban dobta meg a szintet 77.20-szal, Rába Dániel pedig a harmadik szériában ugrott fel a döntőt érő 11. helyre 76.21-gyes eredményével. Ez pedig azt jelenti, hogy 2001 után szerepelhet ismét három magyar a szám döntőjében – 2001-ben Kiss Balázs a hatodik, Gécsek Tibor a nyolcadik, Annus Adrián a kilencedik helyen végzett.
Ráadásul, Halász Bence egy hónapja a Gyulai Memorialon megdobta a világ idei legjobbját 83.18-mal, így igencsak jó esélye kínálkozik rá, hogy megszerezze a magyar atlétikai első szabadtéri világbajnoki címét. Ez persze korántsem lesz olyan egyszerű, hiszen a férfiak kalapácsvetése talán az egyik leginkább megjósolhatatlan szám a világbajnokságon: a döntő szereplői közül idén öten dobtak 81 méter fölött, s hét atlétának van e fölött az egyéni csúcsa.
A két évvel ezelőtti budapesti döntő résztvevői közül a bronzérmes Halászon kívül még a világbajnoki címvédő Katzberg, a negyedik Fajdek, az ötödik Kohan, a hetedik Henriksen és a nyolcadik Winkler szerepel most is a fináléban. Az első három sorozatban mindenki dobhat, aztán viszont minden sorozatban kiesik az utolső kettő.a hatodikban már csak hatan dobnak.
A bemelegítésnél Halász Bence káprázatos formát mutatott, s a szer 81 méter környékén landolt, a nagy ellenfél kanadai utána dobott, nála rövidebbett, de azért nyolcvan fölött. Szabados Ármin bemelegítése a 73-74 méter körülire sikerült, Rába Dániel gyakorlódobása 75 méter fölött csapódott a földbe.