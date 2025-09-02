Nemzeti Sportrádió

Gyulai Miklós a vb előtt: Halász Bence mindig tud sporttörténelmet írni

Vágólapra másolva!
2025.09.02. 12:04
null
Gyulai Miklós beszélt az indulókról (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Gyulai Miklós atlétika Halász Bence
Gyulai Miklós szerint a kalapácsvető Halász Bence nagy eséllyel száll harcba a világbajnoki aranyért a jövő szombaton kezdődő tokiói világbajnokságon.

„Büszkék lehetünk a 17 indulóra” – nyilatkozott a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) elnöke az M1 aktuális csatornának a hétfői csapathirdetésről, kiemelve, ez a létszám a sokévi átlagnak megfelelő. Jelezte, a 2023-as budapesti vb-vel, amelyen 32 atléta vett részt, ez nem hasonlítható össze, mivel akkor egy hazai rendezésű versenyről volt szó az előző olimpiai ciklus végén.

Gyulai Miklós hozzátette, a 17 induló mellett további három olyan versenyző van, akik ott lehetnének a vb-n, ketten szakmai okokból maradnak távol, a többpróbázó Krizsán Xénia pedig sérülés miatt.

Az esélyekre rátérve hangsúlyozta, az olimpiai ezüstérmes Halász Bence idei eredménylistája alapján – többek között 83,18 méterre javította egyéni csúcsát – „nagy eséllyel száll harcba a végső győzelemért is”. A magyar atlétikának a súlylökő Márton Anita révén már van fedettpályás világbajnoka, de a szabadtéri vb-arany sporttörténelmi tett lenne.

„Egy profi, jó mentalitású, jó versenyzői képességekkel megáldott atlétáról beszélünk” – fogalmazott az Eb-ezüst-, vb-bronzérmes Halász Bencéről a MASZ elnöke.

Gyulai úgy vélte, további 1-3 versenyző eljuthat a döntőig. Kiemelte, van két olyan 400-as futó, Molnár Attila és Enyingi Patrik, akik joggal pályáznak minimum az elődöntőre, de a finálé sem elérhetetlen számukra. A sprinter Takács Boglárka pedig átlépheti a 11 másodperces álomhatárt.

Gyulai Miklós atlétika Halász Bence
Legfrissebb hírek

Nem indul a 200 méteres női síkfutás olimpiai bajnoka a vb-n

Atlétika
8 órája

Tizenhét tagú a magyar csapat a tokiói atlétikai világbajnokságon

Atlétika
2025.09.01. 18:24

Gyémánt Liga: Molnár második, Enyingi harmadik a 400-as betétszámban Zürichben

Atlétika
2025.08.28. 19:43

Kipchoge és Sifan Hassan is indul a Sydney Marathonon

Atlétika
2025.08.28. 08:49

Gyémánt Liga-döntő: Olyslagers legyőzte a világcsúcstartót Zürich belvárosában

Atlétika
2025.08.27. 20:19

Atlétika: az U20-as Eb-n remekeltek, de nem érnék be ennyivel

Utánpótlássport
2025.08.27. 09:00

Melissa Jefferson-Wooden már hétből hét sikernél jár 100 méteren 2025-ben

Atlétika
2025.08.22. 22:35

Németh Zsanett először 70 méter felett!

Atlétika
2025.08.22. 10:11
Ezek is érdekelhetik