Nemzeti Sportrádió

F1: Austin 2034-ig biztosan a versenynaptárban marad

2025.10.19. 18:55
Max Verstappen indul az élről az idei austini futamon (Fotó: Getty Images)
Az Egyesült Államok Nagydíja Max Verstappen Lewis Hamilton Formula-1
A Formula–1-es autós gyorsasági világbajnokság szervezői 2034-ig meghosszabbították az Egyesült Államok Nagydíjának otthont adó austini versenypálya szerződését.

Meghosszabbították az Egyesült Államok Nagydíjának otthont adó austini versenypálya szerződését a Formula-1-es autós gyorsasági világbajnokság szervezői. Az F1 vasárnapi közleménye szerint a texasi futam a 2012-es „bemutatkozása” óta a sportág egyik legnépszerűbb állomásává vált, az utóbbi években már több mint 430 ezer fős helyszíni nézőszámmal. Hozzátették, hogy az 5.5 kilométer hosszú pálya egyes részei – így a célegyenes végi emelkedő, valamint az azt követő nagy sebességű kanyarokkal teli szakasz – mára már ikonikussá váltak, és az elmúlt 13 év alatt hat versenyző tudott győzni Austinban. A rekorder egyelőre a hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton, aki ötször diadalmaskodott itt, míg a mostani címvédő és négyszeres világbajnok holland Max Verstappen háromszor nyert a texasi aszfaltcsíkon. Rajtuk kívül a német Sebastian Vettel, a finn Kimi Räikkönen és Valtteri Bottas, valamint a monacói Charles Leclerc ünnepelhetett itt sikert.

A közlemény kitért rá, hogy az Egyesült Államokban jelentősen, évente 11 százalékkal növekszik a sportág rajongótábora, amely most 52 millió főt számlál, az F1 közösségi médiatartalmait pedig 5.5 millióan követik folyamatosan.

„Az Egyesült Államok Nagydíja 2012 óta egyre erősebb és népszerűbb, s mind a szurkolók, mind pedig a versenyzők és a csapatok számára igazi különlegessége a versenynaptárnak” – jelentette ki Stefano Domenicali, az F1 elnök-vezérigazgatója.

Az idei futamot, amelyen Verstappen rajtol majd a pole pozícióból, közép-európai idő szerint 21 órakor rendezik Austinban.

 

