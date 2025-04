Szabadidősport: 104 országból neveztek futóturisták az idei Vivicittára

Várva a szerda délelőtti sajtótájékoztató megkezdésére, a Vivicitta 1986 óta íródó történetéből nézhettünk mozgóképeket – szinte hihetetlen, hogy az idei már a negyvenedik verseny lesz a fővárosban.

Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezető-versenyigazgatója 1986-ban is elindult már a viadalon, akkor a 12 kilométert 57 perc alatt futotta le – 8-9-et most is vállal annyi idő alatt. 1989 óta már a szervezők egyike, 2001-ig csak a 12 kilométeres távon lehetett indulni, aztán hamarosan a félmaratoni is a repertoár része lett, 2014 óta már kétnapos az esemény. A fejlődés folyamatos volt a 2020-as covidjárványig, 2021-ben csupán 8500 futó vett részt a nyárra tolódó versenyen, aztán tavaly újabb rekordot döntött a Vivicitta, 100 országból érkeztek versenyzők.

Huszonhat-huszonnyolc ezer közt lesz az idei indulók száma, a 31 ezres, 2019-ben felállított abszolút csúcs nem dől meg, viszont 104 országból neveztek „futóturisták”, és több mint kétezren futnak a félmaratoni távon.

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár úgy véli, a sportolást élményként kell eladni az embereknek. A futóesemények óriási hangulata mindig lendületet ad nekünk, Révész Máriusz 12 kilométeren korábban szeretett volna ötven perc alá bemenni, de 51 perc környékénél nem tudott jobb időt elérni – persze az sem akármi. A BSI 130 futónagykövete hetente egy edzést tart adott településen az embereknek, az államtitkárság támogatja a sportirodát, hogy ez a szám az elkövetkezendőkben 200-ra nőjön. Fontos cél lenne ugyanis aktivizálni azokat, akik sohasem mozogtak.

Keszthelyi Dorottya, a Fővárosi Közgyűlés tagja elindul a félmaratoni távon születésnapja után egy héttel. Felhívta a figyelmet arra, hogy a várost alternatív módokon is lehet használni, ami ösztönzője annak, hogy egészségesek legyenek a budapestiek, és egyúttal egészséges legyen a város. Hangsúlyozta, ez a verseny nem az online térben zajlik, hanem közösségben, akár kihívás is lehet egy baráti társaságban.

Sánta Tamás, a Telekom márkaélményvezetője szintén indult korábban a Vivicittán, és már ez a sajtótájékoztató is rendre nagy élményt nyújt neki. Ő is az egészségre hivatkozott, a testmozgásra, ami nagyon fontos, és igyekeznek lehetőséget biztosítani arra, hogy az ügyfeleik is egészségesek lehessenek, tavaly 800 000-en használhatták díjmentesen a Telekom Egészség-programot. Az idei Vivicitta arca Szoboszlai Dominik, és mivel átlagosan 10.5 kilométert fut a magyar válogatott mérkőzésein csapatkapitányunk, ez a táv is bekerült a viadal programjába, sőt, jótékonysági akció is kapcsolódik hozzá.

A tavalyi, a mesterséges intelligencia által megtámogatott kampány folytatódik, az idén is egyedi cikket kap mindenki, amit egy kattintással elérhetővé tehet honlapunkon, a nemzetisport.hu-n. Ebben az esztendőben kategóriabajnok is lesz mindenki, úgyhogy még inkább unikális lehet a technika segítségével létrehozott különleges anyag.