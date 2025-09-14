Meglepetés: Oblique Seville a 100 méter új világbajnoka!

Nem alakult jól az országos csúcstartó Takács Boglárkának a női 100 méter elődöntője Tokióban. A magyar versenyző nem kapta el jól a rajtot, majd futás közben sem tudta kihozni magából a maximumot. 11.32-t futott, így a futamában senkit nem tudott megelőzni, összesítésben pedig a 21. helyen zárt.
„Sajnos az egész rossz volt az elejétől a végéig. A rajtot nagyon elrontottam. És nem is feltétlenül a reakcióidőm volt rossz – bár valószínűleg az se volt jó –, hanem rossz szögben jöttem ki a gépből, rossz technikával, gyorsan felálltam és onnan már sajnos nem is lehetett úgy rágyorsítani, ahogy tegnap, vagy, ahogy szerettem volna. Szóval jelenleg nem találok ebben a futásban értékelhető dolgot” – mondta vasárnapi elődöntője után Takács Boglárka.
A BHSE sprintere arról is beszélt, hogy rengeteg nehezítő körülménnyel kell megküzdeni minden futónak a vb-n. Például a melegítőpályától a stadionig félórát utaztatják a versenyzőket, a Call roomban pedig rendkívül hosszú, 50 perc a várakozási idő. Ugyanakkor önkritikusan hozzátette, nem ezeken múlt, hogy rosszul futott: „Valószínűleg mentálisan nem voltam rendben. Ezen mindenképpen javítanunk kell.”
Takács Boglárka még 200 méteren is rajthoz áll a vb-n, a 100-as szezonját viszont, annak ellenére sem nevezte jónak, hogy 11.06 másodpercre javította júniusban az országos csúcsot.
„A budapesti vb-n is elődöntős voltam, most is. Ha ezt nézzük, akkor nem léptem előre. Akkor lettem volna elégedett a szezonnal, ha itt döntőbe jutok, vagy 11-en belüli időt érek el, vagy csak szimplán jól tudok teljesíteni ilyen mezőnyben. Ez nem jött össze.”
Eközben a két legnagyobb favorit, az amerikai Melissa Jefferson-Wooden és a Saint Lucia-i Julien Alfred is könnyedén vette ezt az akadályt. Hihetetlen névsor alkotta a nyolcas mezőnyt a fináléban, a szám ötszörös világbajnoka, Shelly-Ann Fraser-Pryce is kiharcolta a finálét, a címvédő Sha'Carri Richardson a budapesti vb-hez hasonlóan „csak” idővel jutott be a végjátékba.
A döntőben Jefferson-Wooden nem adott esélyt a többieknek. Hatalmas erődemonstrációt tartva 10.61-es versenycsúccsal tette tökéletessé a szezonját, amiben így a legfontosabb versenyén is megőrizte a veretlenségét. Alfred látszólag görcsösen futva, 10.84-gyel a bronzérmet szerezte meg, mert a 21 éves jamaicai Tina Clayton 10.76-os egyéni csúccsal ellopta tőle az ezüstöt. A visszavonuló Fraser-Pryce egy 6. hellyel zárta a százas karrierjét, bízunk benne, hogy a 4×100-as váltóban azért látjuk őt még egyszer! A címvédő Richardson 2025-ös legjobbját futva ötödikként zárt.
A férfiak királyszámában a lelátón helyet foglaló Usain Bolt vigyázó szemei előtt egy hasonlóan izgalmas és kiegyenlített harc bontakozott ki. A párizsi olimpia minden idők legszorosabb és legszínvonalasabb 100 méterét hozta, most a főszereplők a Japán Nemzeti Stadionban is ugyanazok voltak.
Rögtön drámai eseménynek lehettünk szemtanúi: a botswanai Letsile Tebogo kiugrott, amiért kizárták a versenyből. Másodikra a többiek már jól jöttek el, Kishane Thompson jött ki a legjobban, de Noah Lyles hátránya a saját szempontjából nem volt aggasztó. Viszont, ahogyan fogytak a méterek, Párizzsal szemben ezúttal nem tudott közeledni riválisára. Thompson nyeregben érezhette magát, ám tőle két pályával jobbra szélsebesen jött a meglepetésember Oblique Seville, és ellopta a nagy esélyesek orra elöl az aranyérmet. A fiatal jamaicai 9.77-es egyéni csúccsal diadalmaskodott, Thompson öt századdal maradt el tőle, Lyles 9.99-cel lett bronzérmes.
Két olimpiai bajnoki cím, egy-egy világbajnoki ezüst- és bronzérem és számolatlan Gyémánt Liga-siker után Valarie Allman a vb-n is felért a csúcsra. Az amerikai diszkoszvetőnek végre a vb-n is kijött a lépés, szinte a legelejétől az élen állt, majd ötödikre egy 69.48-as dobással sikerült is bebiztosítania az elsőségét. Szintén amerikai győzelem született női távolugrásban, a párizsi olimpiai bajnok Tara Davis-Woodhall legyőzte a tokiói ötkarikás bajnok, német Malaika Mihambót.
Hihetetlen izgalmakat hozott a férfi 10 000 méter utolsó köre, amit 13 futó szinte teljesen egyszerre kezdhetett meg az első csoportból. Az etiópok indítottak először, majd a célegyenesben a semmiből feltűnt a francia Jimmy Gressier és hatalmas hangorkán közepette megnyerte a világbajnokságot.
Hétfő reggel bemutatkozik a magyar csapat legnagyobb éremesélyese, Halász Bence, és nem lesz egyedül a férfi kalalácsvetés selejtezőjében: Rába Dániel és Szabados Ármin is megcsillogtathatja tudását. Ugyanígy tehet Klekner Hanga rúdugrásban és Mátó Sára 400 m gáton. Már az esti (délutáni) programban láthatjuk majd Kozák Lucát elődöntőzni 100 m gáton.
ATLÉTIKA
20. SZABADTÉRI VILÁGBAJNOKSÁG, TOKIÓ
Előfutamok. A magyarok eredményei. 400 m: 1. Jacory Patterson (amerikai) 43.90, …14. Molnár Attila 44.55 – új országos csúcs, régi: 44.74, Budapest, 2025, …32. Enyingi Patrik 45.25 – Molnár elődöntőbe jutott, Enyingi kiesett. Selejtezők. Nők. 100 m gát: 1. Danielle Williams (jamaicai) 12.40, …23. Kozák Luca 12.96, …31. Tóth Anna 13.06 – Kozák elődöntőbe jutott, Tóth kiesett. Kalapács: 1. Camryn Rogers (kanadai) 77.52, …27. Németh Zsanett 66.97 – Németh nem jutott döntőbe. Elődöntő. Nők. 100 m: 1. Melissa Jefferson-Wooden (amerikai) 10.73, …21. Takács Boglárka 11.32 – Takács kiesett
Döntők. Férfiak. 100 m (+0.3). Világbajnok: Oblique Seville (Jamaica) 9.77, 2. Kishane Thompson (Jamaica) 9.82, 3. Noah Lyles (Egyesült Államok) 9.89. 10 000 m. Vb: Jimmy Gressier (Franciaország) 28:55.77, 2. Yomif Kejelcha (Etiópia) 28:55.83, 3. Andreas Almgren (Svédország) 28:56.02
Nők. 100 m (+0.3). Vb: Melissa Jefferson-Wooden (Egyesült Államok) 10.61, 2. Tina Clayton (Jamaica) 10.76, 3. Julien Alfred (Saint Lucia) 10.84. Maratoni. Vb: Peres Jepchirchir (Kenya) 2:24:43, 2. Tigst Assefa (Etiópia) 2:24:45, 3. Julia Paternain (Uruguay) 2:27:23, …15. Szabó Nóra 2:31:41. Távol. Vb: Tara Davis-Woodhall (Egyesült Államok) 713 (-0.2), 2. Malaika Mihambo (Németország) 699 (+0.1), 3. Natalia Linares (Kolumbia) 692 (+0.5). Diszkosz. Vb: Valarie Allman (Egyesült Államok) 69.48, 2. Jorinde van Klinken (Hollandia) 67.50, 3. Silinda Moráles (Kuba) 67.25