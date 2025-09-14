Meglepetés: Oblique Seville a 100 méter új világbajnoka!

Nem alakult jól az országos csúcstartó Takács Boglárkának a női 100 méter elődöntője Tokióban. A magyar versenyző nem kapta el jól a rajtot, majd futás közben sem tudta kihozni magából a maximumot. 11.32-t futott, így a futamában senkit nem tudott megelőzni, összesítésben pedig a 21. helyen zárt.

„Sajnos az egész rossz volt az elejétől a végéig. A rajtot nagyon elrontottam. És nem is feltétlenül a reakcióidőm volt rossz – bár valószínűleg az se volt jó –, hanem rossz szögben jöttem ki a gépből, rossz technikával, gyorsan felálltam és onnan már sajnos nem is lehetett úgy rágyorsítani, ahogy tegnap, vagy, ahogy szerettem volna. Szóval jelenleg nem találok ebben a futásban értékelhető dolgot” – mondta vasárnapi elődöntője után Takács Boglárka.

A BHSE sprintere arról is beszélt, hogy rengeteg nehezítő körülménnyel kell megküzdeni minden futónak a vb-n. Például a melegítőpályától a stadionig félórát utaztatják a versenyzőket, a Call roomban pedig rendkívül hosszú, 50 perc a várakozási idő. Ugyanakkor önkritikusan hozzátette, nem ezeken múlt, hogy rosszul futott: „Valószínűleg mentálisan nem voltam rendben. Ezen mindenképpen javítanunk kell.”

Takács Boglárka nem jutott döntőbe (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Takács Boglárka még 200 méteren is rajthoz áll a vb-n, a 100-as szezonját viszont, annak ellenére sem nevezte jónak, hogy 11.06 másodpercre javította júniusban az országos csúcsot.

„A budapesti vb-n is elődöntős voltam, most is. Ha ezt nézzük, akkor nem léptem előre. Akkor lettem volna elégedett a szezonnal, ha itt döntőbe jutok, vagy 11-en belüli időt érek el, vagy csak szimplán jól tudok teljesíteni ilyen mezőnyben. Ez nem jött össze.”

Eközben a két legnagyobb favorit, az amerikai Melissa Jefferson-Wooden és a Saint Lucia-i Julien Alfred is könnyedén vette ezt az akadályt. Hihetetlen névsor alkotta a nyolcas mezőnyt a fináléban, a szám ötszörös világbajnoka, Shelly-Ann Fraser-Pryce is kiharcolta a finálét, a címvédő Sha'Carri Richardson a budapesti vb-hez hasonlóan „csak” idővel jutott be a végjátékba.

Melissa Jefferson-Wooden vitte a női 100 métert (Fotó: AFP)

A döntőben Jefferson-Wooden nem adott esélyt a többieknek. Hatalmas erődemonstrációt tartva 10.61-es versenycsúccsal tette tökéletessé a szezonját, amiben így a legfontosabb versenyén is megőrizte a veretlenségét. Alfred látszólag görcsösen futva, 10.84-gyel a bronzérmet szerezte meg, mert a 21 éves jamaicai Tina Clayton 10.76-os egyéni csúccsal ellopta tőle az ezüstöt. A visszavonuló Fraser-Pryce egy 6. hellyel zárta a százas karrierjét, bízunk benne, hogy a 4×100-as váltóban azért látjuk őt még egyszer! A címvédő Richardson 2025-ös legjobbját futva ötödikként zárt.

A férfiak királyszámában a lelátón helyet foglaló Usain Bolt vigyázó szemei előtt egy hasonlóan izgalmas és kiegyenlített harc bontakozott ki. A párizsi olimpia minden idők legszorosabb és legszínvonalasabb 100 méterét hozta, most a főszereplők a Japán Nemzeti Stadionban is ugyanazok voltak.

Rögtön drámai eseménynek lehettünk szemtanúi: a botswanai Letsile Tebogo kiugrott, amiért kizárták a versenyből. Másodikra a többiek már jól jöttek el, Kishane Thompson jött ki a legjobban, de Noah Lyles hátránya a saját szempontjából nem volt aggasztó. Viszont, ahogyan fogytak a méterek, Párizzsal szemben ezúttal nem tudott közeledni riválisára. Thompson nyeregben érezhette magát, ám tőle két pályával jobbra szélsebesen jött a meglepetésember Oblique Seville, és ellopta a nagy esélyesek orra elöl az aranyérmet. A fiatal jamaicai 9.77-es egyéni csúccsal diadalmaskodott, Thompson öt századdal maradt el tőle, Lyles 9.99-cel lett bronzérmes.

Két olimpiai bajnoki cím, egy-egy világbajnoki ezüst- és bronzérem és számolatlan Gyémánt Liga-siker után Valarie Allman a vb-n is felért a csúcsra. Az amerikai diszkoszvetőnek végre a vb-n is kijött a lépés, szinte a legelejétől az élen állt, majd ötödikre egy 69.48-as dobással sikerült is bebiztosítania az elsőségét. Szintén amerikai győzelem született női távolugrásban, a párizsi olimpiai bajnok Tara Davis-Woodhall legyőzte a tokiói ötkarikás bajnok, német Malaika Mihambót.

Hihetetlen izgalmakat hozott a férfi 10 000 méter utolsó köre, amit 13 futó szinte teljesen egyszerre kezdhetett meg az első csoportból. Az etiópok indítottak először, majd a célegyenesben a semmiből feltűnt a francia Jimmy Gressier és hatalmas hangorkán közepette megnyerte a világbajnokságot.

Hétfő reggel bemutatkozik a magyar csapat legnagyobb éremesélyese, Halász Bence, és nem lesz egyedül a férfi kalalácsvetés selejtezőjében: Rába Dániel és Szabados Ármin is megcsillogtathatja tudását. Ugyanígy tehet Klekner Hanga rúdugrásban és Mátó Sára 400 m gáton. Már az esti (délutáni) programban láthatjuk majd Kozák Lucát elődöntőzni 100 m gáton.