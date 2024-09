Szemerei Levente és Szabó Nóra az országos bajnokok félmaratoniban

Az ősz első futóünnepére igazi nyári körülmények között került sor Budapest utcáin. A WizzAir Budapest Félmaraton hagyományosan az őszi szezon nyitó versenye, amin az egész ország megmozdul. 8600-an neveztek a teljes eseményre, a legnagyobb táv nevezési listáján 8600 lelkes futó nevével találkozhattunk.

A félmaratonira a legjobb magyar futók is beneveztek, ami nem véletlen, hiszen ez a futam volt a 21.1 kilométeres táv országos bajnoksága is egyben. A férfiak versenyében Szemerei Levente diadalmaskodott. A Szekszárdi Sportközpont fiatalja annak ellenére tudott 1:03:24-es egyéni csúcsot elérni, hogy a célba érkezés pillanatában már nagyon sütött a nap, így a 24 fokos hőmérséklet érzésre olyan öt-hattal többnek tűnt. Ez egyáltalán nem ideális a hosszútávfutáshoz, ő mégis olyan erős eredménnyel nyerte meg az ob-t, amilyennél legutóbb Benedek Zsolt tudott jobbat, még 2001-ben (1:02:28).

„A futás előtt megbeszéltük a többiekkel, hogy váltva megyünk, de két kilométernél éreztem, hogy kicsit leszakadoznak. Ekkor gondoltam egyet, és gyorsítottam, hogy egy 63:20-as futás összejöjjön. A végén a Szabadság híd egy kicsit lelassított, de így is nagyon nagy egyéni csúcs lett, ami a maratoni előtt tényleg nagyon biztató. Két éve is nagyon jó időt tudtam futni, 65:01-et, most azért egy kenyai edzőtábor után voltam, ahol életem legjobb edzéseit végeztem el. Ezek inkább maratonspecifikus edzések voltak, éppen ezért nagyon kíváncsi vagyok, hogy a varsói maratoniig hátralévő három hétben mit tudok még kihozni magamból” – mondta a verseny után Szemerei Levente a Nemzeti Sportnak.

A 24 éves atléta egyre jobb formában van, már a téli sevillai maratonitól is sokat várt, de lebetegedett. Nem sokkal később, tavasszal egy „összetákolt” maratoni formából 2:14:12-t futott Barcelonában. A római Európa-bajnokság után, ahol 45. lett félmaratoniban, volt egy rövidebb pihenője, utána ment ki Kenyába magaslati edzőtáborba. Bízik benne, hogy szeptember 29-én akár egy 2:12-vel kezdődő futás is benne lehet Varsóban. A 42.2 km-es klasszikus táv országos csúcsát Szűcs Csaba tartja, 2:12:10-zel, 1993 óta.

Az elmúlt években Szemereihez hasonlóan szintén szépen fejlődő Lomb Ádám ezüstéremmel gazdagodott, a 2021-es tokiói olimpiára és a 2023-as budapesti világbajnokságra még 1500 méteren kijutó Szögi István debütálása is biztatóan sikerült. Reméljük, hogy minél többet láthatjuk őt is az utcai futás világában.

A férfi győzteshez hasonlóan a női versenyben aranyérmes Szabó Nóra is 2022 után állhatott fel második alkalommal a dobogó felső fokára. A maratoni futás országos csúcstartónője 1:12:08-as ideje biztató a szeptember 29-i berlini maratoni előtt, ami az őszi célversenye.

„A célom, hogy 71 perccel kezdődő időt fussak, ez most nem sikerült. Elégedettnek kéne lennem, de mégsem vagyok az. Melegnek meleg volt, annyira az nem zavart, a pálya sem volt könnyű, de inkább a szél zavart. Eddig átlagos évem van, semmi extra, reméljük, hogy Berlin után mást fogok mondani” – mondta a jelenlegi legjobb női hosszútávfutónk, aki Kovács-Garami Katalinnal és Tomaschof Katával együtt állhatott fel a dobogóra.

FÉLMARATONI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2024, BUDAPEST

Férfiak

Országos bajnok: Szemerei Levente (Szekszárdi Sportközpont) 1:03:24

2. Lomb Ádám (PVSK) 1:05:47

3. Szögi István (SVSE) 1:06:47

Nők

Ob: Szabó Nóra (MTK Budapest) 1:12:08

2. Kovács-Garami Katalin (BHSE) 1:18:36

3. Tomaschof Kata (FTC) 1:20:35