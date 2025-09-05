Rekordszámú nevezés érkezett a budapesti félmaratonira

A Budapest Sportiroda (BSI) arról tájékoztatta az MTI-t, hogy 20 800 nevezés futott be a versenyre, amelyen 16 útvonal menti zenei pont is gondoskodik a fesztiválhangulatról, a versenyközpontnak is otthont adó Pázmány Péter sétány pedig valóságos fesztiválhelyszínné alakul át.

„Kevés ahhoz fogható élmény van, mint átszaladni a lezárt hidakon, és a város legszebb, UNESCO világörökségi helyszínei között futni tízezredmagaddal. A zene, a szurkolók és a csodálatos útvonal együttese olyan energiát teremt, ami minden résztvevőt a célba repít. Köszönjük a budapestiek türelmét, és arra biztatjuk őket, hogy jöjjenek el, szurkoljanak, legyenek ennek a csodálatos eseménynek a részesei” – mondta Kocsis Árpád, a BSI ügyvezetője.

A félmaratoni vasárnap 8 órakor rajtol el, a távot párosban és trióban is lehet teljesíteni. A Szimpatika 10 kilométeres futamot 12 órakor indítják.

