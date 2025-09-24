Magyarország legnépesebb szabadidős sporteseménye lesz az idei Budapest Maraton Fesztivál

Míg a járványt megelőzően a résztvevők száma meghaladta a 30 ezret, 2024-ben pedig ismét elérte a 29 ezer főt, 2025-ben a futóközösség várhatóan történelmi csúcsot dönt – olvasható az esemény hírlevelében.

„A kezdetekkor még csak álmodtunk egy olyan eseményről, ami mára valósággá vált: a 40. SPAR Budapest Maraton Fesztivál a jubileumi évében szintet lépett. A részvételi rekord nem csupán egy hazai csúcs, hanem az egyéni maratonisták számát tekintve nemzetközi belépő a nagyvárosi maratonok elitjébe és Budapestet Európa legvonzóbb futóturisztikai célpontjai közé emeli. Ez a siker közös: hálásak vagyunk a futóközösségnek a sok évtizedes bizalomért, ami nélkül ez a sporttörténelmi mérföldkő nem jöhetett volna létre” – mondta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.

A kétnapos fesztiválon a szervezők minden korosztályra és edzettségi szintre gondoltak. A programban a közös sétától és a rövidebb családi futamoktól kezdve a népszerű 5 és 10 kilométeres távokon át egészen a klasszikus távig, a 42,2 kilométeres maratonig mindenki megtalálhatja a számára ideális kihívást. Legyen szó egyéni indulókról, baráti társaságokról, céges vagy iskolai csapatokról, a cél közös: átélni a közösségi mozgás semmihez sem fogható élményét – olvasható a tájékoztatóban.

Az esemény versenyközpontja, a rajt és a cél helyszíne hagyományosan a Pázmány Péter sétányon az ELTE Lágymányosi Campusánál helyezkedik el. A futók ismét a világörökségi helyszíneket is érintő, lenyűgöző útvonalon fedezhetik fel Budapest legszebb részeit, gyönyörködve a Duna-parti panorámában.