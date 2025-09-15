Nemzeti Sportrádió

Hihetetlen hajrában dőlt el a férfi maratoni az atlétikai vb-n – videó

• Tokió
2025.09.15. 08:42
Alphonce Simbu (balra) az utolsó 40 méteren, vert helyzetből hajrázta le a német Amanal Petrost (Fotó: Getty Images)
A Tokióban zajló atlétikai világbajnokság egyik legizgalmasabb és legemlékezetesebb pillanatát hozta a férfi maratoni magyar idő szerint hétfő hajnalban: a 42 195 méteres verseny csak az utolsó métereken dőlt el.

Meglepetésre a „nagy hármas”, Kenya, Etiópia és Uganda futói közül senki sem bírta el a magas páratartalommal járó szenvedést, így kivétel nélkül lemaradtak a dobogóról.

Nem úgy Alphonce Simbu, aki a stadionban, az utolsó 40 méteren, vert helyzetből lehajrázta a német Amanal Petrost, és így megszerezte Tanzánia történetének első vb-címét. Simbu a legjobbkor került az élre, óriási sprintje után két századmásodperccel bedobta magát a riválisa elé!

ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁG, TOKIÓ
Férfi maratoni, világbajnok: Alphonce Simbu (Tanzánia) 2:09:48 óra
2. Amanal Petros (Németország) 2:09:48
3. Iliass Aouani (Olaszország) 2:09:53

 

 

